Αντίο στον «Δικαστή της συγγνώμης»: Ποιος ήταν ο Frank Caprio που αγάπησε η Αμερική

Getty Images/Ideal Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή ο Frank Caprio, ο Αμερικανός δικαστής που έγινε παγκοσμίως γνωστός για τον ανθρώπινο και συμπονετικό τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε τις υποθέσεις. Ο Caprio υπήρξε η χαρακτηριστική φιγούρα της εκπομπής “Caught in Providence”, η οποία προβλήθηκε για περισσότερα από είκοσι χρόνια, ξεκινώντας από την τοπική τηλεόραση, μέχρι που απέκτησε εθνική και διεθνή προβολή.

Ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζε απλές υποθέσεις, κυρίως τροχαίων παραβάσεων, κέρδισε την αγάπη του κοινού. Με ευγένεια, αίσθηση του χιούμορ και ενσυναίσθηση, ο Caprio κατάφερε να μετατρέψει μια απλή δικαστική διαδικασία σε μάθημα καλοσύνης και δικαιοσύνης. Ακόμη και μετά την αποχώρησή του, συνέχισε να ανεβάζει βίντεο από την αίθουσα του δικαστηρίου στο YouTube, συγκινώντας εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

Στα βίντεο που δημοσίευε στο YouTube, ο Frank Caprio εμφανιζόταν να δείχνει πραγματική κατανόηση προς τους ανθρώπους που εμφανίζονταν ενώπιόν του στο δικαστήριο. Δεν δίστασε, μάλιστα, να αξιοποιήσει τη δημοσιότητα που απέκτησε, προκειμένου να αναδείξει σημαντικά κοινωνικά ζητήματα, όπως η άνιση πρόσβαση των πολιτών στο δικαστικό σύστημα.

«Η δικαιοσύνη θα έπρεπε να είναι προσβάσιμη για όλους. Δυστυχώς, δεν είναι», είχε υπογραμμίσει σε δηλώσεις του. «Σχεδόν το 90% των Αμερικανών με χαμηλό εισόδημα αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν μόνοι τους ζητήματα όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι άδικες εξώσεις, η πρόσβαση σε επιδόματα και ακόμα και οι τροχαίες παραβάσεις».