Θεοδώρα Ντε Γκρες – Μάθιου Κουμάρ: Η πρώτη επέτειος γάμου και το τρυφερό μήνυμα αγάπης

Η Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 είχε ξεχωριστή σημασία για τη Θεοδώρα Ντε Γκρες και τον Μάθιου Κουμάρ, αφού το ζευγάρι γιόρτασε την πρώτη του επέτειο γάμου.

Ο λαμπερός γάμος τους, που πραγματοποιήθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών τον Σεπτέμβριο του 2024, είχε συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της διεθνούς κοσμικής σκηνής, ενώ η παρουσία γαλαζοαίματων, φίλων και προσωπικοτήτων από όλο τον κόσμο τόνισε τον παραμυθένιο χαρακτήρα της ημέρας. Έναν χρόνο μετά, η Θεοδώρα επέλεξε να μοιραστεί δημόσια την αγάπη της, με ένα μήνυμα που συγκίνησε τους διαδικτυακούς της φίλους.

Στην ανάρτησή της στο Instagram, η Θεοδώρα Ντε Γκρες δημοσίευσε μια φωτογραφία από τον γάμο της με τον Μάθιου Κουμάρ, συνοδεύοντάς την με λόγια αγάπης:

«Σαν σήμερα, πριν από έναν χρόνο. Ουάου, τι μέρα, ακόμη μοιάζει με όνειρο. Αλλά αυτός ο πρώτος χρόνος γάμου μαζί σου ήταν ακόμη καλύτερος και νιώθω τόσο τυχερή που πορεύομαι στη ζωή μαζί σου. Σε αγαπάω τόσο πολύ. Χαρούμενη επέτειο και σε πολλές ακόμα».