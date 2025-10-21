Ο Πρίγκιπας Andrew πριν και μετά τον Epstein: Το προφίλ ενός δούκα στη σκιά των σκανδάλων

Ο γάμος του με την Fergie και τα πρώτα σκάνδαλα

Η δεκαετία του ’80 έφερε στον Andrew μια νέα διάσταση ζωής: την είσοδο στην καρδιά της κοινωνικής σκηνής της Βρετανίας και την γνωριμία με τη Sarah Ferguson, τη μελλοντική Δούκισσα του York. Η Fergie, όπως την αποκαλούσε ο Τύπος, ήταν τότε μια φλογερή παρουσία στον κόσμο της υψηλής κοινωνίας: ανεξάρτητη, όμορφη, με έναν αέρα που συνδύαζε την αθωότητα με μια έντονη αίσθηση αυτοπεποίθησης.

Ο γάμος τους, στις 23 Ιουλίου 1986, ήταν μία από τις πιο πολυαναμενόμενες τελετές της εποχής, γεμάτη λάμψη, τελετουργικότητα και μιντιακή φρενίτιδα. Το Παλάτι παρουσίαζε την ένωση ως τη σύμπραξη δύο δυνατών προσωπικοτήτων, αλλά πίσω από τα φώτα και τα χαμόγελα κρυβόταν η πίεση των προσδοκιών. Ο Andrew, έμπειρος πια στο να κινείται ανάμεσα σε δημόσιες εμφανίσεις και προσωπικές επιλογές και η Fergie, γοητευτική αλλά αυθόρμητη, άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι η ζωή τους μαζί μόνο παραμυθένια δε θα ήταν.

Λόγω της καριέρας του πρίγκιπα Andrew στο Ναυτικό, περνούσε μεγάλα διαστήματα μακριά από την οικογένειά του. Σύμφωνα με τη δούκισσα, τα πρώτα 5 χρόνια του γάμου τους, οι δυο τους συναντιόντουσαν για περίπου 40 μέρες τον χρόνο! Ο πρίγκιπας δε βρισκόταν καθόλου στο πλευρό της κατά τη διάρκεια της πρώτης της εγκυμοσύνης. Αλλά η ταφόπλακα στο γάμο τους, ήταν οι παπαρατσικές φωτογραφίες που έκαναν τον γύρο των εφημερίδων το 1992, δείχνοντας τη Fergie στο πλευρό του Τεξανού πολυεκατομμυριούχου playboy, Steve Wyatt. Στις φωτογραφίες, ο Wyatt κρατά την κόρη της δούκισσας, πριγκίπισσα Βεατρίκη.

Το σκάνδαλο είχε και δεύτερο γύρο, όταν κυκλοφόρησαν φωτογραφίες που έδειχναν τη Fergie να κάνει topless ηλιοθεραπεία στη Γαλλική Ριβιέρα, ενώ ο επίσης Τεξανός οικονομικός της σύμβουλος, John Bryan της φιλούσε τις πατούσες! Το βασιλικό ζεύγος ανακοίνωσε τον χωρισμό του δύο μήνες αργότερα. Αυτό ήταν ένα τεράστιο σκάνδαλο για την εποχή, το οποίο θα φάνταζε τόσο δα μικρό, μετά τις αποκαλύψεις για την παιδοφιλία του πρίγκιπα Andrew.

Ο πρίγκιπας Andrew δεν ήταν μόνο ο απατημένος σύζυγος - Το διαζύγιο

Στο βιβλίο του βρετανού ιστορικού και βιογράφου Andrew Lownie,Entitled: The Rise and Fall of the House of York, ξετυλίγεται με εξαιρετικά λεπτομερή και αποκαλυπτικό τρόπο η ιστορία του γάμου του πρίγκιπα Andrew με τη Sarah Ferguson. Η πλέον ηχηρή από τις αποκαλύψεις του Lownie αφορά τις ερωτικές σχέσεις του πρίγκιπα Andrew κατά τον πρώτο χρόνο του γάμου του, το 1986. Σύμφωνα με μαρτυρία πρώην οδηγού του πρίγκιπα, ο Andrew φέρεται να είχε κοιμηθεί με περισσότερες από δώδεκα γυναίκες μέσα στους πρώτους δώδεκα μήνες του έγγαμου βίου του με τη Ferguson.

