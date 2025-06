Η Νταϊάνα έσπρωξε την «κακιά» μητριά της, Ρέιν Σπένσερ, από τις σκάλες – Μετά έγιναν φίλες

«Ρέιν, Ρέιν, φύγε μακριά»

Τραυματισμένα από το πικρό διαζύγιο των γονιών τους, τα παιδιά περιφρονούσαν τη νέα μητριά τους - τόσο πολύ, που της τραγουδούσαν «Ρέιν, Ρέιν, φύγε μακριά» σε κάθε ευκαιρία. Ακόμη και όταν η Νταϊάνα μεγάλωσε, παντρεύτηκε τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου και έγινε πριγκίπισσα της Ουαλίας, διατήρησε την οργή της εναντίον της Ρέιν.

Και το 1989, η ένταση μεταξύ τους εξερράγη. Οι Σπένσερ είχαν συγκεντρωθεί στο Άλθορπ για τον γάμο του μικρού αδελφού της Νταϊάνα όταν ξέσπασε ένας καυγάς. «Συνέβη στην κορυφή της σκάλας του σαλονιού» αφηγήθηκε η προσωπική βοηθός της Ρέιν, Σου Χάουι, στο ντοκιμαντέρ «Princess Diana's Wicked Stepmother» (Η κακιά μητριά της πριγκίπισσας Νταϊάνα).

«Είχε έναν άγριο καβγά με τη Ρέιν επειδή η Νταϊάν ήταν τόσο αναστατωμένη που η δική της μητέρα είχε αγνοηθεί στο πατρικό σπίτι, την έσπρωξε και η Ρέιν έπεσε από τις σκάλες. Είχε άσχημες μελανιές και ήταν τρομερά αναστατωμένη».

Η Χάουι πίστευε ότι η 28χρονη τότε πριγκίπισσα, της οποίας ο γάμος με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο είχε αρχίσει να ξεφεύγει από τον έλεγχο, ήταν «πολύ αγχωμένη» εκείνη την εποχή. «Δεν ήταν καθόλου δικαιολογημένο. Ήταν ένα σκληρό, άκαρδο πράγμα».

«Ήθελα να στραγγαλίσω τη μητριά μου»

Τρία χρόνια αφότου έσπρωξε τη μητριά της από τις σκάλες, η Νταϊάνα εξακολουθούσε να είναι αμετανόητη. «Την έσπρωξα από τις σκάλες, πράγμα που μου έδωσε τεράστια ικανοποίηση», είπε η Νταϊάνα στον προπονητή φωνητικής της σε μια ηχογραφημένη συνομιλία το 1992. «Ήθελα να στραγγαλίσω τη μητριά μου. Μου έφερε τόση θλίψη».

Ο πόλεμος μεταξύ της Νταϊάνα και της Ρέιν έφερε σε αντιπαράθεση δύο πολύ διαφορετικές γυναίκες. Η Νταϊάνα ήταν μια γαλαζοαίματη αριστοκράτισσα, γεννημένη σε μια από τις πιο σημαντικές και ισχυρές οικογένειες στη βρετανική ιστορία, της οποίας το πεπρωμένο ήταν σίγουρα να καθίσει σε έναν θρόνο. Η Ρέιν, εν τω μεταξύ, έφτιαχνε την τύχη της μόνη της.

Η ομορφιά, η γοητεία και η ευφυΐα της οδήγησαν σε τρεις ευνοϊκούς γάμους με άνδρες με τίτλους, καθώς και σε μια βραχύβια καριέρα στην πολιτική. Αλλά η μοίρα επιφύλασσε πολλές εκπλήξεις τόσο για τη Ρέιν όσο και για την Νταϊάνα. Τον τελευταίο χρόνο της σύντομης ζωής της Νταϊάνα, όταν εκδιώχθηκε από τη βασιλική οικογένεια, η πριγκίπισσα έκανε μια εκπληκτική ανακάλυψη. Η «κακιά» μητριά της δεν ήταν καθόλου κακιά, αλλά η μητρική φιγούρα που πάντα χρειαζόταν απεγνωσμένα.

