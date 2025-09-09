Πρίγκιπας Harry: Η συγκινητική επιστροφή του στη Βρετανία και το ερώτημα για συμφιλίωση με τον βασιλιά Κάρολο

Η σχέση του πρίγκιπα Harry με τη βρετανική μοναρχία παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κεφάλαια της σύγχρονης βασιλικής ιστορίας. Κάθε του επιστροφή στη χώρα γεννά ελπίδες, αλλά και ερωτήματα: επιστρέφει για να γεφυρώσει το χάσμα με την οικογένειά του ή απλώς για να τιμήσει τις υποχρεώσεις και τις αναμνήσεις του;
Η φετινή του παρουσία στο Λονδίνο και το Γουίνδσορ συνοδεύτηκε από έντονη φόρτιση, τρυφερά στιγμιότυπα και μια σιωπηλή πράξη τιμής προς τη γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ Β΄.
Η επίσκεψη του Δούκα του Σάσσεξ στη Βρετανία σηματοδοτεί την πρώτη του παρουσία μετά τον Απρίλιο και, σύμφωνα με πηγές του Παλατιού, ίσως και την αρχή πιο τακτικών παραμονών του στη χώρα. Το πρόγραμμα του περιλαμβάνει τέσσερις ημέρες εμφανίσεων, με κεντρικό γεγονός τη συμμετοχή του στα Βραβεία WellChild, όπου είναι επίτιμος προστάτης. Εκεί, ο Harry συναντήθηκε με παιδιά και οικογένειες που παλεύουν με σοβαρές ασθένειες, ανταλλάσσοντας χαμόγελα, λόγια συμπαράστασης και ακόμη συμμετέχοντας σε ένα αυθόρμητο «μονομαχικό παιχνίδι» με σπαθιά από μπαλόνια – μια στιγμή που κέρδισε τις καρδιές των παρευρισκόμενων.
