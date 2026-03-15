Αριστοτέλης Ωνάσης: Η μεγάλη σύγκρουση Χριστίνας και Τζάκι στην κηδεία του Έλληνα Κροίσου

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ο μεγαλύτερος ελληνικός επιχειρηματικός μύθος, δεν είχε τις καλύτερες τελευταίες μέρες. Η περίφημη κατάρα που καταδίωκε την οικογένεια Ωνάση είχε ήδη στερήσει τη ζωή από τον μονάκριβο γιο του, Αλέξανδρο στο γνωστό αεροπορικό δυστύχημα και από την πρώην σύζυγό του, Τίνα Λιβανού που πέθανε κατόπιν από θλίψη. Τσακισμένος από την ίδια στενοχώρια, ο Ωνάσης υπέκυψε στη μυασθένεια που ανάγκαζε την κόρη του, Χριστίνα να κολλάει ταινία στα βλέφαρα του για να μένουν ανοιχτά.

Η αυλαία της ζωής του Αριστοτέλη Ωνάση έπεσε στις 15 Μαρτίου 1975 και σήμανε το τέλος μίας από τις πιο θρυλικές και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της παγκόσμιας ναυτιλίας. Ο Έλληνας κροίσος άφησε την τελευταία του πνοή σε κλινική του Παρισιού, σε ηλικία 69 ετών.

Η κηδεία του θα γινόταν λίγες ημέρες αργότερα, στις 18 Μαρτίου, στο ιδιωτικό του νησί, τον Σκορπιό. Πλήθος κόσμου, που περιλάμβανε την αδελφή του Άρτεμη Γαρυφαλλίδου, τη μοναχοκόρη του Χριστίνα, τη σύζυγό του εφοπλιστή, Τζάκι καθώς και φίλους και συνεργάτες, ο Ωνάσης τάφηκε δίπλα στον αγαπημένο του γιο. Η τελετή ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά.

Μέσα σε διάστημα δύο ετών, από το 1973 μέχρι το 1975, η Χριστίνα Ωνάση είχε χάσει τον αδελφό, τη μητέρα και τον πατέρα της. Σε ηλικία 24 ετών, στην κηδεία του πατέρα της, στο Σκορπιό, ήταν πιο μόνη από ποτέ, η κορυφαία τραγική φιγούρα.