Μαρία Κάλλας: Η απίστευτη στιγμή, όταν δέχθηκε την επίθεση ενός ελέφαντα σε ζωντανή μετάδοση

Έχοντας αποδεχθεί πλέον το τέλος του δεσμού της με τον Αριστοτέλη Ωνάση έπειτα από τον γάμο του με την Τζάκι Κένεντι, αν και οι δυο τους εξακολουθούσαν να βλέπονται κρυφά στο διαμέρισμα της Κάλλας στο Παρίσι, η θρυλική τραγουδίστρια ήθελε να ξεκινήσει ξανά την καριέρα της και να ενισχύσει την δημόσια παρουσία της.

Πρωταγωνίστησε στην «Μήδεια» του Παζολίνι στον κινηματογράφο και σχεδίαζε την επιστροφή της στην σκηνή με τον Τζουζέπε Ντι Στέφανo.

Πιο προσιτή από ποτέ δέχθηκε να παραστεί και να παρουσιάσει το Gala de l’Union des Artistes στο Παρίσι, την ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση του σωματείου των Γάλλων καλλιτεχνών του θεάματος που μεταδόθηκε ζωντανά από την γαλλική τηλεόραση το 1971 και λάμβανε χώρα σε ένα τσίρκο, με γνωστούς ηθοποιούς και τραγουδιστές να αλλάζουν ρόλο και να συμμετέχουν στα νούμερα του τσίρκου.



Η Κάλλας εμφανίστηκε λαμπερή όσο ποτέ στο ρινγκ του τσίρκου για να αναγγείλει την έναρξη της εκδήλωσης.

Τότε όμως συνέβη κάτι που κανείς δεν είχε προβλέψει:



Ένα μικρό ελεφαντάκι με το όνομα «Djumbo», που βρισκόταν στο ρινγκ άρχισε να την κυνηγάει και να την σπρώχνει προς τους θεατές.



Επικράτησε πανικός αλλά ευτυχώς η Μαρία Κάλλας δεν είχε χτυπήσει και ξεπέρασε γρήγορα το σοκ έχοντας στο πλευρό της τον καλό της φίλο Ομάρ Σαρίφ, αφού πρώτα ανταπέδωσε ελαφρά την σπρωξιά στον μικρό ελέφαντα και τον χάιδεψε.