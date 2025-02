Κανένας γαλαζοαίματος δεν έχει ζήσει πιο ταραχώδη ζωή από την πριγκίπισσα Στεφανία του Μονακό

Από την αρχή της εφηβείας της, η πριγκίπισσα Στεφανία ήταν ένα δύσκολο παιδί. Οι σχολικοί της βαθμοί ήταν κάκιστοι, οι επιθυμίες της ανεξέλεγκτες. «Από τα 14 της χρόνια, έβγαινε από το μπάνιο γυμνή και πήγαινε στο σαλόνι και οι σωματοφύλακες έμεναν άναυδοι», αποκαλύπτει ο Bernard Violet, συγγραφέας του εξαιρετικά τεκμηριωμένου βιβλίου, La Saga Monaco.

Για τη Στεφανία, οι σωματοφύλακες ήταν απλώς εμπόδια που έπρεπε να ξεπεράσει. «Ναι, ήταν ένας αγώνας κάθε μέρα- αν ήθελε να πάει σε κλαμπ, προσπαθούσε να το σκάσει από την κουζίνα ή τις τουαλέτες», λέει μια πηγή «Ή με το αυτοκίνητο κάποιου φίλου της».

Η Grace Kelly ήταν απελπισμένη. «Πού είναι η Steph;» αναρωτιόταν, όταν η κόρη της έλειπε μέχρι τα ξημερώματα με τον εφηβικό της έρωτα, Paul Belmondo (γιο του ηθοποιού Jean-Paul Belmondo), ο οποίος ήθελε να γίνει- ω του θαύματος!- οδηγός της Formula 1. Η Στεφανία, προς μεγάλη απογοήτευση της μητέρας της, σκεφτόταν να ακολουθήσει την ίδια καριέρα, σύμφωνα με δύο βιογράφους της Kelly.

Η Στεφανία με τον εφηβικό της έρωτα, Paul Belmondo (Photo by Bernard CHARLON/Gamma-Rapho via Getty Images)

Το βράδυ της 12ης Σεπτεμβρίου 1982, η Grace Kelly τηλεφώνησε στην καλή της φίλη και κορυφαία δημοσιογράφο κοσμικού ρεορτάζ, Gwen Robyns. Βρισκόταν στο Roc Agel, το εξοχικό της βασιλικής οικογένειας στη Γαλλία. Ετοιμαζόταν να ταξιδέψει με τη Στεφανία αλλά αισθανόταν απαίσια. «Έχω τρομερούς πονοκεφάλους, συνεχώς», της εξήγησε.

Το επόμενο πρωί, η Grace αρνήθηκε τη βοήθεια του σοφέρ της και πήρε η ίδια το τιμόνι του Range Rover, παρόλο που συνήθως απέφευγε να οδηγεί. Δίπλα της, η 17χρονη τότε Στεφανία. Σε μια επικίνδυνη στροφή, το αυτοκίνητο επιτάχυνε στα 70 χλμ/ώρα, εκτοξεύτηκε στο κενό και έπεσε από τον γκρεμό. Η Στεφανία βγήκε από τη μεριά του οδηγού…

«Πρέπει να θυμάστε ότι η Στεφανία ήταν ένα πολύ ιδιότροπο κορίτσι, πολύ ευέξαπτη. Όταν ήθελε κάτι, το έπαιρνε», λέει ο πρώην σωματοφύλακας της οικογένειας, Antoine Pastorelli. Παρά τις διαψεύσεις της Στεφανίας, ο Pastorelli είναι ένας από τους πολλούς που υποψιάζονται ότι η Grace Kelly υπέκυψε στις παρακλήσεις της κόρης της να πάρει το τιμόνι εκείνο το πρωί. «Όλοι σκεφτόμασταν—η πριγκίπισσα Grace! Είναι αδύνατον η πριγκίπισσα Grace να είχε αυτό το ατύχημα, γιατί ήξερε καλά αυτό το αυτοκίνητο».

