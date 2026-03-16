O Brad Pitt στο Μενίδι: Τα γυρίσματα και οι αποκαλύψεις συνεργάτη του από το Chateau Miraval

Η παραγωγή της ταινίας είχε ήδη προετοιμάσει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό σκηνικό για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Στον χώρο στήθηκε μια τεράστια και βαθιά πισίνα, καθώς και ένα ομοίωμα ιστιοπλοϊκού σκάφους, προκειμένου να δημιουργηθεί μια σκηνή έντονης θαλασσοταραχής.

Οι δημιουργοί της ταινίας επέλεξαν αυτή τη λύση για πρακτικούς λόγους, καθώς μια τόσο απαιτητική σκηνή θα ήταν δύσκολο να γυριστεί σε πραγματικές συνθήκες ανοιχτής θάλασσας. Με τη βοήθεια ειδικών εφέ και του ειδικά διαμορφωμένου σκηνικού, το συνεργείο επιχειρεί να αποδώσει με ρεαλισμό την ένταση της σκηνής.

Η παρουσία ενός σταρ παγκόσμιας εμβέλειας όπως ο Μπραντ Πιτ προσελκύει φυσικά μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης όσο και από τους κατοίκους της περιοχής.

Οι αποκαλύψεις συνεργάτη του από το Chateau Miraval

Παράλληλα με τις εξελίξεις γύρω από τα γυρίσματα, η εκπομπή παρουσίασε και μια συνέντευξη του Τόμας Περίν, ενός ανθρώπου που γνωρίζει καλά τον Μπραντ Πιτ.

Ο Περίν συνεργάζεται με τον διάσημο ηθοποιό και την Αντζελίνα Τζολί στον τομέα της παραγωγής κρασιού στο Chateau Miraval, το γνωστό κτήμα που βρίσκεται στην Προβηγκία της Γαλλίας.

Όπως εξήγησε, η συνεργασία τους ξεκίνησε το 2014, όταν ο Πιτ αγόρασε τον αμπελώνα και ζήτησε από την οικογένεια Περίν να συμμετάσχει στο εγχείρημα παραγωγής του κρασιού Miraval.

«Συνεργάζομαι με τον Μπραντ Πιτ από το 2014 που αγόρασε έναν αμπελώνα στην Προβηγκία και μας ζήτησε να συνεργαστούμε για να φτιάξουμε το γνωστό κρασί Miraval», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σχέση με τον Μπραντ Πιτ

Μιλώντας για τη συνεργασία τους, ο Τόμας Περίν αποκάλυψε ότι παρότι γνωρίζονται χρόνια και έχουν συναντηθεί πολλές φορές στο οινοποιείο, η καθημερινότητα του ηθοποιού είναι ιδιαίτερα απαιτητική.

«Ξέρω ότι ο Μπραντ Πιτ είναι εδώ αλλά δεν τον συνάντησα. Έχουμε συναντηθεί πολλές φορές στο οινοποιείο. Είναι ωραίος τύπος αλλά δύσκολα τον προσεγγίζεις γιατί είναι πολυάσχολος», δήλωσε.

Τα λόγια του δίνουν μια πιο ανθρώπινη εικόνα του διάσημου ηθοποιού, ο οποίος, παρά τη διεθνή φήμη του, συνεχίζει να δραστηριοποιείται ενεργά και σε επιχειρηματικά εγχειρήματα όπως το Miraval.

Η διαμάχη γύρω από το Miraval

Το Chateau Miraval έχει απασχολήσει έντονα τα διεθνή μέσα τα τελευταία χρόνια, καθώς αποτελεί αντικείμενο νομικής διαμάχης ανάμεσα στον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί.

Το ζευγάρι είχε επενδύσει από κοινού στο κτήμα και στη δημιουργία του κρασιού Miraval, το οποίο εξελίχθηκε σε μια από τις πιο επιτυχημένες ετικέτες ροζέ κρασιού παγκοσμίως.

Ωστόσο, μετά τον χωρισμό τους, η διαχείριση της επιχείρησης βρέθηκε στο επίκεντρο δικαστικών αντιπαραθέσεων, με τις δύο πλευρές να διεκδικούν τον έλεγχο της εταιρείας.

Η παρουσία του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της νέας ταινίας «The Riders» αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της δυναμικής που αποκτά η χώρα ως διεθνής κινηματογραφικός προορισμός.

Την ίδια στιγμή, οι δηλώσεις ανθρώπων που συνεργάζονται μαζί του, φωτίζουν διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητάς του: ενός σταρ που ισορροπεί ανάμεσα στη λάμψη του Χόλιγουντ, τις κινηματογραφικές παραγωγές και τα επιχειρηματικά του εγχειρήματα.