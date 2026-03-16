O Brad Pitt στο Μενίδι: Τα γυρίσματα και οι αποκαλύψεις συνεργάτη του από το Chateau Miraval

To ενδιαφέρον στρέφεται στον Μπραντ Πιτ, ο οποίος βρίσκεται στη χώρα μας για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του με τίτλο «The Riders». Από νωρίς το πρωί, η κινηματογραφική παραγωγή έχει εγκατασταθεί σε ένα από τα παλαιότερα κινηματογραφικά στούντιο της Ελλάδας στο Μενίδι, όπου πραγματοποιούνται απαιτητικά γυρίσματα για μια από τις πιο εντυπωσιακές σκηνές της ταινίας.
Την ίδια στιγμή, δηλώσεις ενός συνεργάτη του ηθοποιού από το γνωστό οινοποιείο Chateau Miraval, το οποίο είχε δημιουργήσει μαζί με την Αντζελίνα Τζολί, φέρνουν στο φως νέες λεπτομέρειες για την καθημερινότητα και τον χαρακτήρα του διάσημου σταρ.
Τα γυρίσματα του Μπραντ Πιτ στο Μενίδι
Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Μπραντ Πιτ έφτασε στο στούντιο περίπου στις 08:30 το πρωί, συνοδευόμενος από την ομάδα ασφαλείας του.