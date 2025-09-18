Γεύση Ελλάδας στα διεθνή μέσα: Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και η σπανακόπιτα που κέρδισε το κοινό

Το κανάλι ARTE TV βρέθηκε λοιπόν στην Αθήνα για τα γυρίσματα ενός ντοκιμαντέρ αφιερωμένου στην ελληνική κουζίνα.

Η παραδοσιακή ελληνική σπανακόπιτα, φτιαγμένη με φέτα, φρέσκα χόρτα και αρωματικά βότανα, ταξιδεύει πλέον σε όλη την Ευρώπη μέσα από τις οθόνες του ARTE TV, το οποίο αφιέρωσε ειδικό επεισόδιο στην ελληνική γαστρονομία.

Το ARTE, δημόσιος τηλεοπτικός φορέας με κοινή διαχείριση από τη Γαλλία και τη Γερμανία, έχει στόχο την προώθηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού και την ενίσχυση της γνωριμίας μεταξύ των λαών της Ευρώπης. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει ταινίες, ντοκιμαντέρ και πολιτιστικά αφιερώματα υψηλής ποιότητας, στις γαλλική και γερμανική γλώσσα.

Στο πλαίσιο της σειράς ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει, η παραγωγή επισκέφθηκε την Αθήνα, όπου κατέγραψε την παρασκευή σπανακόπιτας με παραδοσιακό τρόπο — με το φύλλο να ανοίγεται επί τόπου και τη διαδικασία να καταγράφεται από τις κάμερες.

Πέρα από τη μαγειρική εμπειρία, οι συντελεστές θέλησαν να διερευνήσουν και την πνευματική διάσταση της ελληνικής διατροφής. Έτσι, επισκέφθηκαν τον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου στην Αθήνα, όπου ο πατέρας Παναγιώτης μίλησε για τα ήθη και τα έθιμα της νηστείας, καθώς και για τη σχέση της διατροφής με τη μακροβιότητα των Ελλήνων.

Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν στο Κέντρο Μαθησιακής & Παιδαγωγικής Υποστήριξης, που λειτουργεί υπό την αιγίδα των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδας. Εκεί, τους υποδέχτηκε ο πρόεδρος των Παιδικών Χωριών SOS, Γιώργος Πρωτόπαππας, και οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τη σπανακόπιτα και να γνωρίσουν από κοντά τη σημασία της ελληνικής παράδοσης.

Μέσα από αυτή την πολιτιστική προσέγγιση, η ελληνική κουζίνα — και ειδικότερα η σπανακόπιτα — αποκτά διεθνή προβολή, συστήνοντας σε εκατομμύρια τηλεθεατές την αυθεντική γεύση αλλά και τον πολιτισμό που συνοδεύει τη μεσογειακή διατροφή.