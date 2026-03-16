Επιχείρηση γοητεία: Ο Νίκος Κούρκουλος με τη μούσα του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, Ίνγκριντ Τούλιν το 1964

Ο Νίκος Κούρκουλος είχε καταγραφεί κάποτε στο φακό με τη μούσα του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, Ίνγκριντ Τούλιν.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας ηθοποιός είχε συμπρωταγωνιστήσει με τη Σουηδή καλλονή στην γάλλο-γερμανική ταινία ‘’Die Lady’’ το 1964, που μεταφράστηκε στα ελληνικά «Η Λαίδη του Πειραιά».

Ήταν η πρώτη από τις διεθνείς ταινίες του Νίκου Κούρκουλου που θα γνώριζε ωστόσο τη μεγαλύτερη επιτυχία στη σκηνή του Broadway στη Νέα Υόρκη δίπλα στη Μελίνα Μερκούρη στο “Ilya darling”, και που θα του έφερνε και μια υποψηφιότητα για βραβείο Tony.