«Ήμουν απογοητευμένη που απέκτησα μια κόρη, θα ήθελα να είχα αποκτήσει δώδεκα αγόρια» δήλωσε η Κάρτλαντ σε συνέντευξή της στο BBC το 1991

Το κορίτσι που ανατράφηκε για να γίνει το διαμάντι της εποχής

Πολύ πριν γίνει η κόμισσα του Ντάρτμουθ, η οποία στη συνέχεια ήταν η κόμισσα Σπένσερ και τελικά η κόμισσα ντε Σαμπρούν, ήταν γνωστή απλώς ως Ρέιν ΜακΚορκοντέιλ. Κόρη πλούσιων, αλλά σαφώς μεσοαστών γονέων, η Ρέιν γεννήθηκε σε ένα σπίτι όπου ο έρωτας ήταν σοβαρή υπόθεση.

Η μητέρα της, η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ, ήταν γνωστή ως η βασίλισσα του ρομαντισμού, μια εξαιρετικά παραγωγική συγγραφέας που έγραψε 723 μυθιστορήματα που έβαζαν σχεδόν πάντα μια νεαρή παρθένα στο δρόμο ενός σκανδαλιάρη δούκα ή μαρκήσιου.

«Ήμουν απογοητευμένη που απέκτησα μια κόρη, θα ήθελα να είχα αποκτήσει δώδεκα αγόρια» δήλωσε η Κάρτλαντ σε συνέντευξή της στο BBC το 1991. «Δεν μου αρέσουν πολύ οι γυναίκες. Νομίζω ότι οι άνδρες είναι θαυμάσιοι - είναι οι ήρωες των βιβλίων μου».

Παρόλα αυτά, η Κάρτλαντ αποφάσισε να σχεδιάσει το μέλλον της κόρης της σαν να ήταν ένα από τα δικά της μυθιστορήματα, απολαμβάνοντας την ομορφιά της Ρέιν αλλά ενθαρρύνοντάς την να μην είναι τόσο προφανώς λαμπρή.

«Μην ασχολείσαι με αυτό», είπε η μητέρα της στη Ρέιν όταν εκείνη γύρισε από το σχολείο για να της ανακοινώσει ότι ήταν καλύτερη στις εξετάσεις της τάξης της. «Έχεις ένα λεκέ από σάλτσα στο πουκάμισό σου».

Ό,τι κάνουν οι μητέρες με τις κόρες τους

Σε ηλικία δεκαοχτώ ετών, μετά από χρόνια ανελέητης προετοιμασίας από τη μητέρα της, η Ρέιν παρουσιάστηκε στην αυλή του βασιλιά Γεωργίου ΣΤ'. «Είχε τέλεια χαρακτηριστικά και υπέροχη σιλουέτα, οπότε αποφάσισα ότι θα την αναδείξω ως καλλονή», θυμήθηκε αργότερα η Κάρτλαντ στον βιογράφο Χένρι Κλάουντ, το 1979.

«Συνήθιζα πραγματικά να την εκφοβίζω και να γίνομαι απολύτως έξαλλη μαζί της, όπως υποθέτω ό,τι κάνουν συχνά οι μητέρες με τις κόρες τους... φυσικά, ο εκφοβισμός είχε αποτέλεσμα».

Τα μαθήματα χορού της Ρέιν, τα μαθήματα ορθοφωνίας και καλών τρόπων, η γεμάτη αφράτα φορέματα γκαρνταρόμπα της και το «αιώνιο» χαμόγελό της την έκαναν τον θρίαμβο της σεζόν. Ψηφίστηκε ντεμπιτάντ της χρονιάς το 1947. Ως η πιο περιζήτητη νεαρή γυναίκα της υψηλής κοινωνίας, είχε τη δυνατότητα να διαλέξει ανάμεσα σε άντρες με τίτλους και γρήγορα κατέληξε στον Τζέραλντ Λεγκ, πιθανό κληρονόμο του κόμητος του Ντάρτμουθ.

Το ζευγάρι εγκαταστάθηκε στο σπίτι του στη Μπελγκράβια και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. Προς μεγάλη χαρά της Κάρτλαντ, τα τρία από αυτά ήταν αγόρια.

Μέχρι τις αρχές των είκοσι ετών της, η Ρέιν είχε επιτύχει κάθε μία από τις φιλοδοξίες της μητέρας της γι' αυτήν: Είχε παντρευτεί έναν ευγενή, είχε αποκτήσει μια σειρά από κληρονόμους και ήταν η οικοδέσποινα ενός μεγαλοπρεπούς σπιτιού. Επίσης, βαριόταν.