Επιπλέον, λέει ο Pastorelli, που είδε το αυτοκίνητο λίγο μετά τη σύγκρουση, «Η Grace οδηγούσε πολύ αργά, πολύ προσεκτικά… πάντα με τη ζώνη ασφαλείας δεμένη. Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε κανείς να πει ότι η πριγκίπισσα Grace οδηγούσε σαν τρελή. Είχα δει τη Στεφανία να οδηγεί αυτοκίνητα από παιδί. Στα 13 της οδηγούσε μηχανή». Όταν το αυτοκίνητο εξετάστηκε, ανακαλύφθηκε ότι καμία από τις ζώνες ασφαλείας δεν είχε χρησιμοποιηθεί.

Ο Roger Bencze, ο Γάλλος αστυνομικός διοικητής που ήταν υπεύθυνος για την έρευνα, βρήκε ορισμένα σημεία της αρκετά περίεργα. Πρώτον, οι ειδικοί δεν εντόπισαν κανένα μηχανικό πρόβλημα στο διαλυμένο όχημα. Παρά τα ευρήματα αυτά, το Παλάτι ζήτησε από τον Bencze να ανακοινώσει ότι η αιτία του ατυχήματος ήταν βλάβη στα φρένα, αλλά εκείνος αρνήθηκε. Μετά από αυτό, ήρθε μια άλλη ανακοίνωση από το Παλάτι: η αιτία του δυστυχήματος ήταν στην πραγματικότητα ένα εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη η Grace.

Τέλος, λόγω του νόμου που απαλλάσσει τα μέλη της βασιλικής οικογένειας του Μονακό από την υποχρέωση να μιλήσουν στη γαλλική αστυνομία, ο Bencze έπρεπε να υποβάλει επίσημο αίτημα στο Παλάτι για να ανακρίνει τη Στεφανία στο νοσοκομείο. Φυσικά, το Παλάτι δεν το επέτρεψε.

«Αυτό το κορίτσι για χρόνια ήταν φυλακισμένο μέσα σε ένα μυστικό, που στην ουσία ήταν ένα ψέμα. Και αυτό ήταν που δεν άντεχε. Κατά τη γνώμη μου, οι μετέπειτα υπερβολές της, είναι αποτέλεσμα αυτού. Και ποιος την έκλεισε μέσα σε αυτό το μυστικό, σε αυτό το ψέμα; Ο πατέρας της! Για την τιμή του Μονακό», σχολιάζει ο βιογράφος, Bernard Violet. Λέγεται μάλιστα πως μέχρι και η αδερφή της, η πριγκίπισσα Καρολίνα, την θεωρούσε υπεύθυνη για τον θάνατο της μητέρας τους, κάτι που δεν της συγχώρεσε ποτέ.

Ήταν μοντέλο και τραγουδίστρια

Μετά την ανάρρωσή της από τα τραύματα που υπέστη στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή της μητέρας της το 1982, η Στεφανία πέρασε από δουλειά σε δουλειά, δουλεύοντας ως μαθητευόμενη για τον οίκο Dior, σχεδιάζοντας μια σειρά από μαγιό και ποζάροντας για εξώφυλλα περιοδικών. Στα 21 της μετακόμισε στο Λος Άντζελες, προσπαθώντας να κάνει μια νέα αρχή, μακριά από το παλάτι.

Μία από τις πρώτες της προσπάθειες ήταν το να εργαστεί ως μοντέλο, με εμφανίσεις στα περιοδικά Vogue και Vanity Fair στα μέσα της δεκαετίας του ’80. Στη συνέχεια, στράφηκε στη μουσική και το πρώτο της single, «Ouragan»- με τίτλο «Irresistible» στα αγγλικά- κυκλοφόρησε το 1986 και έγινε επιτυχία: πούλησε περίπου 5 εκατομμύρια αντίτυπα.

Το πρώτο της άλμπουμ, Besoin, περιλάμβανε το δεύτερο single της, «Flash», το οποίο πούλησε περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια αντίτυπα. Ωστόσο, η μουσική της καριέρα δεν κράτησε πολύ: το δεύτερο άλμπουμ της, που κυκλοφόρησε το 1991, ήταν αποτυχία.

