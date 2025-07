O Sting πάντρεψε την κόρη του στη Σικελία – H μαγευτική τοποθεσία, το κομψό νυφικό, οι λεπτομέρειες

Για την τελετή, η Kate επέλεξε ένα ρομαντικό φόρεμα από τούλι, με ακάλυπτους ώμους και τα αρχικά της κεντημένα πάνω στο ύφασμα. Φωτογραφίες τη δείχνουν να στριφογυρίζει φορώντας το εντυπωσιακό νυφικό της, ενώ η αδερφή της, Mickey Sumner – που είχε και τον ρόλο της κουμπάρας – δημοσίευσε βίντεο από την προετοιμασία της νύφης. «Η πιο όμορφη νύφη», έγραψε η Mickey, με την Kate να απαντά συγκινημένη: «Σ’ αγαπώ τόσο πολύ!» και να προσθέτει: «Η καλύτερη ομιλία όλων των εποχών!!! 🥹🥹🥹»

Στις φωτογραφίες από τη γαμήλια δεξίωση, διακρίνονται και τα άλλα αδέρφια της Kate – ο Joe, η Eliot, ο Jake και ο Giacomo – να απολαμβάνουν ένα πλούσιο γεύμα την παραμονή του γάμου.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο περήφανος πατέρας Sting εκφώνησε έναν λόγο στη δεξίωση, τον οποίο οι καλεσμένοι χαρακτήρισαν ως "συγκινητικό και χιουμοριστικό ταυτόχρονα". Ο ίδιος αστειεύτηκε λέγοντας πως όταν πρωτογνώρισε τον Max Wright «δεν ήξερε τι να σκεφτεί για εκείνον», αλλά σύντομα κατάλαβε πως ήταν «ένα υπέροχο παλικάρι».

Η τελετή πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα απόλυτης διακριτικότητας αλλά και κομψότητας, σε μια από τις πιο εντυπωσιακές μπαρόκ τοποθεσίες της Ιταλίας. Το ζευγάρι γιόρτασε τον έρωτά του πλαισιωμένο από αγαπημένα πρόσωπα, ανάμεσά τους και διεθνούς φήμης καλεσμένοι.

Ο Max εμφανίστηκε με ένα γκρι κοστούμι, ενώ σε μια τρυφερή φωτογραφία, ο ίδιος και η Kate κρατούν τον μικρό τους γιο αγκαλιά, την ώρα που οι παρευρισκόμενοι απολαμβάνουν εντυπωσιακά πυροτεχνήματα δίπλα στη θάλασσα.

Οι εικόνες που ανέβασαν τόσο οι διοργανωτές όσο και οι καλεσμένοι, δείχνουν έναν εντυπωσιακό μπουφέ με σικελινή έμπνευση, γεμάτο θαλασσινά, λαχανικά και ιταλικές λιχουδιές. Οι καλεσμένοι κάθισαν σε μακριά τραπέζια, σε στυλ οικογενειακού δείπνου, με το κόκκινο, λευκό και ροζ να κυριαρχούν στις διακοσμήσεις.

Η Kate, γεννημένη τον Απρίλιο του 1982 στο Λονδίνο, είναι η δεύτερη κατά σειρά κόρη του Sting με τη Frances Tomelty. Είναι απόφοιτη του University of the West of England με πτυχίο στην αγγλική λογοτεχνία και το δράμα. Ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της, επέλεξε την ηθοποιία και έχει συμμετάσχει σε ταινίες και σειρές, όπως Being Michael Madsen και Saving Mr. Banks.

Σε μια συγκινητική ανάρτηση για τα 70ά γενέθλια του πατέρα της το 2021, η Kate είχε γράψει: «Ο πιο σκληρά εργαζόμενος άνθρωπος που γνωρίζω. Δεν σταματάει ποτέ! Έχω χαμογελάσει βλέποντάς τον να παίζει μουσική με φόντο τον Παρθενώνα τις τελευταίες δύο νύχτες… Σ’ αγαπώ, μπαμπά».