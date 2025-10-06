ΤΟ ΒΗΜΑ logo

Meghan Markle: H εμφάνιση στη fashion week του Παρισιού που συζητήθηκε

Η παρουσία της στο show του Balenciaga ήταν ένα μήνυμα ότι η Meghan Markle επιστρέφει στο προσκήνιο δυναμικά.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Η Meghan Markle έκανε μια εμφάνιση που κανείς δεν περίμενε, αυτή τη φορά όχι σε κάποιο φιλανθρωπικό ή θεσμικό πλαίσιο, αλλά στο απόλυτο επίκεντρο της διεθνούς μόδας: στο fashion show του οίκου Balenciaga στο Παρίσι. Η παρουσία της στο κοινό της Εβδομάδας Μόδας δεν ήταν απλώς μια κοσμική στιγμή, αλλά μια επιλογή με ισχυρό συμβολισμό – ένα βήμα επανασύνδεσης με τη δημόσια εικόνα της μέσα από τον κόσμο του στιλ.

Η δούκισσα του Sussex, γνωστή για το διακριτικό, καθαρό και ανεπιτήδευτο στιλ της, εμφανίστηκε με ένα λευκό structured σύνολο, το οποίο συνδύασε με μαύρα statement αξεσουάρ. Η εμφάνιση αυτή ενσάρκωνε τέλεια τη φιλοσοφία του οίκου Balenciaga: αυστηρές γραμμές, ισορροπία και δύναμη μέσα από την απλότητα. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια αποφεύγει τις δημόσιες κοσμικές παρουσίες, η Meghan επέλεξε αυτή τη φορά να βρεθεί εκεί για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο.

Το show αποτέλεσε ορόσημο για τον οίκο, καθώς ήταν η πρώτη παρουσίαση του Pierpaolo Piccioli στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή της Balenciaga, μετά τη μετακίνησή του από τον Valentino. Η συλλογή Spring/Summer 2026, με τίτλο The Heartbeat, παρουσίαζε τη νέα εποχή του brand — μια προσέγγιση που συνδύαζε τον ρομαντισμό και τη δεξιοτεχνία του Piccioli με την αρχιτεκτονική αυστηρότητα της Balenciaga.

Η Meghan Markle δεν ήταν απλώς μία ακόμη διάσημη στην πρώτη σειρά. Η παρουσία της είχε προσωπική διάσταση, καθώς τη συνδέει στενή σχέση αλληλοεκτίμησης με τον Pierpaolo Piccioli. Η γνωριμία τους χρονολογείται από το 2019, όταν εκείνος υπέγραψε το εντυπωσιακό κόκκινο cape dress του Valentino που η Meghan είχε φορέσει στην επίσημη επίσκεψή της στο Μαρόκο. Από τότε, η δούκισσα έχει επανειλημμένα επιλέξει δημιουργίες του σχεδιαστή, ενώ σύμφωνα με εκπρόσωπό της, «η Meghan θαυμάζει τη ρομαντική του ματιά, την απλότητα στις γραμμές και τη γυναικεία δύναμη που εκπέμπουν τα ρούχα του».

Η συγκεκριμένη εμφάνιση σηματοδότησε την επανεμφάνισή της στη διεθνή σκηνή της μόδας – μια στρατηγική, αλλά ταυτόχρονα ουσιαστική κίνηση. Σε μια εποχή όπου η ίδια επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει τη δημόσια εικόνα της, η επιλογή του Balenciaga – ενός οίκου που επαναπροσδιορίζεται κι εκείνος υπό νέα δημιουργική ηγεσία – μοιάζει σχεδόν συμβολική.

Η ίδια έχει αποδείξει πολλές φορές ότι χρησιμοποιεί τη μόδα ως μέσο αφήγησης της προσωπικής της ταυτότητας. Από τα διαχρονικά midi φορέματα και τα minimal coats που φορούσε ως Δούκισσα του Sussex, μέχρι τα πιο χαλαρά και σύγχρονα outfits της στην Καλιφόρνια, κάθε της εμφάνιση είναι μια δήλωση αυτοπεποίθησης και συνειδητής επιλογής.

Η παρουσία της στο show του Balenciaga ήταν ένα μήνυμα ότι η Meghan Markle επιστρέφει στο προσκήνιο δυναμικά.

