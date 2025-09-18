Kate Middleton: H εκπληκτική εμφάνιση με τιάρα αξίας 135 εκατομμυρίων

Η Kate Middleton εμφανίστηκε για ακόμη μια φορά ως η επιτομή της βασιλικής κομψότητας, στο επίσημο δείπνο που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Windsor Castle στις 17 Σεπτεμβρίου 2025. Η Princess of Wales επέλεξε μια υπέρκομψη τουαλέτα σε cream απόχρωση δια χειρός Phillipa Lepley, με αψεγάδιαστη γραμμή που τόνιζε τη σιλουέτα της. Το look ολοκληρώθηκε με ένα μακρύ, χρυσοκέντητο παλτό από Chantilly lace, λεπτομέρεια που χάριζε αέρα haute couture και ταυτόχρονα μια διακριτική αναφορά στη βρετανική ραπτική παράδοση.

Η ατμόσφαιρα του Windsor Castle, με τις αίθουσες φωτισμένες απαλά και τους κρυστάλλινους πολυελαίους να αντανακλούν τις λάμψεις των κοσμημάτων, αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για την εμφάνιση που συζητήθηκε όσο καμία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Lover’s Knot Tiara, το εμβληματικό κόσμημα που δημιουργήθηκε το 1914 από τον Garrard για τη Queen Mary, στολισμένο με μαργαριτάρια και διαμάντια. Με εκτιμώμενη αξία 135 εκατομμυρίων δολαρίων, η τιάρα φέρει τη δική της βαριά ιστορία. Αγαπημένη επιλογή της Princess Diana, επέστρεψε στο προσκήνιο μέσα από την Kate, που με μια κίνηση ένωσε τρεις γενιές γυναικών της βρετανικής μοναρχίας – τη Queen Mary, τη Queen Elizabeth και την Diana.

(Photo by Aaron Chown-WPA Pool/Getty Images

Η Kate ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με διαχρονικά drop earrings από τη συλλογή της Queen Elizabeth, συνδυάζοντας το παρελθόν με το παρόν σε μια κομψότητα χωρίς υπερβολές. Η Kate έχει αποδείξει ότι γνωρίζει πώς να επαναφέρει τα royal κειμήλια με τρόπο που τους δίνει νέα ζωή. Είτε πρόκειται για την Cartier Halo Tiara στον γάμο της το 2011, είτε για τη Lover’s Knot που έχει φορέσει ήδη αρκετές φορές σε high-profile εμφανίσεις – όπως στο state dinner προς τιμήν του French President Emmanuel Macron – η ίδια χειρίζεται τον συμβολισμό των κοσμημάτων με μαεστρία.