Αλλά μία είναι η πιο ιστορική μουσική στιγμή της: όταν συνεργάστηκε με τον Michael Jackson. Στο "In the Closet" ακούμε τη φωνή της Στεφανίας να ψιθυρίζει λάγνα, μεταξύ άλλων: «One thing in life you must understand / The truth of lust, woman to man / So open the door and you will see / There are no secrets, make your move, set me free». Τότε δεν είχε αποκαλυφθεί ποια γυναίκα ακουγόταν στο τραγούδι - στους τίτλους αναφερόταν μόνο ως "Mystery Girl". Χρόνια αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ήταν η Στεφανία του Μονακό, αλλά εξαιτίας των προκλητικών στίχων, το Παλάτι δεν ήθελε να συνδεθεί το όνομά της με το κομμάτι.

Fun fact: O Michael Jackson ήθελε αρχικά τη Madonna στο τραγούδι: θα ήταν μια μοναδική σύμπραξη του βασιλιά και της βασίλισσας της ποπ. Θυμάστε όταν εμφανίστηκαν μαζί στα Όσκαρ του 1991 και η Madonna ήταν ντυμένη Merilyn Monroe; Εκείνη την περίοδο κυκλοφορούσαν φήμες ότι οι δυο τους έβγαιναν. Αυτό, όμως, δεν ήταν αλήθεια. Ο Michael Jackson είχε βγει τρεις φορές μαζί της, προκειμένου να την πείσει για το ντουέτο. Η Madonna ήταν θετική, όμως, ήθελε να κάνουν το τραγούδι ακόμη πιο προκλητικό. Βλέπετε, είχε κάνει μόλις το Justify my Love, που για κάποιους θεωρήθηκε ακουστικό πορνό. Εν τέλει, ο Jackson «τρόμαξε» από τις ιδέες της Madonna, όπως αποκάλυψε αργότερα ο μουσικός παραγωγός, Rob Disner.

Παντρεύτηκε τον σωματοφύλακά της αλλά την απάτησε με τη Miss Γυμνόστηθη 1996

Η πριγκίπισσα Στεφανία είχε σχέσεις με διάσημους άνδρες: Paul Belmondo, Anthony Delon, Rob Lowe, Mario Oliver Jutard και, φυσικά, τον αείμνηστο Jean-Yves Le Fur, που πέθανε πριν λίγους μήνες. Τον Le Fur, μάλιστα, τον υποδύθηκε ο Vincent Cassel στην ταινία Mon Roi. Τελικά, όμως, η Στεφανία δεν παντρεύτηκε κανέναν από αυτούς.

Το 1995, η πριγκίπισσα Στεφανία παντρεύτηκε τον Daniel Ducruet, πρώην σωματοφύλακά της. Ο Ducruet ήταν μέλος της αστυνομίας του Μονακό όταν γνώρισε τη βασιλική οικογένεια το 1988, αλλά μέχρι τη στιγμή που οι δυο τους έγιναν ζευγάρι, διηύθυνε μια επιχείρηση διανομής θαλασσινών. «Την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε… ανταλλάξαμε ένα βλέμμα και δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να κοιταζόμαστε», είχε δηλώσει ο Ducruet το 1992. Ήταν μια αμφιλεγόμενη επιλογή για τη νεαρή Πριγκίπισσα: όχι μόνο ήταν διαζευγμένος, αλλά είχε ήδη έναν γιο.

Η Στεφανία και ο Daniel Ducruet απέκτησαν δύο παιδιά, τον Louis και την Pauline, πριν παντρευτούν το 1995. Ωστόσο, ο γάμος τους ήταν σύντομος: χώρισαν το επόμενο έτος, όταν δημοσιεύτηκαν γυμνές φωτογραφίες του Ducruet, όπου ερωτοτροπούσε στην πισίνα με μια στρίπερ (όπως το διαβάζετε!). H Fili Houteman δεν ήταν απλώς μια στρίπερ αλλά και εστεμμένη: είχε ψηφιστεί Miss Γυμνόστηθη Βελγίου 1996!

