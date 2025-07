Amy Winehouse- Σαν σήμερα σβήνει η φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά

Από μικρή ηλικία η Amy αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και στο γυμνάσιο, διαγνώστηκε με κατάθλιψη και ξεκίνησε σκληρή αγωγή. Επιπλέον, στα 13 της αποκάλυψε στη μητέρα της ότι έπασχε από βουλιμία αλλά εκείνη δεν την πήρε στα σοβαρά. Θεώρησε ότι ήταν άλλο ένα καπρίτσιο της Amy, από τα πολλά - πως την τιμωρούσε για το διαζύγιο. Η βουλιμία θα ακολουθούσε την Amy μέχρι το τέλος της ζωής της.

Μουσικό ντεμπούτο με το Frank

Η καριέρα της Amy ξεκίνησε νωρίς, καθώς το ταλέντο της δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητο. Το 2002 υπέγραψε συμβόλαιο αξίας 250.000 λιρών στην Island Records, χωρίς να έχει ξαναβγάλει δίσκο. Αυτό αποδεικνύει πόσο την πίστευε η δισκογραφική της. Και το ρίσκο απέδωσε και με το παραπάνω. Το πρώτο της άλμπουμ, "Frank" (2003), γνώρισε μεγάλη επιτυχία.

Εν μέρει εμπνευσμένο από τον Frank Sinatra (μία από τις πολλές επιρροές της Amy), το άλμπουμ ήταν μια συναρπαστική συλλογή από δροσερά, jazz-soul ditties, μια μουσικη εθνογραφία του Λονδίνου μαζί με στίχους που έμοιαζαν βγαλμένοι από προσωπικό ημερολόγιο. Σε ηλικία μόλις 20 ετών, η Winehouse παρουσίασε κάτι τόσο φρέσκο, raw και μεστό, καταφέρνοντας να κερδίσει το κοινό. Ωστόσο η ίδια δεν έμεινε ικανοποιημένη από την πρώτη της δουλειά. Όπως υποστήριζε, στο Frank επενέβη πολύ η δισκογραφική της και χρειάστηκε να "νερώσει" το καλλιτεχνικό όραμά της.

Μετά την επιτυχία του Frank, η Amy μετακόμισε στο Camden, το οποίο γρήγορα έγινε η παιδική χαρά της. Το αγαπημένο της ήταν το Hawley Arms (το πραγματικό μπαρ του Baby Reindeer).

Η πρώτη επιτυχία της Amy Winehouse έφερε στην πόρτα της δεκάδες παπαράτσι που προσπαθούσαν να απαθανατίσουν την κάθε της στιγμή. Την περίμεναν έξω από το αγαπημένο της μπαρ, ελπίζοντας να την πετύχουν μεθυσμένη.

Η σχέση με τον Blake Fielder-Civil

Η σχέση της Amy με τον Blake Fielder-Civil ήταν αυτή που την καθόρισε. Ο Blake ήταν παιδί χωρισμένων γονιών και μεγάλωνε σε ένα τοξικό περιβάλλον. Όπως και η Amy, είχε εμφανίσει κατάθλιψη απο την παιδική του ηλικία. Απο την εφηβεία του ηταν χρήστης σκληρών ναρκωτικών, σε αντίθεση με την Amy που μέχρι τότε δεν είχε εμπειρία με σκληρότερες ουσίες.

Γνωρίστηκαν σε ένα μπαρ όταν εκείνη ήταν 21 και εκείνος 22. Ενώ και οι δύο ήταν σε σχέσεις εκείνη την περίοδο, πέρασαν όλο το βράδυ μαζί, καταλήγοντας στο σπίτι της Amy. Αμέσως μετά την πρώτη συνάντηση, όμως, ήταν αχώριστοι.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 2005 η Amy είναι διακοπές με φίλες της στη Μαγιόρκα, όταν λαμβάνει ένα μήνυμα από τον Blake, στο οποίο της ανακοινώνει πως δεν ήθελε να χωρίσει με την κοπέλα του και πως καλύτερα θα ήταν να παραμείνουν φίλοι. Το μήνυμα αυτό ήταν μεγάλο χτύπημα για εκείνη και η έμπνευση πίσω από τους στίχους του "Back to Black".

Θέλοντας να τον εκδικηθεί, όταν επέστρεψε στο Λονδίνο, κοιμήθηκε με έναν φίλο του. Κάπως έτσι προέκυψε το τραγούδι "You Know I'm No Good" από τον επόμενό της δίσκο. Η σχέση τους ήταν γεμάτη τοξικότητα, έντονους καβγάδες και επανασυνδέσεις αλλά εκείνη τον ήθελε πίσω. Εκείνη την περίοδο πίνει πολύ, τρώει ελάχιστα και παραμελεί τον εαυτό της.

