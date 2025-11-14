Ευγενία Δημητροπούλου: «Να αφήσουμε τα μαμαδόμετρα στην άκρη»

Η Ευγενία Δημητροπούλου, αγαπημένη ηθοποιός και ένα από τα πιο φωτεινά πλάσματα της ελληνικής σκηνής, ανοίγει την καρδιά της στο νέο επεισόδιο του podcast "Έχεις Δυο Λεπτά;". Με ειλικρίνεια και ζεστασιά, μιλάει για τη ζωή της πάνω αλλά και έξω από τη σκηνή.

Από τις παραστάσεις που απαιτούν συνεχόμενη ενέργεια και προετοιμασία, μέχρι τη μοναδική εμπειρία της υιοθεσίας της κόρης της Εύας, η Ευγενία είναι η απόδειξη πώς η αγάπη και η αποφασιστικότητα μπορούν να ξεπεράσουν κάθε πρόκληση.

Καλά καταλάβατε, δεν πρόκειται για μια επιφανειακή κουβέντα. Η Ευγενία, μας βάζει στην καθημερινότητά της, μας μιλάει για το πώς συνδυάζει τη δουλειά με τη μητρότητα στην πράξη και τονίζει τη σημασία της οικογενειακής στήριξης. Και όπως γίνεται πάντα στα πηγαδάκια των μαμάδων, από την κουβέντα δεν λείπουν οι ανησυχίες για τα social media αλλά και η ανάγκη για πρόγραμμα, όρια και αγάπη στην καθημερινότητα.

Μία κουβέντα γεμάτη τρυφερότητα που ελπίζουμε πως θα απολαύσετε!