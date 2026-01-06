Έφυγε από την ζωή η Τόνια Καζιάνη

Η αγαπημένη ηθοποιός Τόνια Καζιάνη, μια από τις πιο όμορφες παρουσίες του ελληνικού θέατρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ξεκινώντας από την δεκαετία του ‘70, έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 80 ετών.

Είχε γεννηθεί στην Άνδρο το 1945. Έπαιξε παίξει σε φιλμ όπως το «Επαναστάτης Ποπολάρος» και το «Αδέλφια μου αλήτες πουλιά» αλλά και στο «Ο κυρ Γιώργης εκπαιδεύεται», που ήταν η τελευταία ταινία της Finos Film.

Στα γυρίσματα της ταινίας ‘’Ένας Γερμανός από τα Καλάβρυτα’’ το 1970 γνώρισε τον σύζυγό της, Γιώργο Τζώρτζη.

Οι δύο ηθοποιοί παντρεύτηκαν και κατόπιν έπαιξαν μαζί σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής τηλεόρασης, το σήριαλ του Νίκου Φώσκολου «Άγνωστος Πόλεμος». Απέκτησαν μια κόρη, την Ευγενία η οποια δεν ασχολήθηκε με τον χώρο της υποκριτικής.

Το ζευγάρι έμεινε μαζί μέχρι το τέλος της ζωής του ηθοποιού το 2019. Διακριτική παρουσία πάντα, η Τόνια Καζιάνη είχε αφήσει πίσω της την ενεργό δράση, πραγματοποιώντας σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις παραμένοντας πάντα όμορφη παρά το πέρασμα του χρόνου.