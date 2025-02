Πρίγκιπας William: Η επική απάντηση που έδωσε όταν μαθητής τον ρώτησε αν είναι βασιλιάς

Σε αυτή την επίσκεψη λοιπόν, ένα παιδί του απεύθυνε τον λόγο και του είπε: «Γεια σας, είστε ο βασιλιάς;» και ο William απάντησε: «Όχι, δεν είμαι, όχι. Είμαι ο γιος του»! Μία τόσο αναμενόμενη απάντηση που όμως έγινε αμέσως viral. Έπειτα, ο πρίγκιπας William ρώτησε το αγόρι: «Πώς σε λένε; Πώς είσαι, Μοχάμεντ; Χαίρομαι που σε βλέπω. Είχες καλή μέρα στο σχολείο;».



Μάλιστα, στο video που μοιράστηκε στα social media φαίνεται κάποιος να βγάζει το καπέλο του μικρού αγοριού, με τον William να γελά και να λέει:«Μην ανησυχείτε. Το χρειάζεται για να κρατάει ζεστά τα αυτιά του. Κάνει κρύο εδώ έξω, κάνει πολύ κρύο σήμερα».

