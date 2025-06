Λάιζα Μινέλι και Τζούντι Γκάρλαντ – Μια δύσκολη σχέση κόρης και μαμάς

Άσε με να σε αγκαλιάσω

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Βινσέντε Μινέλι ήταν ο δεύτερος από τους πέντε συζύγους της Τζούντι Γκάρλαντ, σε μια ταραχώδη προσωπική ζωή που ταλανίστηκε από δεκαετίες εθισμού, οι οποίες οδήγησαν στο θάνατό της, το 1969, από τυχαία υπερβολική δόση υπνωτικών δισκίων.

Το δια βίου πρόβλημα της Τζούντι με τα χάπια ξεκίνησε από την εποχή που ήταν παιδί αλλά και σταρ του Χόλιγουντ, όταν της χορηγούσαν αμφεταμίνες για να δουλεύει σε βάρδιες έως και 72 ώρες, και στη συνέχεια της έδιναν βαρβιτουρικά για να μπορεί να κοιμηθεί.

«Νιώθω ότι ήξερες τη μητέρα σου καλύτερα από τον καθένα» είπε ο Μίχαελ στη Λάιζα.

«Ναι, γνώριζε ότι ό,τι κι αν έκανε, εγώ θα τη συγχωρούσα. Μπορούσε να είναι δύσκολη γιατί ήξερε πόσο πολύ την αγαπούσα» είπε η Λάιζα. «Δέκα λεπτά αργότερα, ερχόταν και έλεγε "άσε με να σε αγκαλιάσω". Ήταν κάτι σαν μια φυσιολογική μητέρα σε ένα εξαιρετικά ταλαντούχο σώμα».

Οι παραγγελίες στο room service

Η Λάιζα γεννήθηκε το 1946 από την Τζούντι και τον Βινσέντε, οι οποίοι έγιναν ζευγάρι ενώ δούλευαν στο κλασικό κινηματογραφικό μιούζικαλ Meet Me In St. Louis. Συχνά παρατηρεί ότι έλαβε «τα όνειρά της από τον πατέρα της και την ορμή της από τη μητέρα της» κατά τη διάρκεια της ανατροφής της στην καρδιά της σόουμπιζ.

Ως παιδί, η Λάιζα συνόδευε τον πατέρα της στα γυρίσματα των ταινιών του και ακολουθούσε τη μητέρα της σε περιοδείες συναυλιών, αλλάζοντας συνεχώς σχολεία και ζώντας σε ξενοδοχεία.

Αναπολώντας εκείνη την περίοδο, η Λάιζα έχει αστειευτεί ότι θα είχε πεθάνει της πείνας αν δεν είχε μάθει να παραγγέλνει μόνη της στο room service από μικρό κορίτσι.

Όταν μεγάλωσε, έγινε ένα είδος προστάτη για τη Τζούντι, βοηθώντας την να καλυφθεί από τη δημόσια προσοχή που στόχευε στα προσωπικά της προβλήματα.

Η Λάιζα έχει πει πολλές φορές ότι η Τζούντι ήταν «συναρπαστική επειδή γνώριζε τόσους πολλούς συναρπαστικούς ανθρώπους που έρχονταν σπίτι μας». Ωστόσο, μετά το διαζύγιο των γονιών της το 1951, όταν η Λάιζα ήταν πέντε ετών, έχασε κάθε ελπίδα ότι αυτός ο γάμος θα επιδιορθωνόταν «επειδή δεν συμπαθούσε πραγματικά ο ένας τον άλλον, οπότε δεν ήταν διασκεδαστικό να είσαι κοντά τους».

«Η μητέρα του καθενός έχει πράγματα που λατρεύει στο παιδί της και πράγματα που την τρελαίνουν».

Το οξύ πνεύμα της μητέρας

Η Λάιζα επισήμανε τη διαφορά στον τρόπο ανατροφής της, λέγοντας ότι ο Βινσέντε «ήταν μαγεμένος που είχε φτιάξει ένα τέτοιο κοριτσάκι», ενώ η Τζούντι «ενδιαφερόταν με διαφορετικό τρόπο, εστιάζοντας στις λεπτομέρειες, όπως οι περισσότερες μητέρες».

Ξεκαθάρισε ότι «έγινε πιο ελεύθερη» αφότου η Τζούντι παντρεύτηκε τον τρίτο της σύζυγο, Σιντ Λουφτ, και καλωσόρισε δύο ακόμη παιδιά - τη Λόρνα, 72 ετών σήμερα, και τον Τζόι, 70 ετών.

«Όλοι τα φρόντιζαν επειδή ήταν εννέα και επτά χρόνια μικρότερα από μένα, οπότε μπορούσα να μένω με τον πατέρα μου λίγο περισσότερο. Αλλά αγαπούσα τη μητέρα μου. Ήταν αστεία» είπε η Λάιζα, η οποία επαινεί πάντα το οξύ πνεύμα της Τζούντι.

