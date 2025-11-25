Ελένη Κρεμαστιώτη: «Η Ερατώ μεγαλώνει το παιδί, εγώ απλά το προσέχω»

Το Μάιο του 2019 μια ακόμα γυναικοκτονία στη Μυτιλήνη, αυτή τη φορά μας «συστήνεται» με το πρόσωπο της 24χρονης Ερατούς που δολοφονείται από το εν διαστάσει σύζυγό της. Μπήκε από την μπαλκονόπορτα και τη σκότωσε ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν η δίχρονη κόρη της. Ο γυναικοκτόνος κρίθηκε ένοχος για δολοφονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Επίσης καταδικάστηκε σε 3 έτη για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.
Σχεδόν έξι χρόνια μετά, ανήμερα της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η μητέρα της Ερατούς, η Ελένη Κρεμαστιώτη, δεν ήταν ποτέ μόνη της σ’ αυτήν την «δύσβατη» διαδρομή της… Έχει την εγγονή της, την κόρη της Ερατούς που τη μεγαλώνει σαν κόρη της, έχει τις μαμάδες των άλλων κοριτσιών- θυμάτων γυναικοκτονίας με τις οποίες έχει φτιάξει τον φορέα «Γίνε Άνθρωπος», έχει όλους εμάς που δεν θέλουμε να ξεχαστεί καμία τέτοια ιστορία. Όμως δεν έχει την Ερατώ της και αυτό την κάνει μισή. Το μόνο που ζητάει- μαζί με όλες τις μητέρες που οι κόρες τους σκοτώθηκαν από το χέρι του «συντρόφου» τους, είναι να γίνει νομικός όρος η γυναικοκτονία και τα ισόβια να είναι ισόβια.
Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Πώς νιώθεις μία τέτοια ημέρα, Ελένη μου;
Για εμάς είναι κάθε μέρα αυτή η Διεθνής ημέρα, πλέον. Κάθε μέρα παλεύουμε για να καταργήσουμε αυτή τη μέρα, τη συγκεκριμένη μέρα, την 25η Νοεμβρίου. Ξέρουμε ότι δεν θα τα καταφέρουμε, αλλά όταν προσπαθείς για το άριστο θα καταφέρεις κάτι καλό. Μπορεί να μην το πιάσεις αλλά κάτι καλό θα καταφέρεις σίγουρα. Αυτό κάνουμε κι εμείς, προσπαθούμε. Αλλά κάθε μέρα είναι για εμάς η Διεθνής Ημέρα κατά της έμφυλης βίας. Όλες οι μαμάδες που χάσαμε τα κορίτσια μας από γυναικοκτόνους, έχουμε ως παγκόσμια ημέρα, την ημερομηνία που χάσαμε τα παιδιά μας.
Οι μητέρες που έχουμε χάσει τα κορίτσια μας, δεν έχουμε πια ονοματεπώνυμα. Είμαστε οι μαμάδες των δολοφονημένων παιδιών μας.