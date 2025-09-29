ΤΟ ΒΗΜΑ logo

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΤΕΣ ΓΚΡΕΣ

Θεοδώρα Ντε Γκρες – Μάθιου Κουμάρ: Η πρώτη επέτειος γάμου και το τρυφερό μήνυμα αγάπης

Θεοδώρα Ντε Γκρες – Μάθιου Κουμάρ: Η πρώτη επέτειος γάμου και το τρυφερό μήνυμα αγάπης 1
@tgreece / IG

Η Θεοδώρα Ντε Γκρες και ο Μάθιου Κουμάρ έκλεισαν έναν χρόνο έγγαμου βίου και η κόρη του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου δεν έκρυψε τη συγκίνησή της. Με μία ρομαντική ανάρτηση στο Instagram, η πριγκίπισσα της Ελλάδας μίλησε για τον έρωτα και την ευτυχία που βιώνει στο πλευρό του συζύγου της.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Η Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 είχε ξεχωριστή σημασία για τη Θεοδώρα Ντε Γκρες και τον Μάθιου Κουμάρ, αφού το ζευγάρι γιόρτασε την πρώτη του επέτειο γάμου.

Θεοδώρα Ντε Γκρες – Μάθιου Κουμάρ: Η πρώτη επέτειος γάμου και το τρυφερό μήνυμα αγάπης 2

Ο λαμπερός γάμος τους, που πραγματοποιήθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών τον Σεπτέμβριο του 2024, είχε συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της διεθνούς κοσμικής σκηνής, ενώ η παρουσία γαλαζοαίματων, φίλων και προσωπικοτήτων από όλο τον κόσμο τόνισε τον παραμυθένιο χαρακτήρα της ημέρας. Έναν χρόνο μετά, η Θεοδώρα επέλεξε να μοιραστεί δημόσια την αγάπη της, με ένα μήνυμα που συγκίνησε τους διαδικτυακούς της φίλους.

Στην ανάρτησή της στο Instagram, η Θεοδώρα Ντε Γκρες δημοσίευσε μια φωτογραφία από τον γάμο της με τον Μάθιου Κουμάρ, συνοδεύοντάς την με λόγια αγάπης:

«Σαν σήμερα, πριν από έναν χρόνο. Ουάου, τι μέρα, ακόμη μοιάζει με όνειρο. Αλλά αυτός ο πρώτος χρόνος γάμου μαζί σου ήταν ακόμη καλύτερος και νιώθω τόσο τυχερή που πορεύομαι στη ζωή μαζί σου. Σε αγαπάω τόσο πολύ. Χαρούμενη επέτειο και σε πολλές ακόμα».

Η ανάρτηση προκάλεσε δεκάδες σχόλια και ευχές από τους φίλους και θαυμαστές της, οι οποίοι έσπευσαν να συγχαρούν το ζευγάρι για την ευτυχία του.

Η σχέση της Θεοδώρας και του Μάθιου ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Μάθιου Κουμάρ είναι δικηγόρος με διεθνή πορεία, και η γνωριμία του με την πριγκίπισσα Θεοδώρα έγινε μέσω κοινών φίλων στο εξωτερικό. Από την πρώτη στιγμή, οι δυο τους κράτησαν χαμηλούς τόνους, χτίζοντας βήμα-βήμα μια σταθερή σχέση που βασίστηκε στην εμπιστοσύνη και στον σεβασμό.

Ο γάμος τους στις 28 Σεπτεμβρίου 2024 ήταν ένα γεγονός που συζητήθηκε έντονα, όχι μόνο λόγω της βασιλικής καταγωγής της Θεοδώρας, αλλά και για το κοσμοπολίτικο κλίμα που δημιούργησε η συνύπαρξη παραδοσιακών και σύγχρονων στοιχείων. Η ίδια η πριγκίπισσα είχε μιλήσει τότε για την ημέρα εκείνη ως «το μεγαλύτερο δώρο» της ζωής της.

Έναν χρόνο μετά τον γάμο τους, η Θεοδώρα Ντε Γκρες και ο Μάθιου Κουμάρ δείχνουν να απολαμβάνουν μια κοινή ζωή γεμάτη αγάπη και αφοσίωση. Το δημόσιο μήνυμα της Θεοδώρας δεν ήταν μόνο μια εξομολόγηση στον σύζυγό της, αλλά και μια υπενθύμιση ότι ακόμη και οι πιο λαμπερές προσωπικότητες βρίσκουν την αληθινή ευτυχία στις απλές στιγμές της καθημερινότητας. Με λόγια γεμάτα συναίσθημα, η πριγκίπισσα κατέστησε σαφές ότι το παραμύθι τους μόλις ξεκίνησε.

Η δεξίωση γάμου της Θεοδώρας και του Μάθιου Κουμάρ – Η εντυπωσιακή τούρτα και το λαμπερό πάρτι

