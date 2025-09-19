Monica Bellucci και Tim Burton ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους με κοινή δήλωση

Η είδηση του χωρισμού του Tim Burton και της Monica Bellucci έπεσε σαν βόμβα στον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς θεωρούνταν ένα από τα πιο γοητευτικά και ταλαντούχα ζευγάρια διεθνώς. Οι δύο σταρ, που ενώθηκαν τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή, αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, εκδίδοντας μια λιτή κοινή ανακοίνωση μέσω του AFP, στην οποία επεσήμαναν ότι η απόφαση πάρθηκε με αγάπη και σεβασμό.

Ο έρωτας ανάμεσα στον «σκοτεινό πρίγκιπα» του Χόλιγουντ και την «ιέρεια της μεσογειακής ομορφιάς» γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 2022 στο Φεστιβάλ Lumière στη Λυών. Εκεί η Monica Bellucci απένειμε στον Tim Burton το βραβείο για τη συνολική προσφορά του στον κινηματογράφο, με τη στιγμή αυτή να γίνεται το ξεκίνημα μιας σχέσης που συζητήθηκε όσο λίγες.

Η σχέση τους πέρασε σύντομα από το προσωπικό στο επαγγελματικό επίπεδο, με την Bellucci να πρωταγωνιστεί στη συνέχεια του «Beetlejuice» με τίτλο «Beetlejuice Beetlejuice». Στην ταινία υποδύθηκε την Dolores, μια σκοτεινή φιγούρα που επιζητεί εκδίκηση, δίπλα στον Michael Keaton που επανέλαβε τον θρυλικό ρόλο του. Η πρεμιέρα στη Βενετία το 2024 και τα εισπρακτικά έσοδα που άγγιξαν τα 300 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ φάνηκαν να σφραγίζουν όχι μόνο την καλλιτεχνική αλλά και τη συναισθηματική τους ένωση.