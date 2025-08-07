Charlize Theron: Η τραυματική παιδική ηλικία, ο φόνος του πατέρα της και ο δύσκολος δρόμος της δόξας

Πριν γίνει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες στο Χόλιγουντ, η Charlize Theron μεγάλωσε μέσα στη σιωπή και τον τρόμο, σε ένα απομονωμένο αγρόκτημα κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ, στη Νότια Αφρική.
Γεννημένη στις 7 Αυγούστου 1975, η Charlize Theron ήρθε στον κόσμο σε μια εποχή πολιτικής και προσωπικής ταραχής. Ήταν το μοναχοπαίδι των Gerda Maritz και Charles Theron, οι οποίοι εργάζονταν στον τομέα των οδικών έργων. Η καταγωγή της είναι Afrikaner, με ρίζες ολλανδικές, γαλλικές και γερμανικές. Μάλιστα, ο στρατιωτικός ηγέτης του Δευτέρου Πολέμου των Μπόερ, Daniel Theron, ήταν προπάππους της. Παρότι μιλά άπταιστα αγγλικά, η μητρική της γλώσσα είναι τα Afrikaans.
Τα πρώτα της χρόνια δεν θύμιζαν σε τίποτα Χόλιγουντ. Μεγάλωσε ανάμεσα σε ζώα και χωματόδρομους. Στο δημοτικό ένιωθε ότι δεν άνηκε πουθενά καθώς τα παιδιά τής έκαναν μπούλινγκ. Υπέφερε συχνά από ίκτερο και τα αντιβιοτικά που έπαιρνε κατέστρεψαν τα νεογιλά μπροστινά της δόντια, τα οποία, στη συνέχεια, αφαιρέθηκαν χειρουργικά. Τα μόνιμα δόντια της άργησαν να εμφανιστούν μέχρι περίπου τα δέκα της, κάτι που έκανε το μπούλινγκ ακόμη πιο συχνό. Στα δεκατρία της, η μητέρα της την έστειλε εσώκλειστη στο National School of the Arts στο Johannesburg.
«Μεγάλωσα ως μοναχοπαίδι στη Νότια Αφρική. Υπήρχε ταραχή στην οικογένεια, αλλά οι συνθήκες γύρω μου ήταν υπέροχες. Ήμουν ξυπόλητη μέσα στη σκόνη. Δεν είχαμε Game Boys, ούτε υπολογιστές. Λόγω των κυρώσεων δεν είχαμε ούτε συναυλίες. Έπρεπε να διασκεδάζεις μόνη σου», είχε πει σε παλιότερη συνέντευξη, αναφερόμενη στο μποϊκοτάζ που δεχόταν τότε η χώρα της εξαιτίας του απαρτχάιντ.