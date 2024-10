Μελίνα Μερκούρη: Οι πιο εμβληματικές στιγμές της τελευταίας Ελληνίδας θεάς

What becomes a legend most: Η Blackglama επέλεγε για την καμπάνια προώθησης των πολυτελών γούνινων παλτό της μόνο τις μεγαλύτερες σταρ, ανάμεσα σε αυτές η Μάρλεντ Ντίντριχ, η Όντρεϊ Χέπμπορν, η Κατρίν Ντενέβ και η Μελίνα Μερκούρη που πόζαρε στον φακό του Richard Avedon για ένα από τα ωραιότερα πορτραίτα της.