Photo: Wikimedia Commons

Φορούσα όλα τα κοσμήματά μου

Έτσι, στα είκοσι τρία της χρόνια, η Ρέιν έβαλε πλώρη για την πολιτική, κάνοντας εκστρατεία για να γίνει δημοτική σύμβουλος με φουλ μακιγιάζ, μακριά γυαλισμένα νύχια και τα φορέματα-σήμα κατατεθέν της. «Πάντα ντυνόμουν επίτηδες καλά και φορούσα όλα τα κοσμήματα και τις γούνες μου - άλλωστε όλοι ξέρουν ότι τα έχω», εξήγησε.

Το 1955 έγινε το νεότερο μέλος που εξελέγη στο δημοτικό συμβούλιο του Ουεστμίνστερ με το Συντηρητικό Κόμμα. Κατά τα επόμενα δεκαεπτά χρόνια, μεταξύ της ανατροφής των παιδιών της και της θητείας της ως Λέιντι Ντάρτμουθ, η Ρέιν συμμετείχε σε συμβούλια για τον τουρισμό, καθώς και σε επιτροπές πολεοδομίας και πάρκων.

Συχνά αστειευόταν ότι θα ήθελε να είναι υποψήφια βουλευτής, αλλά ο σύζυγός της Ερλ Ντάρτμουθ δεν την άφηνε να παρακολουθεί πολιτικές εκδηλώσεις το βράδυ ή τα Σαββατοκύριακα. Μέχρι και τη δεκαετία του 1970, η Ρέιν συνέχισε να επαινεί δημοσίως τον κόμη Ντάρτμουθ, περιγράφοντάς τον στους δημοσιογράφους ως «βράχο του Γιβραλτάρ και θεϊκό- τόσο σταθερό και δυνατό και συνάμα με τόσο χιούμορ».

«Δεν νομίζω ότι η Ρέιν είχε καμία πρόθεση να ερωτευτεί τον Τζον Σπένσερ - απλώς συνέβη», δήλωσε ο αδελφός της Ίαν ΜακΚορκοντέιλ στη Γκοντιόν για το βιβλίο της «Τρεις Φορές Κόμισσα»

Ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος το Λονδίνο

Αλλά, σύμφωνα με τη βιογράφο της Τίνα Γκοντιόν, από το 1972 είχε ήδη ερωτευτεί κάποιον άλλον, τον κόμη Τζον Σπένσερ Περιγραφόμενος ως «ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος στο Λονδίνο» μετά το δικό του σκανδαλώδες διαζύγιο, ο Τζον ξετρελάθηκε με τη Ρέιν.

Και η Ρέιν, που μέχρι τότε αντιμετώπιζε τη ζωή σαν έναν χορό που πρέπει να εκτελεστεί στην εντέλεια, αποφάσισε να τα ρισκάρει όλα για την αγάπη. Πήρε διαζύγιο από τον κόμη Ντάρτμουθ, προκαλώντας την απογοήτευση της μητέρας της και τους ισχυρισμούς ότι ήταν μια φιλόδοξη κοινωνική αναρριχήτρια που είχε στο στόχαστρό της το Όλθορπ.

«Δεν νομίζω ότι η Ρέιν είχε καμία πρόθεση να ερωτευτεί τον Τζον Σπένσερ - απλώς συνέβη», δήλωσε ο αδελφός της Ίαν ΜακΚορκοντέιλ στη Γκοντιόν για το βιβλίο της «Τρεις Φορές Κόμισσα».

«Ήταν πραγματική αγάπη, λάτρευαν ο ένας τον άλλον... Νομίζω ότι η μητέρα μου, η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ ήταν λίγο μπερδεμένη με το όλο θέμα».

Έτσι, το 1976, η Ρέιν μάζεψε τα διαμάντια και τις γούνες της και κατευθύνθηκε βόρεια προς τη μεσαιωνική οικογενειακή έδρα του Γιόχανι. Εκεί, θα συναντούσε δύο παιδιά που είχαν αφεθεί να τρέχουν ελεύθερα στους ιερούς διαδρόμους του Άλθορπ, δύο έφηβους που είχαν χωριστεί από τη μητέρα τους και δεν είχαν καμία διάθεση να υποδεχτούν τη γοητευτική, νεότερη σύζυγο του πατέρα τους.

