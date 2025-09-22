ΤΟ ΒΗΜΑ logo

NOVAK DJOKOVIC

Ο Novak Djokovic κάνει προπόνηση στο Καλλιμάρμαρο

Ο Novak Djokovic κάνει προπόνηση στο Καλλιμάρμαρο 1
Getty

Ο «Νόλε» συνεχίζει τις βόλτες του στην Αθήνα και το Σαββατοκύριακο είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί το ιστορικό Καλλιμάρμαρο. Επιπλέον, επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στο τουρνουά ATP 250 της Αθήνας, που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Ο Novak Djokovic συνεχίζει να εξερευνά την Αθήνα και πρόσφατα έκανε μια στάση στο ιστορικό Καλλιμάρμαρο. Στο Instagram, ο Σέρβος τενίστας μοιράστηκε στιγμιότυπα από την επίσκεψή του, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Λίγες (olym)pics από το Σαββατοκύριακο», παίζοντας με τη λέξη «pics» και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο 38χρονος Djokovic δεν περιορίστηκε μόνο στις φωτογραφίες. «Προσπάθησα να υποδυθώ το sliding stretch backhand μου στο πιο ιστορικό αθλητικό στάδιο του κόσμου», έγραψε, αναδεικνύοντας με τον δικό του τρόπο τον θαυμασμό του για το Καλλιμάρμαρο.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι ο Νοle μένει στην Αθήνα από τις αρχές του μήνα και σκοπεύει να παραμείνει μέχρι τον Νοέμβριο, οπότε θα συμμετάσχει στο Hellenic Championships στο κλειστό του ΟΑΚΑ (2-8 Νοεμβρίου), συνεχίζοντας την προετοιμασία του στην ελληνική πρωτεύουσα. Στο μεγάλο τουρνουά θα πάρει μέρος και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

