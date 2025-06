Οριστικός χωρισμός για την Katy Perry και τον Orlando Bloom: Τι οδήγησε στο τέλος τη σχέση τους

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ, η Katy Perry και ο Orlando Bloom, αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους έπειτα από εννέα χρόνια σχέσης, έξι χρόνια αρραβώνα και την απόκτηση μιας κόρης. Παρά τις κατά καιρούς εντάσεις, οι δυο τους παραμένουν φίλοι, όπως αναφέρουν διεθνή μέσα, βάζοντας τέλος σε μια σχέση που άλλοτε αποτελούσε σύμβολο glam έρωτα και σταθερότητας.

Katy Perry and Orlando Bloom have broken up, @TMZ reports. pic.twitter.com/QoDSVm0kJ5