Ο Ducruet έκανε τα αδύνατα δυνατά για να μη βγουν οι φωτογραφίες στον γαλλικό Τύπο, αλλά μέσα σε λίγα 24ωρα, είχαν γίνει πρωτοσέλιδο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά, περιμένετε, γίνεται χειρότερο: κυκλοφόρησε επίσης ένα ροζ βίντεο με την Fili και τον Ducruet και ο γαλλικός λαός πλήρωνε 70$ για να αγοράσει μια κόπια! Ο πρώην σωματοφύλακας υποστήριζει ότι η κοπέλα τον νάρκωσε, ωστόσο, η πριγκίπισσα Στεφανία είχε ήδη αποφασίσει να τον χωρίσει.

Και μετά η πριγκίπισσα έγινε σερβιτόρα! Όχι, αυτό δεν είναι κάποιο αστείο. Για να ξεπεράσει το διαζύγιο, πήγε διακοπές σε ένα θέρετρο για σκι, όπου γνώρισε έναν ιδιοκτήτη μπαρ. Παπαράτσι την απαθανάτισαν να σερβίρει και να βοηθά στις δουλειές του μαγαζιού.

Όλα τα παιδιά της ήταν εξώγαμα (κι όλα είχαν μπαμπά σωματοφύλακα)

Όταν ανακοίνωσε την πρώτη της εγκυμοσύνη με τον Ducruet το 1992, το παλάτι του Μονακό αρνήθηκε να σχολιάσει ή να αναγνωρίσει την επικείμενη άφιξη. Τότε, μια πηγή του παλατιού είπε στο PEOPLE: «Δεν θα υπάρξει καμία επίσημη δήλωση [για την εγκυμοσύνη]».

Το ζευγάρι καλωσόρισε τον γιο τους Louis, τον Νοέμβριο του 1992, και στη συνέχεια την κόρη τους Pauline τον Μάιο του 1994. Δύο χρόνια μετά τον χωρισμό της από τον Ducruet, η Στεφανία γέννησε το τρίτο της παιδί και δεύτερη κόρη, την Camille. Αυτή η εγκυμοσύνη ήταν πολύ κρυφή: ούτε η Στεφανία ούτε το παλάτι επιβεβαίωσαν ότι ήταν έγκυος. Όταν γεννήθηκε η Camille, το όνομα του πατέρα της δεν αναφερόταν στο πιστοποιητικό γεννήσεως. Ωστόσο, υπήρξαν υποψίες ότι ήταν ο Jean-Raymond Gottlieb, κάτι που ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε από τη χρήση του επωνύμου του από την Camille. Ποιος ήταν ο Gottlieb; Άλλος ένας πρώην αστυνομικός και φρουρός του παλατιού, όπως κι ο Ducruet. Η πριγκίπισσα είχε σίγουρα τύπο.

Είχε σχέση με τον μπάτλερ του πατέρα της

Στο Μονακό, όπου τα κουτσομπολιά ανθούν, όλοι ήξεραν από πριν τι θα φορούσε η πριγκίπισσα Στεφανία στον Χορό του Ερυθρού Σταυρού: μια γαλάζια τουαλέτα Jiki, ένα διάδημα Cartier και ένα προσεκτικά επιμελημένο look. Όμως, το απόλυτο αξεσουάρ της θα ήταν ο συνοδός της – ο μπάτλερ του πατέρα της, Richard Lucas, παντρεμένος με δύο παιδιά. Η ανακοίνωση της επιλογής της, κατά τη διάρκεια ενός γεύματος στο παλάτι, προκάλεσε την οργή της αδελφής της, πριγκίπισσας Καρολίνας, που θεώρησε τη σχέση αυτή σκάνδαλο.

Την ημέρα του χορού, η αντιπαράθεση κορυφώθηκε. Η Καρολίνα ξεκαθάρισε ότι δεν θα μοιραζόταν την αίθουσα με τη Στεφανία, η οποία – κατά τη γνώμη της – αμαύρωνε τη φήμη της οικογένειας. Ο πρίγκιπας Αλβέρτος, θέλοντας να αποφύγει τον μεγάλο καβγά που είχε ήδη ξεσπάσει, πήγε μια βόλτα στην παραλία, ενώ ο πατέρας τους, ο γηραιός πρίγκιπας Ρενιέ ΙΙΙ, προσπάθησε μάταια να κατευνάσει τα πνεύματα.