Με την κατάσταση να χειροτερεύει διαρκώς, ο μάνατζερ της επέμενε να μπει σε κλινική αποτοξίνωσης για τον αλκοολισμό της. Ο πατέρας της, ωστόσο, θεώρησε ότι δεν είχε πρόβλημα και δε χρειαζόταν να πάει σε κλινική. Πολλοί έχουν κατακρίνει την έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά της οικογένειάς της, λέγοντας πως ο πατέρας της δεν ήθελε η Amy να βάλει "στοπ" στην καριέρα και τα κέρδη της. Αργότερα θα τραγουδήσει για αυτήν της την απόφαση στο κομμάτι Rehab.

Έτσι, αντί να κάνει ένα διάλειμμα και να επικεντρωθεί στην υγεία της, η Winehouse πετάει για την Αμερική, όπου ηχογραφεί τον δεύτερο και τελευταίο δίσκο της.

Back to Black

Το δεύτερο άλμπουμ, "Back to Black" (2006), ήταν αυτό που την έκανε διεθνή αστέρα. Το ομότιτλο τραγούδι της πήρε δύο μόλις ώρες για να δημιουργήσει τους στίχους και τη μουσική του. Κι ενώ το δεύτερο άλμπουμ προχωρούσε καλά, η Amy δέχτηκε μια πολύ κακή είδηση: η γιαγιά της ήταν ετοιμοθάνατη από καρκίνο του πνεύμονα. Λίγο αργότερα, η Cynthia πέθανε. Η Amy βυθίστηκε σε ακόμη μεγαλύτερη κατάθλιψη με τη βουλιμία και τον αλκοολισμό της σε έξαρση.

Το "Back to Black" έγινε παγκόσμια επιτυχια. Η φωνή της, βαθιά και γεμάτη συναίσθημα, σε συνδυασμό με την επιβλητική σκηνική της παρουσία και το one of a kind στιλ της, την ανέδειξαν σε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της εποχής της. Το Back to Black ήταν ένα αναζωογονητικό fusion από το doo-wop γκρουπ κοριτσιών της δεκαετίας του '60, το σύγχρονο R&B, την ποπ, τη ρέγκε και τη σόουλ. Η μαγεία που δημιούργησε η Winehouse με τους συνεργάτες Mark Ronson, τον παραγωγό Salaam Remi και το συγκρότημα της Sharon Jones, The Dap-Kings, οδήγησε σε τεράστια επιτυχία.

Για το "Back to Black", η Amy κέρδισε πέντε βραβεία Grammy (απο τις 9 συνολικές υποψηφιότητες) το 2008, κατακτώντας έτσι την κορυφή της μουσικής βιομηχανίας. Ήταν μέχρι τότε τα περισσότερα βραβεία που είχε κερδίσει ποτέ ένας Βρετανός καλλιτέχνης σε ένα μόνο βράδυ. Μάλιστα, απέσπασε το βραβείο του Τραγουδιού της Χρονιάς με το Rehab, αφήνοντας πίσω της τη Rihanna με το Umbrella και την Beyonce με το Irreplaceable.

Επανασύνδεση και ναρκωτικά

Κι ενώ απολάμβανε την επαγγελματική της επιτυχία, εκείνη την περίοδο εμφανίστηκε και πάλι στη ζωη της ο Blake Fielder-Civil, για να τη συγχαρεί για το δίσκο. Έξι μήνες μετα την επανασύνδεσή τους, το ζευγάρι παντρεύεται στο Μαϊάμι, χωρίς κανέναν καλεσμένο. Αμέσως μετά τον γάμο, ο Blake την εισάγει στον κόσμο των ναρκωτικών. Κι ενώ η Winehouse ήταν το poster child της γενιάς μας περί καταχρήσεων και η εικόνα της στα μίντια ήταν αλληλένδετη με τα ναρκωτικά, μέχρι εκείνο το σημείο, δεν υπήρχαν στη ζωή της. Γρήγορα εθίστηκε στην ηρωίνη και την κρακ κοκαϊνη. Όπως λένε οι φίλοι της, η Amy ήθελε πάντα να είναι στο ίδιο επίπεδο με τον Blake, να μοιράζονται το ίδιο βίωμα, την ίδια χαρά και πόνο. Για αυτό και ήθελε να μοιραστούν ακόμη και τους ίδιους εθισμούς.

Τα ναρκωτικά άρχισαν να κυριεύουν τη ζωή της και σύντομα η κατάσταση της υγείας της και η ψυχική της ισορροπία επιδεινώθηκαν. Με τον Blake ήταν παγιδευμένοι σε έναν κύκλο εξάρτησης και συναισθηματικών εντάσεων που δεν μπορούσαν να διακόψουν.

Το 2007 η Amy μπήκε στην εντατική έπειτα από μια υπερβολική δόση. Όταν βγήκε από το νοσοκομείο, ο πατέρας της της έκλεισε δωμάτια για εκείνη και τους φίλους της σε ένα καλό ξενοδοχείο, όπου θα περνούσε κάποιες βδομάδες μακριά από τα φώτα μέχρι να ανακάμψει. Οι δημοσιογράφοι, όμως, έμαθαν γρήγορα πού βρίσκεται και έκλεισαν όλα τα ελεύθερα δωμάτια του ξενοδοχείου για να μπορούν να έχουν πλάνα της σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της.