Τραγουδήστε μαζί μου!

Η Μινέλι συνειδητοποίησε «από πολύ νωρίς» την έντονη προσοχή των μέσων ενημέρωσης γύρω από την οικογένειά της αλλά ο Βινσέντε προσπάθησε να την προστατεύσει από αυτό. «Ο πατέρας μου δεν με άφηνε ποτέ να δω κανένα από τα ρεπορτάζ που γράφτηκαν για εμάς. Και αν άκουγα κάποια ιστορία, με έπαιρνε στην άκρη και μου έλεγε "ξέρεις ότι δεν είναι αλήθεια, έτσι;".

»Αλλά και οι δύο μου έδωσαν μια ισχυρή αίσθηση του να είμαι ο εαυτός μου. Η μαμά έλεγε "έχεις δύο πολύ διάσημους ανθρώπους ως γονείς σου". Έτσι έμαθα ότι πότε δεν πρέπει να είμαι ανοιχτόκαρδη, αλλά μάλλον να φυλάω τα όριά μου...».

«Όταν ήμουν παιδί και η μαμά ήταν στο πιάνο, έλεγε “τραγουδήστε μαζί μου!". Και εγώ απαντούσα "εντάξει, αν δεν είναι κανείς τριγύρω» συνέχισε η Λάιζα.

Η ηθοποιός του Cabaret έχει δηλώσει: «Η πιο αγαπημένη μου ανάμνηση από τη μαμά μου ήταν οι συζητήσεις που κάναμε. Καθώς γινόμουν έφηβη, έγινα η καλύτερη φίλη και έμπιστή της. Γελούσαμε και μιλούσαμε για ώρες. Άλλοτε από κοντά, άλλοτε από το τηλέφωνο, ανάλογα με το πού βρισκόμασταν».

Το ιερό δίδυμο

Η Μινέλι εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην οθόνη μαζί με τη μητέρα της σε ηλικία 14 μηνών στην ταινία The Pirate κι έκανε την πρώτη της αξιόλογη εμφάνιση στο In the Good Old Summertime όταν ήταν 3 ετών. Συμμετείχε, επίσης, στο The Judy Garland Show τη δεκαετία του 1960

Οι δυο τους τραγουδούσαν συχνά ντουέτα, συμπεριλαμβανομένου του «We Could Make Such Beautiful Music Together/The Best Is Yet to Come».

Το 1965, η Γκάρλαντ παρακολούθησε το ντεμπούτο της Μινέλι στο Μπρόντγουεϊ στην παράσταση Flora the Red Menace. Στην πρεμιέρα της παράστασης, η Γκάρλαντ βρισκόταν «σε μια ευτυχισμένη ζάλη δέους και θαυμασμού» σύμφωνα με το βιβλίο The Life of Judy Garland, απόσπασμα του οποίου δημοσιεύτηκε στους New York Times.

Ο βιογράφος Τζέραλντ Κλαρκ έγραψε ότι η Γκάρλαντ εξήρε την κόρη της σε μια συζήτηση με τον σχεδιαστή κοστουμιών Ντόναλντ Μπρουκς. «Μπορείς να πιστέψεις ότι αυτή είναι η Λάιζα εκεί πάνω;».

Ήταν μόλις 23 ετών

Όταν η Τζούντι βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού της στο Λονδίνο, αφού είχε πάρει πολλά υπνωτικά χάπια, η Λάιζα ήταν μόλις 23 ετών. Αρχικά έμεινε παγωμένη με την είδηση, στη συνέχεια άρχισε να κλαίει και «δεν σταμάτησε για περίπου οκτώ ημέρες».

«Όταν πέθανε, σχεδόν ήξερα γιατί» δήλωσε στο TIME χρόνια μετά. «Άφησε την άμυνά της να πέσει. Δεν πέθανε από υπερβολική δόση. Νομίζω ότι απλά κουράστηκε. Ζούσε σαν ένα τεντωμένο καλώδιο. Δεν νομίζω ότι αναζήτησε ποτέ την πραγματική ευτυχία, γιατί πάντα πίστευε ότι η ευτυχία θα σήμαινε το τέλος».

*Τα απομνημονεύματα της Λάιζα Μινέλι αναμένεται να εκδοθούν την άνοιξη του 2026, συνοδευόμενα από μια ταινία με αρχειακό υλικό από τα τελευταία 15 χρόνια που δεν έχει δημοσιοποιηθεί ποτέ.

*Το ντοκιμαντέρ Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story κυκλοφορεί στις ψηφιακές πλατφόρμες από τις 16 Ιουνίου.