Στο τέλος, η απόφαση ήταν αμετάκλητη: η Στεφανία δεν θα παρευρισκόταν στον χορό. Εκείνο το βράδυ, η Καρολίνα έλαμψε φορώντας μια ροζ Chanel τουαλέτα, ενώ κάπνιζε δίπλα στον Karl Lagerfeld, και ο Αλβέρτος έδειχνε πιο σοβαρός από ποτέ. Ο Rod Stewart ήταν επίσης εκεί, αλλά η Στεφανία πέρασε τη βραδιά στο κοντινό χωριό La Turbie, μιλώντας με τον Lucas και μια μικρή παρέα φίλων για το πόσο απογοητευμένη ένιωθε από τη στάση της αδερφής της. «Είσαι σαν τη Σταχτοπούτα, εξόριστη από την κακιά αδερφή», είχε πει ένας φίλος της. «Η Καρολίνα πάντα κρατούσε κακία στην αδελφή της», λέει μια πηγή. Όμως, στο τέλος της ημέρας, η Στεφανία ήταν ανέκαθεν η αγαπημένη του λαού—η «η πριγκίπισσα Diana του Μονακό», όπως την αποκαλούσε ο Patrick Marescaux, εκδότης του Point de Vue.

Αργά το βράδυ, η Στεφανία τηλεφώνησε σε έναν φίλο της κι ακολούθησε ο εξής διάλογος:

-Εν πάση περιπτώσει, η αδερφή μου πάντα με ζήλευε.

-Ε, σίγουρα βγαίνεις πιο όμορφη στις φωτογραφίες από την Καρολίνα.

-Ναι.

-Και είσαι και πιο διάσημη!

-Ναι

Και η χαριστική βολή: «Κι επιλέγω καλύτερους άνδρες από εκείνη».

Το ερωτικό της ιστορικό είναι γεμάτο αμφιλεγόμενες επιλογές

Κάποτε η πριγκίπισσα Στεφανία κατηγορήθηκε ότι είχε σχέση με τον μελλοντικό σύζυγο της αδερφής της. Κάτι τέτοιο δεν ίσχυε, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν είχε άλλες εξίσου αμφιλεγόμενες επιλογές στην ερωτική της ζωή.

Ένας νονός της νύχτας, κατά 13 χρόνια μεγαλύτερό της, που είχε κατηγορηθεί για βιασμό. Δύο σωματοφύλακες, σερί. Ένας θηριοδαμαστής ελεφάντων. Ένας μπάτλερ, ένας κηπουρός του παλατιού. Αυτοί ήταν μερικοί μόνο από τους άνδρες της ζωής της. «Δεν είναι ωραίο να βλέπεις τον υπηρέτη να έχει σχέση με την κόρη σου, αφού τον έχεις δει να σερβίρει στο τραπέζι», σχολίασε ο Egon von Fürstenberg, ξάδελφος των Grimaldi. «Η Καρολίνα είναι μια πραγματική πριγκίπισσα», συνέχισε. «Είμαι σίγουρος πως είναι πολύ χαρούμενη φορώντας το Laura Ashley φορεματάκι της στην Προβηγκία». Η Στεφανία, από την άλλη, ήταν πιο θεατράλε και πιο τρελή, θυμίζοντας τη γιαγιά της, την ανυπότακτη πριγκίπισσα Charlotte.

Όταν έβγαινε με τον Mario Oliver Jutard, τον ιδιοκτήτη κλαμπ κατηγορούμενο για βιασμό ενός 19χρονου κοριτσιού, κυκλοφόρησαν μερικές τόπλες φωτογραφίες της που σκανδάλισαν τον παγκόσμιο Τύπο (θα ακολουθούσαν αμέτρητες άλλες τοπλές στιγμές της Στεφανίας ανά τα χρόνια, που δηλώνει φαν του γυμνισμού). Θυμωμένος ο πρίγκιπας Ρενιέ, την επισκέφτηκε στην Αμερική. Γρήγορα, όμως, θα ανακάλυπτε ότι στις ΗΠΑ ελάχιστα νοιάζονταν για τη γαλαζοαίματη καταγωγή του κι έτσι δεν μπορούσε να κάνει πολλά για να σταματήσει την κόρη του.

