Ο Bradley Cooper πήγε σε αγώνα στο Super Bowl με την 7χρονη κόρη του- Η αξιολάτρευτη εμφάνιση

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Bradley Cooper εξέφρασε τη χαρά του για αυτές τις στιγμές με την κόρη του, δηλώνοντας: «Είναι πολύ ωραίο να μπορώ να το κάνω αυτό». Αυτές οι οικογενειακές εξορμήσεις στο γήπεδο αποτελούν έναν τρόπο για τον ηθοποιό να περνά ποιοτικό χρόνο με τη Λέα, την οποία απέκτησε με την πρώην σύντροφό του, Irina Shayk.

Παρά τον χωρισμό τους, ο Bradley και η Irina διατηρούν άριστες σχέσεις για το καλό της κόρης τους. Μάλιστα, το καλοκαίρι του 2023, η οικογένεια ταξίδεψε μαζί στην Ιταλία, κατόπιν επιθυμίας της Λέα. Πηγή ανέφερε: «Η Λέα θέλει να ταξιδεύουν όλοι μαζί. Και οι δύο θέλουν να κάνουν την κόρη τους ευτυχισμένη».

Bradley Cooper has won a Grammy and Super Bowl in 2025 so far. #GRAMMYs #SuperBowlLIX pic.twitter.com/On7zPpt4Xi