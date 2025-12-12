Μηνύματα ψυχικής ανάτασης από τον κλινικό ψυχολόγο Γιάννη Αθανασόπουλο

Σε ένα επεισόδιο που αληθινά άγγιξε την ψυχή μας, ο ειδικός για θέματα ψυχικής υγείας και ψυχολογίας, Γιάννης Αθανασόπουλος, μας μίλησε για όσα σχετίζονται με τη δύναμη που πρέπει να έχουμε μέσα μας και για την ανθεκτικότητα που πρέπει να αναπτύσσουμε σε κάθε συνθήκη της ζωής μας.

Παράλληλα, μοιράστηκε συμβουλές για το πώς διαχειριζόμαστε τα τραύματά μας αλλά και αποκάλυψε την πεποίθησή του πως δεν υπάρχει κακία γύρω μας, αλλά αντίθετα πολλή μοναξιά, έλλειψη αυτογνωσίας και ενσυναίσθησης.

Ο ίδιος εν όψει γιορτών μάς μύησε σε ένα καθαρτικό και εξαγνιστικό εσωτερικό ταξίδι, κατά το οποίο πρέπει να αγαπάμε τον δίπλα μας αλλά πρωτίστως τον εαυτό μας.

