Ποιος ήταν ο Γιώργος Νιάρχος: Η καλλιτεχνική πορεία, οι μεγάλες συνεργασίες και η σχέση ζωής με τη Μάρα Θρασυβουλίδου

Ως μαέστρος και ενορχηστρωτής της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, αλλά και καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης επί σειρά ετών, ενώ και η συνεργασία του με την Εθνική Λυρική Σκηνή υπήρξε καθοριστική.

Η πορεία του ήταν συνδεδεμένη με την “χρυσή εποχή” των μεγάλων ορχηστρών, της Eurovision και των ελληνικών φεστιβάλ τραγουδιού. Διεύθυνε τις συμμετοχές της Ελλάδας τρεις φορές στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό — το 1981, το 1987 και το 1989 — αφήνοντας το δικό του στίγμα. Το 1987, η ενορχήστρωσή του για το τραγούδι «STOP» των Bang ξεχώρισε τόσο, ώστε η Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βελγίου και ο μαέστρος Jo Carlier τη χαρακτήρισαν ως την καλύτερη ενορχήστρωση της χρονιάς.

Το 1981, στο Δουβλίνο, εκπροσώπησε τη χώρα και ως συνθέτης, μαζί με τον Γιάννη Δημητρά, με το τραγούδι «Φεγγάρι Καλοκαιρινό», το οποίο χάρισε στην Ελλάδα μια εξαιρετική 8η θέση. Το 1989, στην Ελβετία, ανέβηκε ξανά στο πόντιουμ, αυτή τη φορά ως διευθυντής ορχήστρας, με το «Το Δικό σου Αστέρι», που κατέκτησε τη 9η θέση.

Ο Γιώργος Νιάρχος υπήρξε ένας άνθρωπος του θεάτρου και της σκηνής συνεργαζόμενος με μεγάλες προσωπικότητες και θεσμούς: Έδωσε ζωή σε πλήθος παραγωγών, διευθύνοντας ελληνικές οπερέτες («Ο Βαφτιστικός», «Οι Απάχηδες των Αθηνών») και μεγάλα musical όπως το «Hello Dolly», «Η Εύθυμη Χήρα» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και η «Μάλα» με την Άννα Βίσση.

Συνεργάστηκε με τη Μαρινέλλα και τον Γιώργο Νταλάρα σε συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής και σε περιοδείες σε όλη τη χώρα. Στο Ηρώδειο, διηύθυνε μνημειώδεις παραστάσεις — ανάμεσά τους τα «Γυναικών Πάθη» με πρωταγωνίστρια την Μαρινέλλα που ερμήνευσε χωρικά από τις τραγωδίες του Ευριπίδη- και μεγάλες συναυλίες αφιερωμένες στην ελληνική οπερέτα και στον Μιχάλη Σουγιούλ, με σολίστ τη σύζυγό του, την υψίφωνο Μάρα Θρασυβουλίδου.

Για την γνωριμία τους είχε αφηγηθεί ο ίδιος σε συνέντευξή του στην Μαίρη Γκιώνη- Λαρεντζάκη: Με τη Μάρα συναντηθήκαμε πρώτη φορά στην ΕΡΤ. Περίμενα να τελειώσει η προηγούμενη ηχογράφηση της ορχήστρας της ραδιοφωνίας και σολίστ ήταν η Μάρα απαστράπτουσα και μαέστρος ο Τάκης Αθηναίος. Θυμάμαι ότι ηχογράφησε δύο τραγούδια του Αττίκ κι ένα μιούζικαλ. Της πρότεινα να συνεργαστούμε σε μια συναυλία με κλασικό ρεπερτόριο και από τότε οι δρόμοι μας έσμιξαν στη ζωή και στην Τέχνη. Συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια με επιτυχία κι έχουμε κοινούς καλλιτεχνικούς στόχους κι αισθητική για τα πράγματα».

«Ένα ζευγάρι για να βαδίζει στη ζωή του αρμονικά εκτός από την έλξη που πρέπει να υπάρχει μεταξύ τους ,πρέπει να έχουν κοινά ενδιαφέροντα, κοινούς στόχους, να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο, να υπάρχει αλληλοσεβασμός κατανόηση και αλληλοσυμπλήρωση, έτσι ώστε να απολαμβάνουν να είναι μαζί!» είχε εξηγήσει σε συνέντευξή της στην ιστοσελίδα Kifissiaonline.gr η Μάρα Θρασυβουλίδου.

«Κανόνας για να υπάρχει και συνεργασία μεταξύ τους είναι να βάζουν τον εγωισμό στην άκρη και να έχουν στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα!..Αυτά είναι με λίγα λόγια τα συστατικά της δικής μου σχέσης και συνεργασίας με το σύζυγο μου πιανίστα και μαέστρο Γιώργο Νιάρχο».

Το πάντα αγαπημένο ζευγάρι είχε τιμηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, σε αναγνώριση της συνολικής τους προσφοράς. Η κηδεία του Γιώργου Νιάρχου θα τελεστεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνα, στο Κοιμητήριο της Κηφισιάς, στη 13:00.