Την ίδια περίοδο, η Sarah Ferguson αντιμετώπιζε με βαθιά απογοήτευση την πραγματικότητα της καθημερινής μοναξιάς που επέβαλλε η στρατιωτική καριέρα του συζύγου της στο Βασιλικό Ναυτικό. Η συναισθηματική αποξένωση που επήλθε, δεν άργησε να εκδηλωθεί και με δικές της εξωσυζυγικές σχέσεις, ενώ η μεταξύ τους επικοινωνία φέρεται να είχε καταρρεύσει ολοκληρωτικά ήδη από τα πρώτα χρόνια.

Η εικόνα που σκιαγραφείται από μαρτυρίες κοντινών προσώπων και καταγεγραμμένων συνομιλιών είναι εκείνη ενός άνδρα απολύτως αποστασιοποιημένου από την οικογενειακή ζωή. Ο Andrew προτιμούσε να περνά τον χρόνο του μπροστά στην τηλεόραση, παρακολουθώντας γκολφ, ενώ τα γεύματά του σερβίρονταν δίπλα του χωρίς καν να παίρνει το βλέμμα του από την οθόνη. Ένας φίλος της Ferguson μετέφερε δικά της λόγια: «Παντρεύτηκα έναν άνθρωπο που δεν έχει πατήσει ποτέ το πόδι του σε σούπερ μάρκετ».

Οι καβγάδες μεταξύ τους, σύμφωνα με μία ακόμη πηγή που επικαλείται ο συγγραφέας, έφταναν στα όρια της λεκτικής κακοποίησης, με τη Ferguson να αισθάνεται εγκλωβισμένη σε έναν ρόλο και έναν θεσμό που δεν της προσέφερε καμία συναισθηματική ανταπόδοση. Όταν μάλιστα επιχείρησε να εκμυστηρευτεί τις δυσκολίες της στη βασίλισσα Ελισάβετ, το θέμα, σύμφωνα με τον Lownie, «μετατοπίστηκε γρήγορα στα σκυλιά και τα άλογα».

Το ζευγάρι χώρισε το 1992 και πήρε επίσημο διαζύγιο το 1996. Ωστόσο, σε μια ιδιόμορφη παραδοξότητα, Andrew και Ferguson συνέχισαν να ζουν μαζί στο Royal Lodge, διατηρώντας μία φιλική ή τουλάχιστον τυπική σχέση συγκατοίκησης. Η εικόνα τους, πρόσφατα, τον Απρίλιο του 2025, σε δημόσια εμφάνιση, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη γενικευμένη αμηχανία που προκαλεί η επίμονη παρουσία του Andrew στον δημόσιο βίο.

O Jeffrey Epstein και η πτώση του πρίγκιπα Andrew

Λίγα είναι γνωστά σχετικά με τον τρόπο που ο Andrew γνώρισε τον Jeffrey Epstein. Στα απομνημονεύματα που έγραψε πριν την αυτοκτονία της η Virginia Giuffre, ένα από τα θύματα του Epstein και του Andrew, αποκαλύπτει πώς η ίδια γνώρισε τον πρίγκιπα. Ήταν Μάρτιος του 2001, όταν η Ghislaine Maxwel ξύπνησε τη 17χρονη Giuffre, λέγοντάς της ότι είναι μια ξεχωριστή μέρα, αφού θα γνώριζε ένα μέλος της βρετανικής μοναρχίας. Όταν έφτασε ο Andrew, ισχυρίζεται ότι του ζητήθηκε να μαντέψει την ηλικία της: «Ο Δούκας της Υόρκης, που τότε ήταν 41, μάντεψε σωστά: 17. ‘Οι κόρες μου είναι λίγο μικρότερες από εσένα,’ μου είπε, εξηγώντας την ακρίβειά του. Όπως πάντα, η Maxwell έκανε γρήγορα ένα αστείο: ‘Υποθέτω ότι θα πρέπει να την ανταλλάξουμε σύντομα.’», γράφει στο βιβλίο της η Guiffre.

