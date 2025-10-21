Ο Πρίγκιπας Andrew πριν και μετά τον Epstein: Το προφίλ ενός δούκα στη σκιά των σκανδάλων

Υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται μέσα στη λάμψη αλλά μεγαλώνουν στη σκιά της προσοχής. Ο πρίγκιπας Andrew, γιος της βασίλισσας Ελισάβετ και του πρίγκιπα Φιλίππου, είναι ένας από αυτούς. Η ζωή του συνδέθηκε με την αίγλη του Παλατιού, τη γοητεία της υψηλής κοινωνίας και, παράλληλα, με μυστήρια και σκοτεινές ιστορίες που αιωρούνται ανάμεσα σε δημόσια σκάνδαλα και κλειστά δωμάτια. Οι νέες αποκαλύψεις του βιβλίου της Virginia Giuffre ρίχνουν φως σε μια διαδρομή που δεν ξεκινά μόνο από τη σχέση του με τον Jeffrey Epstein. Η ιστορία του Andrew είναι παλιά όσο η ίδια η βασιλική του πορεία.
Ο πρίγκιπας Andrew γεννήθηκε το 1960, μέσα σε έναν κόσμο όπου τα πάντα έχουν νόημα και σκοπό, αλλά οι άνθρωποι πίσω από τη λάμψη συχνά χάνουν την αίσθηση της πραγματικότητας. Πήρε το όνομά του από τον παππού του, τον πρίγκιπα Ανδρέα της Ελλάδας. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία, Ιστορία και Οικονομικά. Στο Κάστρο του Buckingham, ανάμεσα σε τελετές, αυστηρά πρωτόκολλα και το αέναο βλέμμα της δημόσιας προσοχής, ο πρίγκιπας έμαθε δύο πράγματα πολύ νωρίς: πρώτον, ότι η ζωή είναι μια παράσταση και δεύτερον, ότι η εξουσία προστατεύει από τις συνέπειες.
Στη συνέχεια, ο πρίγκιπας εντάχθηκε στο Βασιλικό Ναυτικό, σπουδάζοντας στο Britannia Royal Naval College στο Dartmouth, και πραγματοποίησε αποστολές στα καταδρομικά HMS Fife και HMS Invincible, φτάνοντας στον βαθμό του κομισάριου. Η στρατιωτική του καριέρα του έδωσε μια εικόνα ανδρείας και πειθαρχίας, αλλά και πρόσβαση σε κόσμους εξουσίας, χρήματος και κοινωνικών διασυνδέσεων που θα καθόριζαν τις επιλογές του.