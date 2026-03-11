Παγκόσμιος χάρτης IQ: Γιατί η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο και ποιες χώρες έχουν τα υψηλότερα επίπεδα νοημοσύνης

Οι διεθνείς συγκρίσεις για το IQ των εθνών αποτελούν εδώ και δεκαετίες αντικείμενο επιστημονικής έρευνας αλλά και έντονου δημόσιου διαλόγου. Παρότι ο δείκτης νοημοσύνης δεν αποτελεί απόλυτο μέτρο της ανθρώπινης ευφυΐας, χρησιμοποιείται συχνά ως εργαλείο σύγκρισης των γνωστικών επιδόσεων μεταξύ πληθυσμών.
Στη συστηματική καταγραφή τέτοιων δεδομένων συνέβαλε σημαντικά το έργο του Richard Lynn, ο οποίος συγκέντρωσε περισσότερες από 100 μελέτες για δεκάδες χώρες, δημιουργώντας μία από τις πρώτες συνολικές βάσεις δεδομένων για το μέσο IQ ανά κράτος. Έκτοτε, η έρευνα συνεχίζεται με νέες μεθόδους και επικαιροποιήσεις.
Σήμερα, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι επιδόσεις των χωρών δεν εξαρτώνται από έναν μόνο παράγοντα. Αντίθετα, αποτελούν αποτέλεσμα μιας σύνθετης αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαίδευσης, κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, υγείας και πολιτισμικών αξιών.