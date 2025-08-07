Charlize Theron: Η τραυματική παιδική ηλικία, ο φόνος του πατέρα της και ο δύσκολος δρόμος της δόξας

Αλλά το τραύμα που θα τη σημάδευε για πάντα ήρθε στα δεκαπέντε της χρόνια, τη νύχτα της 21ης Ιουνίου 1991. Ο πατέρας της, Charles Theron, ο οποίος ήταν αλκοολικός, επέστρεψε στο σπίτι μεθυσμένος και επιθετικός. Έβγαλε όπλο και απείλησε να πυροβολήσει τόσο την Charlize όσο και τη μητέρα της. Η Gerda πήρε το δικό της όπλο και τον σκότωσε μπροστά στην κόρη της. Η πράξη θεωρήθηκε αυτοάμυνα και δεν της ασκήθηκε δίωξη.

«Απλώς προσποιήθηκα πως δεν συνέβη ποτέ», εξομολογήθηκε η Theron το 2017 στον Howard Stern. «Δεν το είπα σε κανέναν, δεν ήθελα να το ξέρει κανείς. Όποτε με ρωτούσαν, έλεγα ότι ο πατέρας μου πέθανε σε τροχαίο. Ποιος θέλει να πει αυτή την ιστορία; Κανείς».

Αποκάλυψε πως χρειάστηκε πολλά χρόνια και ψυχοθεραπεία για να αρχίσει να αντιμετωπίζει αυτό που είχε βιώσει.

«Δεν ήθελα να αισθάνομαι θύμα», είπε. «Πάλευα με αυτό για χρόνια, μέχρι που ξεκίνησα θεραπεία στα τέλη των 20s μου, αρχές των 30s. Και συνειδητοποίησα πως τελικά δεν ήταν ο θάνατος του πατέρα μου που με τραυμάτισε περισσότερο. Ήταν το πώς ήταν να ζεις καθημερινά με έναν αλκοολικό. Να ξυπνάς και να μην ξέρεις τι θα γίνει. Να εξαρτάται όλη σου η μέρα από το αν θα πιει ή όχι». Η ηθοποιός έχει επίσης εξηγήσει ότι μέσα από τη ψυχοθεραπεία, κατάφερε να εντοπίσει τον συσσωρευμένο θυμό και το πολιτικό τραύμα που κουβαλούσε, μεγαλώνοντας στο απαρτχάιντ της Νοτίου Αφρικής (το οποίο τελείωσε όταν εκείνη ήταν 15 ετών).

Σήμερα, η Charlize Theron έχει χτίσει μια τελείως διαφορετική ζωή. Έχει υιοθετήσει δύο κόρες (το 2012 και το 2015). Όπως λέει, ήξερε από μικρό παιδί ότι ήθελε να υιοθετήσει κι όχι να γεννήσει, αφού δεν της φαινόταν δίκαιο άλλα παιδιά να μεγαλώνουν σε ορφανοτροφεία, περιμένοντας μια ευκαιρία να αγαπηθούν. Διατηρεί στενή σχέση με τη μητέρα της. «Έχω μια απίστευτη μητέρα… Είναι τεράστια έμπνευση στη ζωή μου. Δεν έκανε ποτέ θεραπεία. Το δικό της μότο ήταν: «Αυτό είναι φρικτό. Αναγνώρισέ το. Τώρα κάνε μια επιλογή: θα σε ορίσει αυτό; Θα βουλιάξεις ή θα κολυμπήσεις;” Αυτό ήταν όλο».

Ακόμη και σήμερα, η Theron τονίζει πως η τραυματική εκείνη νύχτα δεν ήταν το μόνο που την καθόρισε: «Νομίζω ότι και οι δυο μας, εγώ και η μητέρα μου, διαχειριστήκαμε καλά εκείνη τη νύχτα. Αλλά ακόμη έχουμε να διαχειριστούμε τη ζωή που είχαμε. Δεν είναι μόνο το τι συνέβη μια νύχτα».