Σχετικά με τη διάσημη φωτογραφία εκείνης της βραδιάς, όπου βλέπουμε την ανήλικη Guiffre να ποζάρει με τον πρίγκιπα, η ίδια γράφει: «Η μαμά μου δεν θα με συγχωρούσε ποτέ αν γνώριζα κάποιον τόσο διάσημο όπως ο πρίγκιπας Andrew και δεν ποζάρα για μια φωτογραφία. Έτρεξα να πάρω μια Kodak FunSaver από το δωμάτιό μου, επέστρεψα και την έδωσα στον Epstein. Θυμάμαι τον πρίγκιπα να βάζει το χέρι του γύρω από τη μέση μου ενώ η Maxwell χαμογελούσε δίπλα μου. Ο Epstein τράβηξε τη φωτογραφία». Μετά πήγαν για δείπνο κι αργότερα στο Tramp, ένα πριβέ members-only nightclub. Όπως αναφέρει, ο Andrew ήταν «αδέξιος χορευτής, και θυμάμαι ότι έσταζε ιδρώτα».

«Στο δρόμο της επιστροφής, η Maxwell μου είπε, ‘Όταν φτάσουμε στο σπίτι, θα κάνεις για αυτόν ό,τι κάνεις για τον Jeffrey’». Σχετικά με το τι συνέβη στη συνέχεια, γράφει: «Ήταν αρκετά φιλικός, αλλά εξακολουθούσε να είναι αλαζονικός – σαν να πίστευε ότι το σεξ μαζί μου ήταν εκ γενετής δικαίωμά του». Αργότερα, ο Epstein της έδωσε 15.000 δολάρια για τον χρόνο της με τον Andrew.

Το βιβλίο αναφέρει επίσης δύο άλλες περιπτώσεις όπου ισχυρίζεται ότι είχε σεξουαλική επαφή με τον Andrew, μία στο διαμέρισμα του Epstein στη Νέα Υόρκη και άλλη μία στο ιδιωτικό του νησί στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους. Και οι τρεις συναντήσεις έχουν αναφερθεί λεπτομερώς προηγουμένως, αλλά το βιβλίο συνδυάζει τα γεγονότα και παρουσιάζει την προσωπική της οπτική: «Μην ξεγελιέστε από εκείνους στον κύκλο του Epstein που λένε ότι δεν ήξεραν τι έκανε. Ο Epstein όχι μόνο δεν έκρυβε τι συνέβαινε, αλλά απολάμβανε να βλέπουν οι άλλοι», γράφει.

Η διαβόητη συνέντευξη και η φιλία με τον Epstein ακόμη και μετά τη καταδίκη

Μπορεί το βιβλίο της Giuffre να φωτίζει με λεπτομέρεια τα γεγονότα, όμως, πολλές από τις πληροφορίες δεν είναι καινούργιες. Η φωτογραφία της με τον πρίγκιπα Andrew είναι από τα πιο γνωστά στοιχεία της υπόθεσης. Από όλους τους ισχυρούς άνδρες που ισχυρίζεται ότι εμπλέκονταν στο κύκλωμα, αναφέρθηκε στον Andrew επώνυμα. Σύντομα ο πρίγκιπας κλήθηκε να απαντήσει δημοσίως. Και φτάνουμε στη διαβόητη συνέντευξή του στο BBC, όπου υποστήριξε ότι δε θα μπορούσε να είναι εκείνος ο κακοποιητής της, αφού σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της Giuffre, εκείνος «δεν ίδρωνε» και «ήταν σε πιτσαρία με τα παιδιά του».

Ωστόσο, οι δημόσιες εξηγήσεις του δεν έπεισαν το κοινό. Αντιθέτως, η ειρωνεία και η αμηχανία που προκάλεσαν, ενίσχυσαν τη ραγδαία κατάρρευση της δημόσιας εικόνας του. Να σημειωθεί ότι ο πρίγκιπας Andrew συνέχισε να έχει στενή φιλία με τον Epstein, ακόμη και μετά την πρώτη του καταδίκη για παιδοφιλία, το 2008. Η φιλία τους άρχισε να προκαλεί «σταθερό ρεύμα κριτικής» από το 2011, με την πίεση να αυξάνεται όταν η πρώην σύζυγός του, Sarah Ferguson, αποκάλυψε ότι ο Andrew είχε βοηθήσει να εξοφληθεί μέρος των χρεών της με χρήματα του Epstein. Το 2010, φωτογραφίες του Andrew και του Epstein να περπατούν μαζί στο Central Park ενίσχυσαν το ενδιαφέρον των ΜΜΕ. Τον Ιούλιο του 2011 τερματίστηκε η θέση του Andrew ως εμπορικός απεσταλμένος και, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, κόπηκαν οι σχέσεις του με τον Epstein.

