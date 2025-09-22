Ο Novak Djokovic κάνει προπόνηση στο Καλλιμάρμαρο

Ο Novak Djokovic συνεχίζει να εξερευνά την Αθήνα και πρόσφατα έκανε μια στάση στο ιστορικό Καλλιμάρμαρο. Στο Instagram, ο Σέρβος τενίστας μοιράστηκε στιγμιότυπα από την επίσκεψή του, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Λίγες (olym)pics από το Σαββατοκύριακο», παίζοντας με τη λέξη «pics» και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο 38χρονος Djokovic δεν περιορίστηκε μόνο στις φωτογραφίες. «Προσπάθησα να υποδυθώ το sliding stretch backhand μου στο πιο ιστορικό αθλητικό στάδιο του κόσμου», έγραψε, αναδεικνύοντας με τον δικό του τρόπο τον θαυμασμό του για το Καλλιμάρμαρο.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι ο Νοle μένει στην Αθήνα από τις αρχές του μήνα και σκοπεύει να παραμείνει μέχρι τον Νοέμβριο, οπότε θα συμμετάσχει στο Hellenic Championships στο κλειστό του ΟΑΚΑ (2-8 Νοεμβρίου), συνεχίζοντας την προετοιμασία του στην ελληνική πρωτεύουσα. Στο μεγάλο τουρνουά θα πάρει μέρος και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον των φιλάθλων.