Ο πολυπόθητος διάδοχος και η κοινωνική κατακραυγή

Η Νταϊάνα ήταν μόλις οκτώ ετών όταν το σπίτι των Σπένσερ αναστατώθηκε, αφού η Φράνσις Σπένσερ το έσκασε με τον μεγιστάνα της ταπετσαρίας, Πίτερ Σαντ Κάιντ. Η μητέρα της Νταϊάνα ήταν μια έφηβη νύφη, παντρεύτηκε τον 30χρονο «Τζόνι» Σπένσερ στα 18 της πριν εγκατασταθεί στο Παρκ Χάουζ, στην έπαυλη Σάντρινγκχαμ.

Έφερε στον κόσμο τρία υγιή κορίτσια, μεταξύ των οποίων και τη μελλοντική πριγκίπισσα της Ουαλίας, αλλά ο γάμος της με τον «Τζόνι» διαλύθηκε σιγά σιγά κάτω από το άγχος της προσπάθειας να αποκτήσει αρσενικό διάδοχο, το οποίο επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο από τον θάνατο του πρωτότοκου γιου τους.

Μόλις πέντε χρόνια μετά την ένωσή τους, η 23χρονη μητέρα φέρεται να πείστηκε από την οικογένειά της να συμβουλευτεί έναν γυναικολόγο. Ο πολυπόθητος διάδοχος, ο Τσαρλς Σπένσερ, έφτασε πέντε χρόνια αργότερα, αλλά ήταν πολύ αργά για τη σχέση της Φράνσις και του Τζον.

Ο γιος τους πίστευε ότι οι εξετάσεις αυτές ήταν η αρχή του τέλους της ένωσής τους. Ωστόσο, σε κάτι που φαίνεται να ήταν αντανάκλαση της εποχής, ο Φράνσις σήκωσε το κύριο βάρος της καταδίκης του χωρισμού τους. Η σκανδαλώδης σχέση της με τον Πίτερ είδε το όνομά της να σέρνεται στη λάσπη σε μια πικρή δικαστική διαμάχη, στην οποία συμμετείχε και η ίδια η μητέρα της Φράνσις που κατέθεσε εναντίον της στο δικαστήριο.

Η Νταϊάνα δήλωσε στον βιογράφο Άντριου Μόρτον ότι η απόφαση της μητέρας της να τους εγκαταλείψει ήταν η «μεγαλύτερη αναστάτωση» στην παιδική της ηλικία και μια «οδυνηρή εμπειρία».

Ο πατέρας της Νταϊάνα δεν την κάλεσε στον γάμο του

Η Φράνσις έχασε την επιμέλεια των παιδιών της και η Νταϊάνα και ο Τσαρλς έμειναν υπό τη φροντίδα του Τζον Σπένσερ, ενός άνδρα που μπορούσε, κατά καιρούς, να είναι ασταθής και απόμακρος. Οι φίλοι του τον περιέγραφαν ως μάλλον μίζερο, διώχνοντας τους καλεσμένους που κάθονταν δίπλα του σε πάρτι σε αναζήτηση καλύτερης παρέας, μέχρι που η μοίρα του χάρισε ένα χαμόγελο το 1975.

Αφού κληρονόμησε την οικογενειακή έδρα στο Άλθορπ, ο Τζον βρήκε τη δεύτερη σύζυγό του στο πρόσωπο της Ρέιν. Ήταν τόσο ερωτευμένος με την επίδοξη, μέλλουσα σύζυγό του, που προφανώς ξέχασε να πει στα παιδιά του ότι παντρευόταν και άφησε τα ονόματά τους εκτός της λίστας των καλεσμένων.

Η 15χρονη Νταϊάνα ήταν τόσο σοκαρισμένη από τη συμπεριφορά του που αντιμετώπισε τον πατέρα της και τον χαστούκισε.

«Αν θυμάμαι καλά, τον χαστούκισα στο πρόσωπο και του είπα: “Αυτό είναι από όλους μας, επειδή μας πλήγωσε” και βγήκα έξω και χτύπησα την πόρτα», είπε στον Μόρτον.

Ήταν ένα άδοξο ξεκίνημα για την κόμισσα Ρέιν Σπένσερ, η οποία αργότερα θα ονομαζόταν «Acid Raine» (τοξική Ρέιν) από τα νέα θετά παιδιά της.

Η χυδαιότητα της γαμήλιας τούρτας

Οι προσπάθειές της να πειθαρχήσει τους έφηβους Τσαρλς και Νταϊάνα είχαν ανάμεικτη επιτυχία, όπως και οι προσπάθειές της να ανακαινίσει το Άλθορπ, το οποίο είχε ονομάσει «gloomsville».

