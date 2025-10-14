ΤΟ ΒΗΜΑ logo
Μαρία Κάλλας: Η απίστευτη στιγμή, όταν δέχθηκε την επίθεση ενός ελέφαντα σε ζωντανή μετάδοση

Η Κάλλας εμφανίστηκε λαμπερή όσο ποτέ για να παρουσιάσει το Gala de l’Union des Artistes στο Παρίσι. Τότε όμως συνέβη κάτι που κανείς δεν είχε προβλέψει…

ΑΠΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Έχοντας αποδεχθεί πλέον το τέλος του δεσμού της με τον Αριστοτέλη Ωνάση έπειτα από τον γάμο του με την Τζάκι Κένεντι, αν και οι δυο τους εξακολουθούσαν να βλέπονται κρυφά στο διαμέρισμα της Κάλλας στο Παρίσι, η θρυλική τραγουδίστρια ήθελε να ξεκινήσει ξανά την καριέρα της και να ενισχύσει την δημόσια παρουσία της.
Πρωταγωνίστησε στην «Μήδεια» του Παζολίνι στον κινηματογράφο και σχεδίαζε την επιστροφή της στην σκηνή με τον Τζουζέπε Ντι Στέφανo.

Πιο προσιτή από ποτέ δέχθηκε να παραστεί και να παρουσιάσει το Gala de l’Union des Artistes στο Παρίσι, την ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση του σωματείου των Γάλλων καλλιτεχνών του θεάματος που μεταδόθηκε ζωντανά από την γαλλική τηλεόραση το 1971 και λάμβανε χώρα σε ένα τσίρκο, με γνωστούς ηθοποιούς και τραγουδιστές να αλλάζουν ρόλο και να συμμετέχουν στα νούμερα του τσίρκου.


Η Κάλλας εμφανίστηκε λαμπερή όσο ποτέ στο ρινγκ του τσίρκου για να αναγγείλει την έναρξη της εκδήλωσης.
Τότε όμως συνέβη κάτι που κανείς δεν είχε προβλέψει:

Ένα μικρό ελεφαντάκι με το όνομα «Djumbo», που βρισκόταν στο ρινγκ άρχισε να την κυνηγάει και να την σπρώχνει προς τους θεατές.


Επικράτησε πανικός αλλά ευτυχώς η Μαρία Κάλλας δεν είχε χτυπήσει και ξεπέρασε γρήγορα το σοκ έχοντας στο πλευρό της τον καλό της φίλο Ομάρ Σαρίφ, αφού πρώτα ανταπέδωσε ελαφρά την σπρωξιά στον μικρό ελέφαντα και τον χάιδεψε.


Το περιστατικό έδειξε ότι Κάλλας είχε αρκετό χιούμορ και αυτοσαρκασμό για να αντιμετωπίσει τέτοια απρόβλεπτα περιστατικά και δεν ήταν η οξύθυμη, απαιτητική και εύθικτη ντίβα που περιέγραφαν τα δημοσιεύματα.

Σε μια από τις τελευταίες της συνεντεύξεις η εμβληματική λυρική τραγουδίστρια είχε πει: «Είναι πολύ παράξενο συναίσθημα να είμαι ένας ζωντανός μύθος ενώ βρίσκομαι ακόμη στη γη. Ίσως θα ήταν καλύτερα αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θαυμάζουν την φωνή μου, αποφάσιζαν να με θεωρούν αθάνατη μετά το θάνατό μου. Αν γινόταν αυτό, θα καθόμουν πάνω σε κάποιο σύννεφο, θα κοίταζα κάτω και θα απολάμβανα το θέαμα, αντί να κάθομαι να ανησυχώ, αν θα καταφέρω να βγάλω τις ψηλές μου νότες»

