Η Millie Bobby Brown και ο Jake Bongiovi υιοθέτησαν ένα κοριτσάκι

Η Millie Bobby Brown και ο Jake Bongiovi ξεκινούν ένα νέο κεφάλαιο της ζωής τους ως γονείς. Η 21χρονη πρωταγωνίστρια της σειράς Stranger Things μοιράστηκε μέσω Instagram ένα συγκινητικό μήνυμα, αποκαλύπτοντας πως εκείνη και ο σύζυγός της υποδέχθηκαν ένα κοριτσάκι μέσω υιοθεσίας αυτό το καλοκαίρι.

«Αυτό το καλοκαίρι, καλωσορίσαμε το γλυκό μας κοριτσάκι μέσω υιοθεσίας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το όμορφο επόμενο κεφάλαιο της γονεϊκότητας, μέσα σε γαλήνη και ιδιωτικότητα», έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός. Το μήνυμά της κατέληξε με τη φράση: «Και ξαφνικά γίναμε 3. Με αγάπη». Το ζευγάρι δεν αποκάλυψε το όνομα του μωρού, αλλά μοιράστηκε μια εικόνα με ένα δέντρο ιτιάς.

Η είδηση της υιοθεσίας έρχεται 15 μήνες μετά τον γάμο τους. Η ηθοποιός ήταν μόλις 20 ετών όταν παντρεύτηκε, ωστόσο, όπως έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις της, τόσο οι δικοί της γονείς όσο και οι γονείς του συζύγου της είχαν παντρευτεί σε νεαρή ηλικία, γεγονός που έκανε την απόφασή τους να μοιάζει απόλυτα φυσική.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω κοινών φίλων, με τη Millie να κάνει το πρώτο βήμα επικοινωνίας, τηλεφωνώντας στον Jake. Πλέον ζουν μαζί σε μια φάρμα γεμάτη ζώα, απολαμβάνοντας έναν πιο ήρεμο και οικογενειακό τρόπο ζωής.