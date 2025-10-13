ΤΟ ΒΗΜΑ logo

Η ιστορία πίσω από το θρυλικό εξώφυλλο της Virna Lisi σε ανδρικό αμερικανικό περιοδικό

Το θρυλικό εξώφυλλο του 1965 που δείχνει τη Virna Lisi να ξυρίζεται, έχει μια ολόκληρη ιστορία από πίσω.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Το θρυλικό εξώφυλλο ανδρικού αμερικανικού περιοδικού που απεικονίζει την Ιταλίδα ηθοποιό Virna Lisi να ξυρίζεται, αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και συζητημένα εξώφυλλα στην ιστορία του περιοδικού. Κυκλοφόρησε στο τεύχος Μαρτίου 1965, πριν από 60 χρόνια, και έγινε αμέσως κομμάτι της ποπ κουλτούρας, εμπνέοντας μέχρι και σήμερα φωτογραφίσεις μόδας σε όλο τον κόσμο.

Η εικόνα αυτή δημιουργήθηκε από τον διάσημο art director George Lois, ο οποίος ήταν γνωστός για τις τολμηρές και προκλητικές του δημιουργίες. Η φωτογραφία παρουσιάζει την 29χρονη τότε Lisi με αφρό ξυρίσματος στο πρόσωπο, κρατώντας ένα ξυράφι, σε μια κίνηση που παραδοσιακά συνδέεται με την καθημερινότητα των ανδρών.

Η εικόνα αυτή ήταν μια σατιρική αναφορά στην αμερικανική κοινωνία της εποχής, αμφισβητώντας τα στερεότυπα του φύλου και την εμμονή με την εξωτερική εμφάνιση. Ο Lois δήλωσε ότι ήθελε να αποτυπώσει μια γυναίκα που είναι ταυτόχρονα αρρενωπή και όμορφη, προκαλώντας τον θεατή να αναρωτηθεί για τις κοινωνικές προσδοκίες γύρω από το φύλο και την ομορφιά.

Η Virna Lisi, γνωστή για την εντυπωσιακή της ομορφιά και το ταλέντο της, είχε ήδη καταξιωθεί στον κινηματογράφο της Ιταλίας και είχε αρχίσει να κάνει το ντεμπούτο της στο Χόλιγουντ. Την περίοδο της φωτογράφισης, είχε κυκλοφορήσει η μαύρη κωμωδία «How to murder your wife» στην οποία πρωταγωνιστούσε. Θα ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στο ρεπερτόριό της. Η συμμετοχή της στο εξώφυλλο ενίσχυσε τη φήμη της και την καθιέρωσε ως μια από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της εποχής.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΥΓΟΥΛΗΣ ΒΙΝΤΕΟΓΡΑΦΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ CREATIVE FASHION DIRECTOR ΕΛΕΝΑ ΜΑΚΡΗ-ΛΥΜΠΕΡΗ FASHION EDITORS ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΓΚΩΝΑΚΗ, ΠΕΝΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΕΛΣΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΧΤΕΝΙΣΜΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΡΓΑΛΙΑΣ ΒΟΗΘΟΣ STYLING ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΟΥΣΑΚΑ

Η εμβληματική φωτογραφία παραμένει ένα σημαντικό παράδειγμα της δύναμης της εικόνας στον Τύπο και της ικανότητας των δημιουργών να προκαλούν σκέψη και διάλογο μέσω της τέχνης τους.

Σήμερα, η επιρροή αυτού του ιστορικού εξωφύλλου είναι ακόμη ζωντανή: στο περιοδικό Grace, στο τεύχος Οκτωβρίου που κυκλοφόρησε στα περίπτερα από την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, βλέπουμε τη Μαρία Μπεκατώρου να ξυρίζεται, φορώντας full glam makeup και αφρό στο πρόσωπό της, αποτίοντας φόρο τιμής στην τολμηρή και αξεπέραστη αισθητική της Virna Lisi.

