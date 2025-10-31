ΤΟ ΒΗΜΑ logo

Γονείς, παιδιά και τετράποδα: Ζώντας happy και με ασφάλεια κάτω από την ίδια στέγη

Tο νέο επεισόδιο του podcast «Έχεις Δυο Λεπτά;» είναι αφιερωμένο στα πιο χαριτωμένα (και κάποιες φορές τα πιο ζωηρά!) μέλη της οικογένειας. Τα κατοικίδιά μας!

ΑΠΟ GRACE TEAM

Μέσα από αστείες ιστορίες καθημερινής τρέλας, οι δύο μαμάδες μιλούν για την άνευ όρων αγάπη που μας προσφέρουν, τα μαθήματα φροντίδας και ενσυναίσθησης που αποκομίζουν τα παιδιά αλλά και την χαρά και την ευθύνη που φέρνει στο σπίτι ένα κατοικίδιο. 

Τι κι αν ουκ ολίγα παπούτσια έχουν θυσιαστεί στο βωμό της κουταβίσιας ενέργειας; ένα κατοικίδιο δεν είναι απλώς συντροφιά. Είναι οικογένεια. Και όπως κάθε μέλος της οικογένειας, έτσι και το κατοικίδιο χρειάζεται φροντίδα, αγάπη και ασφάλεια. Κι εμείς με τη σειρά μας θέλουμε να ξέρουμε πως ό,τι και αν συμβεί, θα μπορούμε να τους εξασφαλίσουμε το καλύτερο.

Και αυτό ακριβώς προσφέρει το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιδίου My Happy Pet της Eurolife FFH.

Γιατί τελικά, ένα ασφαλές και χαρούμενο σπίτι είναι αυτό που μας χωράει όλους: γονείς, παιδιά και… τετράποδα! 

Ακούστε όλο το επεισόδιο και ακολουθήστε το “Έχεις Δυο Λεπτά” στο Spotify και τα Apple podcasts.

