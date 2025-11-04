Ο Jonathan Bailey είναι ο πιο σέξι άντρας του 2025 και ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος που κατακτά τον τίτλο

Ο Jonathan Bailey, ο χαρισματικός πρωταγωνιστής του Bridgerton και του επερχόμενου Wicked, ανακηρύχθηκε από το περιοδικό People ως ο «Sexiest Man Alive» για το 2025. Είναι ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που κατακτά αυτόν τον ιστορικό τίτλο, σε μια χρονιά που το διάσημο περιοδικό γιορτάζει τα 40 χρόνια του θεσμού.
Η είδηση κάνει τον γύρο του κόσμου. Ο Jonathan Bailey, το νέο “χρυσό παιδί” του βρετανικού θεάτρου και του Netflix, είναι ο πιο σέξι άνδρας εν ζωή για αυτή τη χρονιά, σύμφωνα με το People.
Η επιλογή του σηματοδοτεί μια στιγμή αλλαγής – όχι μόνο επειδή ο Bailey είναι ο πρώτος ανοιχτά gay άνδρας που φέρει τον τίτλο, αλλά γιατί ενσαρκώνει ένα νέο πρότυπο γοητείας: ευφυές, συναισθηματικά ώριμο και αυθεντικό.
Το περιοδικό, που φέτος κλείνει 40 χρόνια από την πρώτη του “Sexiest Man Alive” έκδοση, αποτίει φόρο τιμής στο πνεύμα της εποχής... Στη γοητεία που δεν εξαντλείται στην εικόνα, αλλά πηγάζει από την αυτοπεποίθηση και την ειλικρίνεια.