O Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο – Ένα ποπ υπερθέαμα που δίχασε

O Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο – Ένα ποπ υπερθέαμα που δίχασε
H εμφάνισή του στο Καλλιμάρμαρο απέδειξε ξανά γιατί παραμένει ένας από τους πιο χαρισματικούς «entertainers» της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Το βράδυ της Πέμπτης, το Καλλιμάρμαρο πλημμύρισε από μουσική και λάμψη, καθώς ο Robbie Williams ανέβηκε στη σκηνή για μία από τις πιο πολυαναμενόμενες συναυλίες του φθινοπώρου. Με κατακόκκινα ρούχα, λευκά oversized γυαλιά και την ενέργεια που τον χαρακτηρίζει εδώ και δεκαετίες, ο ποπ σταρ έδωσε ένα φαντασμαγορικό show που συνδύασε μουσική, αυτοσαρκασμό και θεατρικότητα.

Η βραδιά ξεκίνησε με ένα εισαγωγικό βίντεο που σχολίαζε την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και την επίδρασή της στη μουσική βιομηχανία, με deepfake εμφανίσεις των Elvis Presley, Freddie Mercury, David Bowie και John Lennon, που αποτέλεσαν έμπνευση για τον Williams. Στη συνέχεια, ο ίδιος εμφανίστηκε ντυμένος στα κόκκινα, περιτριγυρισμένος από μικρόφωνα, εικόνα που παραπέμπει στη μόνιμη έκθεσή του στα φώτα της δημοσιότητας.

O Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο – Ένα ποπ υπερθέαμα που δίχασε 2

Η συναυλία άνοιξε με τα “Rocket” και “Let Me Entertain You”, κομμάτια που έβαλαν από νωρίς το κοινό σε ρυθμό. Ο Williams αστειεύτηκε με τους θεατές, τραγούδησε σε μια κοπέλα από το κοινό και μίλησε με τον «νεότερο εαυτό» του μέσω deepfake βίντεο, ενσωματώνοντας στοιχεία αυτοσαρκασμού και προσωπικής εξομολόγησης. Στο πρώτο μέρος της συναυλίας, η μπάντα του είχε την ευκαιρία να λάμψει μέσα από μια σειρά διασκευών, με το κοινό να τραγουδά κομμάτια όπως το “Beat It” του Michael Jackson, το “Sweet Child O’ Mine” των Guns N’ Roses, το “Another One Bites the Dust” των Queen, το “Could You Be Loved” του Bob Marley, το “Enter Sandman” των Metallica, το “Killing Me Softly” των Fugees, το “Hey Jude” των Beatles και το “Y.M.C.A.” των Village People.

O Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο – Ένα ποπ υπερθέαμα που δίχασε 3

Πιο προσωπικός, ο τραγουδιστής αφιέρωσε το “Love My Life” στα παιδιά του, ενώ το “Me and My Monkey” το τραγούδησε αποκλειστικά στην Αθήνα, υπογραμμίζοντας ότι μόνο εδώ αγαπιέται τόσο το συγκεκριμένο κομμάτι. Ακολούθησαν το “Millennium”, τα “Come Undone” και “Better Man”, με το κοινό να συμμετέχει δυναμικά.

O Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο – Ένα ποπ υπερθέαμα που δίχασε 4

Μία από τις εκπλήξεις της βραδιάς ήταν η εμφάνιση της Laura Pausini, με την οποία ερμήνευσε ζωντανά τον νέο επίσημο ύμνο της FIFA, με τίτλο “Desire”. Το τραγούδι μαγνητοσκοπήθηκε και θα κυκλοφορήσει ως videoclip με πλάνα από το Καλλιμάρμαρο.

Η συναυλία κορυφώθηκε με το “Feel”, που ερμήνευσε με σοβαρότητα και έντονο συναίσθημα, ενώ το “Angels” αποτέλεσε το μεγάλο φινάλε, με όλο το στάδιο να τραγουδά μαζί του. Ο Williams ευχαρίστησε το ελληνικό κοινό για την αγάπη και τη φιλοξενία, αφήνοντας πίσω του μια βραδιά γεμάτη αντιθέσεις – άλλοτε με εκρηκτική ενέργεια και άλλοτε με μακροσκελείς εξομολογήσεις.

O Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο – Ένα ποπ υπερθέαμα που δίχασε 5

Στη συναυλία έδωσαν το «παρών» αρκετοί εκπρόσωποι της ελληνικής showbiz, ανάμεσά τους οι Νίκος Κουρής, Θοδωρής Μαραντίνης, Ζέτα Δούκα, Νίκος Μουτσινάς, Δέσποινα Καμπούρη και Δημήτρης Πανόπουλος.

O Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο – Ένα ποπ υπερθέαμα που δίχασε 6

Για περίπου δύο ώρες, ο Robbie Williams πρόσφερε ένα πολυεπίπεδο θέαμα που δίχασε: κάποιοι ενθουσιάστηκαν με την αστείρευτη ενέργεια και τη θεατρικότητα, ενώ άλλοι θεώρησαν ότι η υπερβολική πρόζα αποδυνάμωσε το μουσικό σκέλος. Όπως και να έχει, η εμφάνισή του στο Καλλιμάρμαρο απέδειξε ξανά γιατί παραμένει ένας από τους πιο χαρισματικούς «entertainers» της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

O Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο – Ένα ποπ υπερθέαμα που δίχασε 7

Η Ζέτα Δούκα

O Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο – Ένα ποπ υπερθέαμα που δίχασε 8

Ο Νίκος Κουρής με το γιο του, Πέτρο

O Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο – Ένα ποπ υπερθέαμα που δίχασε 9

Δέσποινα Καμπούρη-Σαμάνθα Αποστολοπούλου-Χριστίνα Ψωμιάδη-Δημήτρης Πανόπουλος

O Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο – Ένα ποπ υπερθέαμα που δίχασε 10

Ο Αλέξανδρος Κασσανδρινός

