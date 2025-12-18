ΤΟ ΒΗΜΑ logo

The AURA effect: Τα μυστικά των γυναικών που μαγνητίζουν και η ήσυχη δύναμη της αληθινής κομψότητας

Σε μια χαλαρή κουβέντα μπροστά στην κάμερα, η Ειρήνη Ζουρνατζή και η Έλενα Πάκου μιλούν για τη σιωπηλή δύναμη εκείνων των γυναικών που αποπνέουν φινέτσα χωρίς προσπάθεια.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Στο νέο επεισόδιο του Έχεις Δυο Λεπτά;, η συζήτηση γύρω από το class, τη σιωπηλή δύναμη της φινέτσας και τη sensorial κομψότητα βρίσκει την έκφραση της μέσα από τη νέα συσκευή θερμαινόμενου καπνού Ploom AURA, υπενθυμίζοντάς μας πως στην εποχή του «φαίνεσθαι» και των ακροτήτων για χάρη της προσοχής, το να έχεις class και αύρα που μαγνητίζει είναι ίσως η πιο ήσυχη -αλλά ταυτόχρονα η πιο δυνατή- πράξη αντίστασης.

Τελικά, όμως, τι είναι αυτό που λέμε class; Και ποιες είναι οι μικρές, ανεπαίσθητες συνήθειες που κάνουν τις αληθινά κομψές γυναίκες να ξεχωρίζουν;

Η απάντηση κρύβεται στις αισθήσεις και στο πώς η κάθε γυναίκα κάνει τους άλλους να νιώθουν την παρουσία της. Το class είναι περισσότερο εμπειρία παρά εικόνα. Είναι θέμα αύρας, ενέργειας και του συναισθήματος που αφήνεις πίσω σου.

Αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία ενσαρκώνει η νέα συσκευή Ploom AURA, προσφέροντας μια sensorial εμπειρία που δεν επιδιώκει να ξεχωρίσει μέσω της υπερβολής, αλλά το καταφέρνει μέσα από την πολυτελή αισθητική, τη λιτή προσέγγιση, τη διακριτικότητα και τη μοναδική της αύρα.

Η εμπειρία με το Ploom AURA είναι sensorial. Από το άγγιγμα στο χέρι μέχρι την αίσθηση στο στόμα, ενεργοποιεί όλες τις αισθήσεις με τρόπο διακριτικό και εκλεπτυσμένο. Δεν πρόκειται απλώς για μια συσκευή με ξεχωριστό design, αλλά για μια συνολική εμπειρία συνειδητής απόλαυσης.

Όπως εξηγεί και η Μυρσίνη Μπερερή, Ploom Brand Manager και ξεχωριστή καλεσμένη του “Έχεις Δυο Λεπτά;”, το design και τα υλικά του Ploom AURA έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενεργοποιούν όλες τις αισθήσεις με τρόπο ουσιαστικό και διακριτικό. Σε μια εποχή όπου τα περισσότερα προϊόντα «φωνάζουν» για να ξεχωρίσουν, το Ploom AURA επιλέγει να ψιθυρίσει. Και ακριβώς γι’ αυτό μένει αξέχαστο.

Το Ploom AURA δεν είναι απλώς μια συσκευή. Είναι η επιλογή του quiet luxury στην πράξη και απευθύνεται σε εκείνους που γνωρίζουν ότι η κομψότητα δεν είναι εικόνα, αλλά συναίσθημα.

Και τελικά, όπως και με το class, έτσι και με το Ploom AURA, αυτό που μένει δεν είναι αυτό που βλέπουμε, αλλά αυτό που νιώθουμε.

Αυτό το προϊόν απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες καπνιστές.

Δείτε όλο το επεισόδιο και ακολουθήστε το “Έχεις Δυο Λεπτά” στο Spotify και τα Apple podcasts.