Το όραμα της Ρέιν για το κτήμα ήταν να το μετατρέψει σε μια επικερδή επιχείρηση, όπου οι επισκέπτες θα μπορούσαν να πληρώνουν για να μείνουν, αλλά τα μεγαλεπήβολα σχέδιά της δυσαρεστούσαν τη νέα της οικογένεια. Η προτίμησή της για τα έντονα χρώματα και τα άνετα έπιπλα θεωρήθηκε από ορισμένους ότι δεν συμβάδιζε με την αρχοντική ιστορία του σπιτιού.

Ο θετός της γιος Τσαρλς Σπένσερ περιέγραψε το στυλ της ως «τη χυδαιότητα της γαμήλιας τούρτας ενός ξενοδοχείου πέντε αστέρων στο Μονακό».

«Το νότιο σαλόνι έγινε μια κακοφωνία από συγκρουόμενα ροζ χρώματα - ροζ μεταξωτοί τοίχοι, ροζ μεταξωτές κουρτίνες, ροζ γαλλικό χαλί, ροζ καναπέδες, παχουλά ροζ μαξιλάρια- ήταν σαν το δωμάτιο να είχε κοκκινίσει από την αρρώστια» είπε στο Vanity Fair το 2010.

Κατηγόρησε επίσης τη Ρέιν ότι πουλούσε λαθραία ανεκτίμητα έργα τέχνης για να πληρώσει την ανακαίνιση, αν και οι ισχυρισμοί αυτοί δεν αποδείχθηκαν ποτέ.

Όταν η Ρέιν πήγε στο Άλθορπ για να μαζέψει τα πράγματά της, μαζί με τη βοηθό της, η πριγκίπισσα της Ουαλίας και ο αδελφός της την περίμεναν και φρουρούσαν τις κινήσεις της

Tim Graham Photo Library/ Getty Images

Το εγκεφαλικό του Τζον Σπένσερ

Παρά τις έντονες επικρίσεις των παιδιών του συζύγου της, η Ρέιν αγαπούσε τα διακοσμητικά της καμώματα. «Νόμιζα ότι έκανα θαυμάσια δουλειά στο Άλθορπ. Υπήρχαν φωτεινοί καναπέδες για να κάθεσαι, και μπορούσες ακόμα να κοιτάς τους πίνακες του Ρούμπενς στους τοίχους και να σκέφτεσαι πόσο τυχερός ήσουν που ζούσες εκεί».

Θα ξεκινούσε ένα παρόμοιο έργο αποκατάστασης όταν ο σύζυγός της υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο μόλις δύο χρόνια μετά την έναρξη του γάμου τους. Η επιμελής φροντίδα και προσοχή της τον βοήθησαν να επανέλθει στη ζωή αφού έπεσε σε κώμα και, με τον καιρό, να αποκτήσει πλήρη φυσική κατάσταση.

Στην προσπάθειά της αυτή κατάφερε περισσότερο να κερδίσει τα θετά παιδιά της, τα οποία εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για τη γυναίκα που κάποτε προσπαθούσαν να διώξουν με ασήμαντα τραγούδια. Αλλά η εκτίμησή τους δεν κράτησε πολύ.

Η «κακιά μητριά» διώχτηκε από το Άλθορπ

Ως σύζυγος, μητέρα και μελλοντική βασίλισσα, η Νταϊάνα εξακολουθούσε να πληγώνεται από τα τραύματα της χαοτικής ανατροφής της. Η μητέρα της, Φράνσις, αποσύρθηκε σε ένα απομακρυσμένο νησί της Σκωτίας μετά την κατάρρευση του δεύτερου γάμου της. Μερικές φορές, αυτή και η Νταϊάνα ήταν κοντά. Μερικές φορές, περνούσαν χρόνια χωρίς να μιλούν.

Και ο «Τζόνι», ο οποίος, για το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής της ηλικίας, ήταν μια απόμακρη και κάπως τρομακτική φιγούρα που παρέμενε κρυμμένος στο γραφείο του στο Άλθορπ, απομακρυνόταν όλο και περισσότερο καθώς η υγεία του χειροτέρευε.

