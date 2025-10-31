Γονείς, παιδιά και τετράποδα: Ζώντας happy και με ασφάλεια κάτω από την ίδια στέγη

Μέσα από αστείες ιστορίες καθημερινής τρέλας, οι δύο μαμάδες μιλούν για την άνευ όρων αγάπη που μας προσφέρουν, τα μαθήματα φροντίδας και ενσυναίσθησης που αποκομίζουν τα παιδιά αλλά και την χαρά και την ευθύνη που φέρνει στο σπίτι ένα κατοικίδιο.

Τι κι αν ουκ ολίγα παπούτσια έχουν θυσιαστεί στο βωμό της κουταβίσιας ενέργειας; ένα κατοικίδιο δεν είναι απλώς συντροφιά. Είναι οικογένεια. Και όπως κάθε μέλος της οικογένειας, έτσι και το κατοικίδιο χρειάζεται φροντίδα, αγάπη και ασφάλεια. Κι εμείς με τη σειρά μας θέλουμε να ξέρουμε πως ό,τι και αν συμβεί, θα μπορούμε να τους εξασφαλίσουμε το καλύτερο.

Και αυτό ακριβώς προσφέρει το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιδίου My Happy Pet της Eurolife FFH.

Γιατί τελικά, ένα ασφαλές και χαρούμενο σπίτι είναι αυτό που μας χωράει όλους: γονείς, παιδιά και… τετράποδα!