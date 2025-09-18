Γεύση Ελλάδας στα διεθνή μέσα: Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και η σπανακόπιτα που κέρδισε το κοινό

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου κατάφερε να εντυπωσιάσει τα διεθνή μέσα, συνδυάζοντας τα μυστικά μιας μοναδικής συνταγής και αναδεικνύοντας την πλούσια κληρονομιά της μεσογειακής κουζίνας. Το αποτέλεσμα ήταν να κερδίσει τις εντυπώσεις των ξένων θεατών, καταφέρνοντας για άλλη μια φορά να γίνει πρέσβειρα της ελληνικής γαστρονομίας.
Το κοινό παρακολούθησε μέσω του γαλλογερμανικού καναλιού ARTE TV, τη διακεκριμένη σεφ να φτιάχνει την παραδοσιακή ελληνική σπανακόπιτα με μυρωδιές που ξεδιπλώνουν έναν ολόκληρο πολιτισμό. Γνωστή για την αγάπη και το μεράκι που χαρακτηρίζει κάθε της συνταγή και ξεδιπλώνει παράλληλα τις αυθεντικές γεύσεις της χώρας μας, παρουσίασε ζωντανά την ελληνική σπανακόπιτα. Το αποτέλεσμα ήταν να τραβήξει την προσοχή ακόμη και του πιο απαιτητικού θεατή.
Όλοι παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον ακόμη και την πιο μικρή λεπτομέρεια, καθώς κάθε υλικό ήταν μια μικρή αφήγηση μιας ξεχωριστής ιστορίας από την ελληνική γη μέχρι το τραπέζι.