«Παρέμεινε αποξενωμένος, αλλά τον λάτρευα» είπε στον Μόρτον το 1991. «Δεν ήταν δικό μου πρόβλημα πια. Είναι δικό του». Στις αρχές του 1992, ο «Τζόνι» μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πνευμονία. Η Νταϊάνα και ο εννιάχρονος τότε πρίγκιπας Γουίλιαμ πήγαν να τον επισκεφθούν και στη συνέχεια πέταξαν στην Αυστρία με την υπόλοιπη οικογένεια για ένα ταξίδι για σκι.

Οι διακοπές θεωρήθηκαν ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι οι φήμες κυκλοφορούσαν για την κατάσταση του γάμου του πρίγκιπα Καρόλου και της Νταϊάνα, και οι βοηθοί του παλατιού ήθελαν να στήσουν μια εικόνα οικογενειακής ευτυχίας στις πίστες για τους φωτογράφους που τους περίμεναν.

Ωστόσο, ο Τζον πέθανε ξαφνικά από καρδιακή προσβολή λίγες μέρες αργότερα. «Όλοι νομίζαμε ότι ήταν καλά» δήλωσε ο Τσαρλς Σπένσερ στους δημοσιογράφους έξω από το νοσοκομείο στις 29 Μαρτίου 1992. «Κανείς δεν ήταν μαζί του όταν πέθανε. Πέθανε ακαριαία».

Της έδωσαν 48 ώρες

Τέσσερις ημέρες αργότερα, οι Σπένσερ συγκεντρώθηκαν για την κηδεία του Τζον σε μια μικρή εκκλησία λίγο πιο πέρα από τις πύλες του Άλθορπ. Κατά τη διάρκεια του επικήδειου λόγου του, ο φίλος του «Τζόνι», λόρδος Σεντ Τζον του Φόσλεϊ, προσπάθησε να αντιμετωπίσει τη διχόνοια που είχε καταλάβει την οικογένεια για δεκαετίες.

«Τα πουλιά τιτιβίζουν και τσιμπολογούν στις φωλιές τους, ακόμη και όταν αυτές είναι χρυσοποίκιλτες», είπε στο εκκλησίασμα.

Η Νταϊάνα, ντυμένη με ένα δραματικό μαύρο καπέλο, κατέθεσε ένα λουλουδάτο στεφάνι στο φέρετρο του πατέρα της, με ένα σημείωμα που έγραφε: «Μου λείπεις τρομερά, αγαπημένε μου μπαμπά, αλλά θα σε αγαπώ για πάντα».

«Μπροστά στον Τύπο, τα τέσσερα παιδιά του Σπένσερ φέρθηκαν εγκάρδια στη μητριά τους, με την Νταϊάνα να της πιάνει συμπονετικά το χέρι κάποια στιγμή», έγραψε η Κίτι Κέλι στο βιβλίο της, The Royals.

Αλλά πίσω από τα παρασκήνια, η ένταση μεταξύ των παιδιών Σπένσερ και της Ρέιν είχε φτάσει στο απροχώρητο. Στη διαθήκη του, ο Τζόνι είχε αφήσει στη Ρέιν ένα πολυτελές αρχοντικό στο προάστιο Μέιφερ του Λονδίνου, γνωρίζοντας ότι μετά τον θάνατό του, το Άλθορπ θα μεταβιβαζόταν αμέσως στον γιο και κληρονόμο του, Τσαρλς.

Ζήτησε από τα παιδιά του, όταν έρθει η ώρα του, να δώσουν στη Ρέιν έξι μήνες για να μείνει στο Άλθορπ, ώστε να μπορέσει να τακτοποιήσει τις υποθέσεις της. Αντ' αυτού, η Νταϊάνα και ο Τσαρλς, ο νεόκοπος κόμης Σπένσερ, της έδωσαν 48 ώρες.

Όταν η Ρέιν πήγε στο Άλθορπ για να μαζέψει τα πράγματά της, μαζί με τη βοηθό της, η πριγκίπισσα της Ουαλίας και ο αδελφός της την περίμεναν και φρουρούσαν τις κινήσεις της.

«Υπήρχε μια βαλίτσα Louis Vuitton με μονόγραμμα που έγραφε "RS", την άρπαξαν και είπαν "δεν σου ανήκει, είναι του πατέρα μας"» δήλωσε η Σου Χάουι στο ντοκιμαντέρ «Princess Diana's Wicked Stepmother».

