O Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο – Ένα ποπ υπερθέαμα που δίχασε

Το βράδυ της Πέμπτης, το Καλλιμάρμαρο πλημμύρισε από μουσική και λάμψη, καθώς ο Robbie Williams ανέβηκε στη σκηνή για μία από τις πιο πολυαναμενόμενες συναυλίες του φθινοπώρου. Με κατακόκκινα ρούχα, λευκά oversized γυαλιά και την ενέργεια που τον χαρακτηρίζει εδώ και δεκαετίες, ο ποπ σταρ έδωσε ένα φαντασμαγορικό show που συνδύασε μουσική, αυτοσαρκασμό και θεατρικότητα.

Η βραδιά ξεκίνησε με ένα εισαγωγικό βίντεο που σχολίαζε την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και την επίδρασή της στη μουσική βιομηχανία, με deepfake εμφανίσεις των Elvis Presley, Freddie Mercury, David Bowie και John Lennon, που αποτέλεσαν έμπνευση για τον Williams. Στη συνέχεια, ο ίδιος εμφανίστηκε ντυμένος στα κόκκινα, περιτριγυρισμένος από μικρόφωνα, εικόνα που παραπέμπει στη μόνιμη έκθεσή του στα φώτα της δημοσιότητας.

Η συναυλία άνοιξε με τα “Rocket” και “Let Me Entertain You”, κομμάτια που έβαλαν από νωρίς το κοινό σε ρυθμό. Ο Williams αστειεύτηκε με τους θεατές, τραγούδησε σε μια κοπέλα από το κοινό και μίλησε με τον «νεότερο εαυτό» του μέσω deepfake βίντεο, ενσωματώνοντας στοιχεία αυτοσαρκασμού και προσωπικής εξομολόγησης. Στο πρώτο μέρος της συναυλίας, η μπάντα του είχε την ευκαιρία να λάμψει μέσα από μια σειρά διασκευών, με το κοινό να τραγουδά κομμάτια όπως το “Beat It” του Michael Jackson, το “Sweet Child O’ Mine” των Guns N’ Roses, το “Another One Bites the Dust” των Queen, το “Could You Be Loved” του Bob Marley, το “Enter Sandman” των Metallica, το “Killing Me Softly” των Fugees, το “Hey Jude” των Beatles και το “Y.M.C.A.” των Village People.