Η περίπτωση της Amy Winehouse είναι ενα case study στον κανιβαλισμό του Τύπου και στην κατάλυση κάθε μορφής ιδιωτικότητας. Την ίδια περίοδο, υπήρχαν μέχρι και πρακτορεία στοιχημάτων στην Αγγλία που έβαζαν στοιχήματα για το πότε η νεαρή σταρ θα πεθάνει. Με την καριέρα της Amy σε άνθηση και την προσωπική της ζωή σε παρακμή, οι δημοσιογράφοι ήταν λες και κατέγραφαν παράλληλα την άνοδο και την πτώση της, ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο στον χώρο του θεάματος.

Όσο ήταν στο ξενοδοχείο και οι δύο άντρες της ζωής της, ο πατέρας της και ο Blake, ταϊζαν την καταστροφή της. Από τη μια, ο πατέρας της επέμενε να ξεκινήσει την περιοδεία της. Από την άλλη, ο σύζυγός της την προμήθευε ακόμα με ηρωίνη.

Ο Blake φυλακίστηκε αργότερα για τη βίαιη επίθεση εναντίον ενός άτυχου άντρα, τον οποίο αργότερα προσπάθησε να δωροδοκήσει. Αυτό το γεγονός την απομάκρυνε ακόμα περισσότερο από την πραγματικότητα.

Αγώνας για Αποτοξίνωση και Προσπάθειες Ανάκαμψης

Το 2008, με τον σύζυγό της στη φυλακή, έκανε μια σημαντική προσπάθεια να απομακρυνθεί από τα ναρκωτικά, μπαίνοντας σε κλινική αποτοξίνωσης. Το 2009 μετέβη στο νησί St. Lucia για ολιγοήμερες διακοπές. Τελικά ερωτεύτηκε το νησί και αποφάσισε να μείνει εκεί για 6 μήνες, μακριά από τη δημόσια ζωή, προσπαθώντας να ανακτήσει την υγεία και τη ζωή της.

Κατά τη διαμονή της στον εξωτικό παράδεισο, παπαράτσι την έπιασαν να κολυμπά και να φιλιέται με έναν άλλον άντρα. Όταν το έμαθε ο σύζυγός της, την χώρισε. Η ίδια αν και στεναχωρήθηκε, έδειχνε να καταλαβαίνει ότι ο σύζυγός της ήταν μια κακή επιρροή και ο έρωτάς τους είχε κάνει τον κύκλο του.

Αν και υπήρχαν στιγμές αισιοδοξίας, οι παλιοί δαίμονες την κυνηγούσαν.

Οι Τελευταίες Στιγμές

Το 2010, η Amy επέστρεψε στο Λονδίνο και προσπάθησε να επανέλθει στη μουσική σκηνή, όμως η κατάστασή της παρέμενε ασταθής. Εκείνη την περίοδο δημιουργεί μια δυνατή φιλία με τον σωματοφύλακά της, τον οποίο έβλεπε σαν αδερφό της. Του εκμυστηρεύεται ότι εξαιτίας της μάχης της με τη βουλιμία, δεν μπορεί να κάνει παιδιά και φοβάται για το μέλλον της. Εκείνη την περίοδο λέγεται πως η Amy είχε αρχισει να προσέχει την υγεία της, να κάνει γιόγκα και να γυμνάζεται.

Όμως, στον δρόμο της ξαναμπήκε το αλκοόλ όταν ξεκίνησε την ευρωπαϊκή της περιοδεία. Στο Βελιγράδι πριν το live της, επέμενε ότι δεν ήταν σε θέση να ανέβει στη σκηνή. Με την ομάδα της να επιμένει να εμφανιστεί, το κοινό είδε μια Amy εκτός εαυτού. Η τραγουδίστρια φαινόταν να μην έχει τη δύναμη να σταθεί, χάνοντας κάθε επαφή με το παρόν. Έκλαιγε, φώναζε, έτρεμε και προσπαθούσε να αγκαλιάσει τον εαυτό της όσο το κοινό τη γιούχαρε. Οι εμφανίσεις της ακυρώθηκαν.

Στις 23 Ιουλίου 2011, η Amy Winehouse βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Camden, σε ηλικία μόλις 27 ετών, από δηλητηρίαση λόγω αλκοόλ.

Η ζωή της Amy Winehouse, γεμάτη φως αλλά και σκοτάδι, αφήνει πίσω της μια κληρονομιά που θα μείνει ανεξίτηλη στη μουσική. Παρά τα προβλήματα και τις τραγικές περιστάσεις που τη συνόδευσαν, η φωνή και η μουσική της θα παραμείνουν πάντα μια απόδειξη του ταλέντου και της ευαισθησίας της.