Οι μάρτυρες λένε ότι οι όμορφες γούνες και τα φορέματα της Ρέιν ήταν χωμένα σε μαύρες σακούλες σκουπιδιών και ο Τσαρλς τις κλώτσησε στα σκαλιά. Ήταν η ίδια σκάλα όπου η Νταϊάνα κάποτε έσπρωξε τη Ρέιν. Αλλά αυτή τη φορά, τα αδέλφια κατάφεραν να την απομακρύνουν από την οικογενειακή έδρα.

O ντε Σαμπρύ και η Ρέιν / Photo: YouTube

Η κοινή μοίρα των δύο γυναικών

Μόλις έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Τζον, η Ρέιν γνώρισε έναν άλλο τιτλούχο αριστοκράτη, τον κόμη Ζαν-Φρανσουά Πιντόν ντε Σαμπρύ της Γαλλίας. Παντρεύτηκαν 33 ημέρες αργότερα. Η νύφη φορούσε ένα ροζ φλοράλ φόρεμα, καπέλο με φούξια τούλι και πέρλες στον λαιμό.

Κανένας από τους Σπένσερ -συμπεριλαμβανομένης της Νταϊάνα- δεν ήταν στη λίστα των καλεσμένων.

Αλλά η Ρέιν ήταν η κόμισσα ντε Σαμπρύ μόνο για δύο χρόνια. Όταν πήρε διαζύγιο από τον Ζαν-Φρανσουά αποφάσισε να επιστρέψει στον δεύτερο τίτλο της, της κόμισσας Σπένσερ.

Αφού ανατράφηκε να εκτιμά την προσοχή ενός άνδρα πάνω απ' όλα, η Ρέιν αποφάσισε ότι αυτός ήταν ο τελευταίος της γάμος. «Λατρεύω να διαβάζω το ωροσκόπιό μου. Όλοι θέλουμε έναν ψηλό, μελαχρινό, όμορφο κύριο να περάσει την πόρτα, έτσι δεν είναι;», δήλωσε το 2007. «Αλλά έρχεται κάποια στιγμή που πρέπει να πάρεις τις δικές σου αποφάσεις και να αγνοήσεις αυτά που λένε οι μάντεις».

Καθώς η Ρέιν εισήλθε σε μια νέα εποχή ως ανύπαντρη γυναίκα, το ίδιο έκανε και η πρώην θετή κόρη της. Ο γάμος μεταξύ του πρίγκιπα Καρόλου και της Νταϊάνα κατέρρευσε θεαματικά στα τέλη του 1992 και η βασίλισσα Ελισάβετ επέτρεψε στο ζευγάρι να χωρίσει το 1995.

Μέσα σε λίγα χρόνια, η Νταϊάνα είχε χάσει τον πατέρα της, τον σύζυγό της και το μέλλον της ως βασίλισσα σύζυγος. Επίσης, δεν μιλούσε πλέον με τη μητέρα της Φράνσις, αφού εκείνη έδωσε μια πληρωμένη συνέντευξη στο Hello! σχετικά με το διαζύγιο της κόρης της και επέκρινε τις μετέπειτα επιλογές της για ραντεβού.

Τότε ήταν που έστειλε ένα γράμμα στη Ρέιν και τη ρώτησε αν θα ήθελε να έρθει στο διαμέρισμά της στο παλάτι του Κένσινγκτον για γεύμα.

Έμοιαζαν περισσότερο από όσο νόμιζαν

«Η Νταϊάνα και η Ρέιν σφυρηλάτησαν μια φιλία που κράτησε μέχρι τον θάνατο της πριγκίπισσας», έγραψε η συγγραφέας Ίνγκριντ Σούερντ στο βιβλίο της The Queen and Di: The Untold Story.

«Συνήθιζαν να γευματίζουν τακτικά μαζί και μιλούσαν στο τηλέφωνο σχεδόν κάθε μέρα. Η Ρέιν έγινε η πιο στενή και έμπιστη φίλη της Νταϊάνα. Η πριγκίπισσα μου είπε: “Προτιμώ να μιλάω στη Ρέιν παρά στη μητέρα μου. Είναι η μητέρα που δεν είχα ποτέ”». Η Νταϊάνα και η Ρέιν έμοιαζαν πολύ περισσότερο απ' ό,τι είχαν συνειδητοποιήσει.