Τα παράτησε όλα για ένα δαμαστή ελεφάντων

Στα 36 της ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα τον Franco Knie, έναν Ελβετό δαμαστή ελεφάντων, τον οποίο γνώρισε στο ετήσιο Διεθνές Φεστιβάλ Τσίρκου του Μονακό το 1999. Εκείνος ήταν παντρεμένος, ενώ εκείνη ήταν ελεύθερη μητέρα τριών παιδιών. Λίγο αργότερα τα παράτησε όλα και τον ακολούθησε μαζί με τα παιδιά της. Έμεναν όλοι μαζί στο τροχόσπιτο του Knie και επισκέπτονταν διάφορες πόλεις με το τσίρκο. Τα παιδιά της εμφανίζονταν επί σκηνής, ιππεύοντας ελέφαντες και αποσπούσαν τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα του κοινού. Αρκετά αντιφατικό για μια γυναίκα που μόλις πριν λίγους μήνες είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους: «Σταματήστε! Επιτρέψτε μου να έχω το δικαίωμα να μεγαλώσω τα παιδιά μου ήσυχα και να πορευτώ στη ζωή μου με γαλήνη».

Σύμφωνα με τη βιογράφο, Angela Levin: «Η πριγκίπισσα Καρολίνα, που ανέλαβε πολλές από τις υποχρεώσεις και τους ρόλους της μητέρας τους μετά τον θάνατό της, ήταν συντετριμμένη από τη συμπεριφορά της αδερφής της. Ένιωθε ότι [η Στεφανία] απογοητεύει όλη την οικογένεια». Παρόλαυτά, ούτε αυτή η σχέση κράτησε πολύ και μέχρι τον Αύγουστο του 2002 είχαν χωρίσει. Τότε η πριγκίπισσα Στεφανία προχώρησε με τον μπάτλερ του πατέρα της (βλ. παραπάνω), μια σχέση που επίσης δεν κράτησε πολύ. Σειρά είχε ένας άλλος άνδρας του τσίρκου και συνεργάτης του Knie: ο ακροβάτης Adans Lopez Peres. Η πριγκίπισσα επέστρεψε στη νομαδική ζωή του τσίρκου.

Η πριγκίπισσα θα δήλωνε, «Έχω αγαπήσει, αλλά λόγω της θέσης μου, είναι πολύ δύσκολο να ξέρεις αν σε αγαπούν για τις αρετές σου ή μάλλον για αυτά που μπορείς να τους προσφέρεις λόγω της θέσης σου. Έχω εξαπατηθεί. Έχω εξαπατηθεί από όλους, εκτός από τον πατέρα μου». Τελικά, με τον Adans Lopez Peres ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας τον Σεπτέμβριο του 2003 αλλά θα έπαιρναν διαζύγιο 14 μήνες μετά. Δεν ξαναπαντρεύτηκε ποτέ.

Η ίδια είχε σχολιάσει την πολυτάραχη ζωή της, λέγοντας: «Δε θέλω να φτάσω τα 65 και να λέω στον εαυτό μου: “Θα μπορούσα να είχα κάνει αυτό ή εκείνο". Αν πεθάνω αύριο, θα έχω ζήσει όπως επέλεξα. Μετά από όλα όσα μου έχουν κάνει, δε θα ήταν και τόσο άσχημο αυτό». Σήμερα, έχοντας προσφάτως κλείσει τα 60, η πριγκίπισσα Στεφανία φαίνεται να δικαιώνει περισσότερο από ποτέ τα ίδια της τα λόγια.

Με τον καιρό, το όνομά της έπαψε να απασχολεί τα πρωτοσέλιδα. Αφοσιώθηκε στα παιδιά της και στον ακτιβισμό, ιδρύοντας οργανώσεις για το AIDS και τα δικαιώματα των ζώων. Και, σίγουρα, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν έζησε τη ζωή στα μέτρα της.