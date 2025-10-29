Ποιος ήταν ο Γιώργος Νιάρχος: Η καλλιτεχνική πορεία, οι μεγάλες συνεργασίες και η σχέση ζωής με τη Μάρα Θρασυβουλίδου

Όταν έκανε την εμφάνιση του στο πόντιουμ o Γιώργος Νιάρχος, είτε στο θέατρο, είτε σε συναυλίες, είτε στον διαγωνισμό της Eurovision για τις ελληνικές συμμετοχές, η παρουσία του ήταν για το κοινό μια εγγύηση της υψηλότερης ποιότητας. Μόνο κορυφές είχε η πορεία του στην μουσική.
«Ο αγαπημένος μου σύζυγος, ο υπέροχος άνθρωπος και ταλαντούχος συνθέτης, ενορχηστρωτής και πιανίστας, Γιώργος Νιάρχος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή …» έγραψε σήμερα σε ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Facebook η υψίφωνος Μάρα Θρασυβουλίδου, γνωστή από τις συνεργασίες της στο θέατρο με θιάσους όπως της Αλίκης Βουγιουκλάκη, αλλά και τις εμφανίσεις της ως καθηγήτρια σε τηλεοπτικά talent show όπως το Fame Story.
“Έχασα τον άνθρωπο που με αγάπησε πολύ και με προστάτευε σε όλη μου τη ζωή. Ήταν ο μέντοράς μου, ο δάσκαλός μου, το σύμπαν ολόκληρο», έγραψε συντετριμμένη η σύντροφος ζωής του Γιώργου Νιάρχου που έφυγε από την ζωή ξαφνικά χτες το απόγευμα στις 28 Οκτωβρίου του 2025.
Γεννημένος στην Αθήνα αποφοίτησε το 1965, σπούδασε πιάνο και ανώτερα θεωρητικά στην Ελλάδα ενώ συνέχισε τις σπουδές του στη Βιέννη, στην περίφημη Ακαδημία Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών, όπου τελειοποίησε τη σύνθεση και τη διεύθυνση ορχήστρας. Από νωρίς, έδειξε το χάρισμά του να «διαβάζει» τη μουσική όχι μόνο με το μυαλό, αλλά με την καρδιά.
«Μεγάλωσα στην αξέχαστη γειτονιά της Αριστοτέλους,όπου η σχέση των ανθρώπων ήταν απλή και ανθρώπινη. Τα γλέντια στήνονταν με ρεφενέ και στις γιορτές και στις χαρές υπήρχε μια εκ των ενόντων ορχήστρα. Συνδυάζαμε την καλή παρέα, το καλό κρασί και την καλή μουσική» είχε αφηγηθεί σε συνέντευξή του στην Μαίρη Γκιώνη- Λαρεντζάκη «Υπήρχε μια καλλιέργεια σπάνια και η μουσική ήταν ποιοτική και μελωδική. Εγώ από ηλικίας 6 ετών έπαιζα ακορντεόν. Όπου γιορτή κι εκδρομή σχολική ή οικογενειακή, ήμουν παρών! Ο πατέρας μου έπαιζε λίγο κιθάρα και οι φίλοι του άλλος μαντολίνο, άλλος φλάουτο κλπ. Στην παρέα μας άκουγε κανείς από Rossini, Verdi, Σακελλαρίδη μέχρι Σουγιούλ, Αττίκ, καντάδες, καντσονέτες."