Και οι δύο είχαν ανατραφεί για να είναι διακοσμητικές, αλλά και οι δύο γυναίκες - έντονα ευφυή όντα με μια αθεράπευτη επαναστατική τάση - λαχταρούσαν περισσότερα. Όταν η Νταϊάνα άρχισε να βγαίνει με τον Ντόντι Αλ Φαγιέντ εκείνο το μοιραίο καλοκαίρι του 1997, η Ρέιν υποστήριξε τη σχέση τους.

Η κόμισσα ήταν κοντά στον πατέρα του Ντόντι, τον δισεκατομμυριούχο του Harrods, Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ, και μάλιστα εργαζόταν στο πολυτελές πολυκατάστημα τη δεκαετία του '90, στο αντρικό τμήμα αξεσουάρ.

«Πουκάμισα και γραβάτες... εκεί ήμουν πολύ, πολύ ευτυχισμένη - χαλιά στο πάτωμα, όμορφοι άντρες», εξήγησε η Ρέιν στους UK Times σχετικά με το γιατί μια αριστοκράτισσα με τρεις τίτλους θα έπιανε δουλειά στο λιανεμπόριο.

Τον Αύγουστο του 1997, η Νταϊάνα και ο Ντόντι πήγαν διακοπές στο Παρίσι και σύντομα κυκλοφόρησε η είδηση για ένα τρομερό αυτοκινητιστικό ατύχημα, αφού οι παπαράτσι τους κυνήγησαν με μεγάλη ταχύτητα σε ένα τούνελ.

Η Ρέιν, μη μπορώντας να πάρει μια ξεκάθαρη απάντηση από κανέναν για την κατάσταση της Νταϊάνα, τηλεφώνησε στο νοσοκομείο του Παρισιού όπου νοσηλευόταν και ζήτησε σε άπταιστα γαλλικά να ενημερωθεί για την κατάσταση της θετής της κόρης. Ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους στον κόσμο που έμαθε ότι η Νταϊάνα, μόλις 36 ετών, ήταν νεκρή.

«Ήταν μια πολύ εξαντλητική ζωή»

Δέκα χρόνια αργότερα, πραγματοποιήθηκε τελικά βρετανική ιατροδικαστική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου της Νταϊάνα.

Η Ρέιν, με καπέλο pillbox και ένα δραματικό μαύρο πέπλο στο πρόσωπό της, δήλωσε στην ανάκριση ότι η Ντιάνα «δεν είχε υπάρξει ποτέ τόσο ευτυχισμένη» όσο τους τελευταίους μήνες της ζωής της. Μίλησε επίσης για το παράξενο ταξίδι που είχαν κάνει εκείνη και η θετή της κόρη κατά τη διάρκεια της ζωής τους και είδαν φίλους να μετατρέπονται σε εχθρούς.

«Πάντα έλεγε ότι δεν είχα κανένα κρυφό σχέδιο», είπε η Ρέιν. «Επειδή ήταν τόσο δημοφιλής και παγκοσμίως γνωστή, όλοι ήθελαν κάτι από αυτήν. Ήταν μια πολύ εξαντλητική ζωή».

Η Ρέιν συνέχισε να εργάζεται στα Harrods μέχρι τα 80 της χρόνια.

Εξάλλου, αυτή και ο Μοχάμεντ ήταν δεμένοι - είχαν χάσει και οι δύο τα παιδιά τους στην ίδια τραγωδία.

(Το 2024 το BBC κατέγραψε μαρτυρίες από περισσότερες από 20 γυναίκες πρώην υπαλλήλους του Αλ Φαγέντ που λένε ότι ο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος πέθανε το 2023, σε ηλικία 94 ετών, τους επιτέθηκε σεξουαλικά - και κάποιες εξ αυτών καταγγέλλουν ότι τις βίασε).

Μέχρι τον θάνατό της το 2016, η Ρέιν παρέμεινε η ίδια: ήταν πάντα λαμπερή, πάντα κοινωνική και πάντα υπερασπιζόταν σθεναρά την κληρονομιά της θετής της κόρης. «Η Νταϊάνα ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος», είπε η Ρέιν στην τελευταία της συνέντευξη το 2015.

«Της ασκήθηκαν απίστευτα μεγάλες πιέσεις, αλλά καταλήξαμε τεράστιες φίλες. Συνήθιζε να έρχεται και να κάθεται στον καναπέ μου και να μου λέει τα προβλήματά της. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό».