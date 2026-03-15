Αριστοτέλης Ωνάσης: Η μεγάλη σύγκρουση Χριστίνας και Τζάκι στην κηδεία του Έλληνα Κροίσου

Η τελετή στον Σκορπιό ήταν ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη, όταν όμως η συζήτηση έφτασε στην κληρονομιά του εφοπλιστή, ήρθε η έκρηξη…

ΑΠΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ο μεγαλύτερος ελληνικός επιχειρηματικός μύθος, δεν είχε τις καλύτερες τελευταίες μέρες. Η περίφημη κατάρα που καταδίωκε την οικογένεια Ωνάση είχε ήδη στερήσει τη ζωή από τον μονάκριβο γιο του, Αλέξανδρο στο γνωστό αεροπορικό δυστύχημα και από την πρώην σύζυγό του, Τίνα Λιβανού που πέθανε κατόπιν από θλίψη. Τσακισμένος από την ίδια στενοχώρια, ο Ωνάσης υπέκυψε στη μυασθένεια που ανάγκαζε την κόρη του, Χριστίνα να κολλάει ταινία στα βλέφαρα του για να μένουν ανοιχτά.

Η αυλαία της ζωής του Αριστοτέλη Ωνάση έπεσε στις 15 Μαρτίου 1975 και σήμανε το τέλος μίας από τις πιο θρυλικές και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της παγκόσμιας ναυτιλίας. Ο Έλληνας κροίσος άφησε την τελευταία του πνοή σε κλινική του Παρισιού, σε ηλικία 69 ετών.

Η κηδεία του θα γινόταν λίγες ημέρες αργότερα, στις 18 Μαρτίου, στο ιδιωτικό του νησί, τον Σκορπιό. Πλήθος κόσμου, που περιλάμβανε την αδελφή του Άρτεμη Γαρυφαλλίδου, τη μοναχοκόρη του Χριστίνα, τη σύζυγό του εφοπλιστή, Τζάκι καθώς και φίλους και συνεργάτες, ο Ωνάσης τάφηκε δίπλα στον αγαπημένο του γιο. Η τελετή ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά.

Μέσα σε διάστημα δύο ετών, από το 1973 μέχρι το 1975, η Χριστίνα Ωνάση είχε χάσει τον αδελφό, τη μητέρα και τον πατέρα της. Σε ηλικία 24 ετών, στην κηδεία του πατέρα της, στο Σκορπιό, ήταν πιο μόνη από ποτέ, η κορυφαία τραγική φιγούρα.

H κηδεία θα σημαδευόταν από μια μεγάλη σύγκρουση με τη χήρα του πατέρα της, Τζάκι.

Τα δημοσιεύματα λίγα χρόνια νωρίτερα ήθελαν τον Ωνάση και τη Τζάκι να ζουν χωριστά και να είναι κοντά στο διαζύγιο. Η ασθένεια του εφοπλιστή τα είχε ανατρέψει όλα, όχι όμως και την αντιπάθεια που ένοιωθε η Χριστίνα για τη μητριά της, την οποία θεωρούσε καιροσκόπο, σύμφωνα με τον βιογράφο William Wright.

H Τζάκι Ωνάση με τα παιδιά της, Καρολάιν και Τζον Κένεντι τζούνιορ και τον Τεντ Κένεντι, αδελφό του δολοφονηθέντος Αμερικανού Προέδρου, στην κηδεία του Αριστοτέλη Ωνάση. (Getty Images/ Ideal Image)

Καταφθάνοντας στο Νυδρί μαζί με τη Χριστίνα, η αλλοτινή Πρώτη Κυρία της Αμερικής, ντυμένη με Valentino, μοίραζε χαμόγελα στους φωτογράφους εκνευρίζοντας την προγονή της.

Όταν καθ' οδόν προς το κοιμητήριο, στο Σκορπιό, ο Τεντ Κένεντι που συνόδευε την χήρα του Ωνάση άρχισε να της μιλά για τα χρήματα που θα έπρεπε να κληρονομήσει η Τζάκι κάνοντας την Χριστίνα έξαλλη. Η συζήτηση διακόπηκε σε κακό κλίμα, στο τέλος όμως η Χριστίνα έδωσε στη Τζάκι 26.000.000 δολάρια, γνωρίζοντας πως, βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, θα μπορούσε να διεκδικήσει πολύ περισσότερα.

Μετά από αυτό απαγόρευσε να αναφέρεται το όνομα της Τζάκι μπροστά της. Αν κάποιος έκανε το λάθος, η διάθεσή της χαλούσε αμέσως. Όπως έλεγε η ίδια, «δεν έχω γνωρίσει πιο παραδόπιστο άνθρωπο στη ζωή μου. Αν μπορούσα, θα της έδινα πενήντα φορές πιο πολλά από όσα της έδωσα, αρκεί να μην την ξαναέβλεπα ποτέ στη ζωή μου».

Αν και ο Έλληνας Κροίσος έδωσε σάρκα και οστά στο «μηδένα προ του τέλους μακάριζε», ο μύθος του εξακολουθεί να λάμπει μέχρι σήμερα. Αέναο πρότυπο του Greek Tycoon, έπλασε μία αυτοκρατορία από το μηδέν και αποτελεί πάντα πηγή έμπνευσης.

*Κεντρική φωτογραφία: Getty Images/ Ideal Image

