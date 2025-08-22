ΤΟ ΒΗΜΑ logo

MILLIE BOBBY BROWN

Η Millie Bobby Brown και ο Jake Bongiovi υιοθέτησαν ένα κοριτσάκι

Η Millie Bobby Brown και ο Jake Bongiovi υιοθέτησαν ένα κοριτσάκι 1
Getty Images/Ideal

Η είδηση έρχεται 15 μήνες μετά τον γάμο της ηθοποιού με τον Jake Bongiovi!

ΑΠΟ GRACE TEAM

Η Millie Bobby Brown και ο Jake Bongiovi ξεκινούν ένα νέο κεφάλαιο της ζωής τους ως γονείς. Η 21χρονη πρωταγωνίστρια της σειράς Stranger Things μοιράστηκε μέσω Instagram ένα συγκινητικό μήνυμα, αποκαλύπτοντας πως εκείνη και ο σύζυγός της υποδέχθηκαν ένα κοριτσάκι μέσω υιοθεσίας αυτό το καλοκαίρι.

«Αυτό το καλοκαίρι, καλωσορίσαμε το γλυκό μας κοριτσάκι μέσω υιοθεσίας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το όμορφο επόμενο κεφάλαιο της γονεϊκότητας, μέσα σε γαλήνη και ιδιωτικότητα», έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός. Το μήνυμά της κατέληξε με τη φράση: «Και ξαφνικά γίναμε 3. Με αγάπη». Το ζευγάρι δεν αποκάλυψε το όνομα του μωρού, αλλά μοιράστηκε μια εικόνα με ένα δέντρο ιτιάς.

Η είδηση της υιοθεσίας έρχεται 15 μήνες μετά τον γάμο τους. Η ηθοποιός ήταν μόλις 20 ετών όταν παντρεύτηκε, ωστόσο, όπως έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις της, τόσο οι δικοί της γονείς όσο και οι γονείς του συζύγου της είχαν παντρευτεί σε νεαρή ηλικία, γεγονός που έκανε την απόφασή τους να μοιάζει απόλυτα φυσική.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω κοινών φίλων, με τη Millie να κάνει το πρώτο βήμα επικοινωνίας, τηλεφωνώντας στον Jake. Πλέον ζουν μαζί σε μια φάρμα γεμάτη ζώα, απολαμβάνοντας έναν πιο ήρεμο και οικογενειακό τρόπο ζωής.

Η αγάπη της ηθοποιού για τα ζώα είναι γνωστή, καθώς συνεργάζεται ενεργά με το κέντρο διάσωσης σκύλων Joey’s Friends, μέσα από το οποίο έχει συμβάλει στη σωτηρία περισσότερων από 230 σκύλων. Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε μάλιστα αποκαλύψει ότι κάποια στιγμή φιλοξενούσε στο σπίτι της  23 σκυλιά ταυτόχρονα.

RELATED

Η Millie Bobby Brown έγινε ξανθιά και είναι αγνώριστη

READ MORE

RECOMMENDED

PODCAST

Beach, please. Διακοπές με παιδιά

Στο τελευταίο επεισόδιο της σεζόν, η Ειρήνη Ζουρνατζή και η Έλενα Πάκου καταγράφουν το... backstage των οικογενειακών διακοπών: την προετοιμασία, το χάος αλλά και τα μικρά μυστικά που κάνουν τις διακοπές με παιδιά λίγο πιο ανέμελες.

ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ

READ NEXT

NEWS

MORE

LATEST STORIES

CLOSE

©2025 MORE MEDIA. ALL RIGHTS RESERVED.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