The AURA effect: Τα μυστικά των γυναικών που μαγνητίζουν και η ήσυχη δύναμη της αληθινής κομψότητας

Στο νέο επεισόδιο του “Έχεις Δυο Λεπτά;”, η συζήτηση γύρω από το class, τη σιωπηλή δύναμη της φινέτσας και τη sensorial κομψότητα βρίσκει την έκφραση της μέσα από τη νέα συσκευή θερμαινόμενου καπνού Ploom AURA, υπενθυμίζοντάς μας πως στην εποχή του «φαίνεσθαι» και των ακροτήτων για χάρη της προσοχής, το να έχεις class και αύρα που μαγνητίζει είναι ίσως η πιο ήσυχη -αλλά ταυτόχρονα η πιο δυνατή- πράξη αντίστασης.

Σε μια χαλαρή κουβέντα μπροστά στην κάμερα, η Ειρήνη Ζουρνατζή και η Έλενα Πάκου μιλούν για τη σιωπηλή δύναμη εκείνων των γυναικών που αποπνέουν φινέτσα χωρίς προσπάθεια. Από την Kate Middleton και την Olivia Palermo μέχρι τις σύγχρονες quiet luxury influencers αλλά και τις γυναίκες της διπλανής πόρτας που έχουν αυτό το «κάτι», οι πραγματικά κομψές γυναίκες δεν χρειάζεται να φωνάξουν.

Τελικά, όμως, τι είναι αυτό που λέμε class; Και ποιες είναι οι μικρές, ανεπαίσθητες συνήθειες που κάνουν τις αληθινά κομψές γυναίκες να ξεχωρίζουν;

Η απάντηση κρύβεται στις αισθήσεις και στο πώς η κάθε γυναίκα κάνει τους άλλους να νιώθουν την παρουσία της. Το class είναι περισσότερο εμπειρία παρά εικόνα. Είναι θέμα αύρας, ενέργειας και του συναισθήματος που αφήνεις πίσω σου.