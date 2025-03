Oscars 2025: Πού βρήκε παρηγοριά η Demi Moore μετά την ήττα στα βραβεία

Μια εκπληκτική σεζόν για τη Demi Moore ολοκληρώθηκε, όχι όμως με το ιδανικό για εκείνη τέλος. Αν και η ίδια άξιζε ένα βραβείο Oscar για τον ρόλο της στο «The Substance», και έχοντας σαρώσει στις προηγούμενες τελετές, δεν συνέβη το ίδιο και στα Oscars 2025. H μεγάλη ανατροπή ήρθε και η Ακαδημία ανέδειξε τελικά την Mikey Madison για το βραβείο Α’ Γυναικείου ρόλου.

Η Moore έσφιξε τα δόντια της και όπως είναι λογικό, δεν έλειψε η απογοήτευση από την έκφρασή της. Ωστόσο δεν κράτησε για πολύ, αφού στη συνέχεια συνεχάρη την 25χρονη Madison για τη σπουδαία νίκη της. Η βραδιά κύλησε και η ταινία «Anora» σάρωσε, με αρκετούς να εκφράζουν μια μικρή πικρία για την ήττα της Moore.

Demi’s reaction was so painful to watch, you can see she was completely shocked, that was her award, it was her time, and the Academy took it away from her. Gosh I am so furious. #Oscarspic.twitter.com/aHYr7aHbz0