Τον Δεκέμβριο του 2014, όμως, οι κατηγορίες επανήλθαν: δικαστικά έγγραφα από δικηγόρους της Virginia Giuffre ανέφεραν τον Andrew ανάμεσα σε διακεκριμένα πρόσωπα που φέρεται να συμμετείχαν σε σεξουαλικές δραστηριότητες με ανήλικες. Οι ισχυρισμοί συνοδεύονταν από στοιχεία όπως φωτογραφίες, ταξιδιωτικά αρχεία και μαρτυρίες προσωπικού του Epstein, ενώ ο Andrew και οι υποστηρικτές του αμφισβήτησαν τη γνησιότητα κάποιων φωτογραφιών. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες για εξηγήσεις από το Παλάτι τους και δικηγόρους του, η δημόσια πίεση μεγάλωνε και το ζήτημα εξελίχθηκε σε διεθνές θέμα.

Οι καταθέσεις μαρτύρων έφεραν στο φως λεπτομέρειες για συχνές επισκέψεις του Andrew στα σπίτια του Epstein, για καθημερινές υπηρεσίες «μασάζ» και αλληλεπιδράσεις με άλλες γυναίκες και κορίτσια, ενώ παράλληλα αποκαλύφθηκαν ταξίδια με το ιδιωτικό τζετ του Epstein, συναντήσεις με γνωστές προσωπικότητες και φωτογραφίες από κοινωνικές εκδηλώσεις.

Οι τελευταίες εξελίξεις

Prince Andrew announces he has given up all his titles, including Duke of York. pic.twitter.com/J6gBHd71Fm — Pop Base (@PopBase) October 17, 2025

Το νομικό σκέλος της υπόθεσης κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό 14 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς παραδοχή ενοχής. Ωστόσο, η ζημιά είχε ήδη γίνει. Ο Andrew στερήθηκε τους στρατιωτικούς του τίτλους, ενώ χρόνια αργότερα, μόλις στις 17 Οκτωβρίου 2025, το Παλάτι ανακοίνωσε ότι ο ίδιος είχε παραιτηθεί από όλους τους βασιλικούς του τίτλους. Αυτό έχει ιστορική βαρύτητα, αφού για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από έναν αιώνα, αφαιρείται δουκάτο από ανώτερο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρίγκιπας Andrew, με γραπτή του ανακοίνωση, επιβεβαίωσε ότι «κατόπιν συζήτησης με τον βασιλιά Κάρολο και τον πρίγκιπα William, παραιτείται από τη χρήση όλων των τίτλων του. Αυτό σημαίνει ότι παύει να είναι Duke of York, Earl of Inverness και Baron Killyleagh, διατηρώντας μόνο τον γενεαλογικό τίτλο του «Πρίγκιπα». Ο βασιλιάς Κάρολος επιθυμούσε να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο που πλήγωνε τη δημόσια εικόνα της μοναρχίας, ενώ ο πρίγκιπας William φέρεται να ήταν από τους πλέον κατηγορηματικούς στη θέση ότι «ο θεσμός προηγείται της οικογένειας».

Παρότι ο Andrew παραμένει τυπικά όγδοος στη διαδοχή του θρόνου, ο ρόλος του είναι πλέον καθαρά συμβολικός, μια μορφή εσωτερικής εξορίας. Η Sarah Ferguson έχασε τον τίτλο της δούκισσας, που διατηρούσε ακόμη και μετά το διαζύγιο, ενώ οι κόρες τους, πριγκίπισσα Βεατρίκη και πριγκίπισσα Ευγενία, διατηρούν τους τίτλους τους ως πριγκίπισσες εκ γενετής.

Να σημειωθεί, ότι αν κι επιχειρήσαμε να καταγράψουμε όλα τα γνωστά σκάνδαλα του πρίγκιπα Andrew, κάτι τέτοιο θα ήταν σχεδόν αδύνατον και θα απαιτούσε, εκατομμύρια παραπάνω πίξελ από αυτά που έχουμε ήδη ξοδέψει. Το όνομά του έχει συνδεθεί με περιστατικά λεκτικής βίας, ρατσιστικών επιθέσεων, χρηματοοικονομικά σκάνδαλα, υποθέσεις διαφθοράς, αμφιλεγόμενες εμπορικές και διπλωματικές συμφωνίες, πώληση όπλων σε δικτατορικά καθεστώτα κι αμφιλεγόμενες σχέσεις με ξένους ολιγάρχες και κατασκόπους.