Το 2015, η ηθοποιός μίλησε στη γαλλική τηλεόραση για τον ρόλο της στο Dark Places, βασισμένο στο βιβλίο της Gillian Flynn, λέγοντας:

«Υπάρχει σαφής αναγνώριση εκ μέρους μου ότι βίωσα ένα πολύ τραυματικό γεγονός. Και με διαμόρφωσε. Η ηρωίδα μου ζει κάτι παρόμοιο σε μικρή ηλικία. Είναι κάτι που μπορώ να καταλάβω. Το έχω ζήσει».

Το 2022, στο Hollywood Reporter, αποκάλυψε: «Ένα από τα πράγματα που μου έμαθε η τραγωδία νωρίς στη ζωή μου είναι ότι δεν υπάρχει το “για πάντα”».

Και αυτό ίσως εξηγεί γιατί η Charlize Theron έγινε η γυναίκα που γνωρίζουμε σήμερα: μια ηθοποιός με ακατέβαστο βλέμμα, μια μητέρα με ακλόνητη δύναμη κι ένα άτομο που δεν επέλεξε τι του συνέβη, αλλά επέλεξε πώς να το κουβαλά.

Ο δρόμος προς τη δόξα

Η Theron δεν ονειρευόταν να γίνει ούτε ηθοποιός ούτε μοντέλο. Σπούδαζε μπαλέτο και το μεγαλύτερό της όνειρο ήταν να γίνει χορεύτρια. Ωστόσο, στα 16 της κέρδισε έναν διαγωνισμό μοντέλων και μετακόμισε στην Ιταλία για δουλειές, μαζί με τη μητέρα της. Έπειτα, το μόντελινγκ την οδήγησε στη Νέα Υόρκη, όπου φοίτησε στην Joffrey Ballet School με στόχο να γίνει επαγγελματίας χορεύτρια. Το όνειρό της όμως τερματίστηκε πρόωρα λόγω σοβαρού τραυματισμού στα γόνατα.

Αναγκαστικά, στράφηκε στην υποκριτική. Σε ηλικία 19 ετών η μητέρα της, της αγόρασε ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή για το Λος Άντζελες. Η Theron βρέθηκε ξαφνικά σε μια μεγαλούπολη χωρίς διασυνδέσεις, χωρίς προϋπηρεσία και με μόλις 300 δολάρια στην τσέπη. Η μητέρα της της έστελνε κάθε μήνα μικρά ποσά, ενώ επίσης λάμβανε και τις πληρωμές της από παλιότερες δουλειές ως μοντέλο. Ωστόσο, ακόμη κι έτσι, τα χρήματα ήταν λιγοστά. Ζούσε σε φθηνά μοτέλ και επιβίωνε με ό,τι έβρισκε. Σύμφωνα με την ίδια, έκλεβε ψωμί από τα καλάθια εστιατορίων γιατί δεν είχε χρήματα να αγοράσει φαγητό.

Η πρώτη της "γνωριμία" με τη βιομηχανία θα ερχόταν εντελώς τυχαία. Μια μέρα, βρισκόταν σε τράπεζα στη Λεωφόρο του Χόλιγουντ, προσπαθώντας να εξαργυρώσει μια επιταγή που της είχε στείλει η μητέρα της, για να πληρώσει το νοίκι. Ο ταμίας, όμως, την ενημέρωσε ότι η επιταγή δεν έγινε δεκτή. Η Theron άρχισε να φωνάζει και να παρακαλεί τον ταμία να ξαναδοκιμάσει. Πίσω της βρισκόταν ο ατζέντης John Crosby, ο οποίος εντυπωσιασμένος από το παρουσιαστικό και την επιμονή της νεαρής, πλήρωσε την επιταγή της και της έδωσε την κάρτα του. Στην επόμενή τους συνάντηση, ο Crosby την είχε γράψει σε δραματική σχολή.

Ακολούθησαν μικροί ρόλοι και σταδιακά ήρθε η καθιέρωση. Από την κωμωδία The Devil’s Advocate δίπλα στον Al Pacino και τον Keanu Reeves, μέχρι τον ρόλο που της χάρισε το Όσκαρ στην ταινία Monster, η Theron δεν άργησε να μετατραπεί από πρώην μοντέλο σε μία από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς του Χόλιγουντ.