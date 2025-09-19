ΤΟ ΒΗΜΑ logo

MONICA BELLUCCI

Monica Bellucci και Tim Burton ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους με κοινή δήλωση

Μετά από σχεδόν τρία χρόνια σχέσης, ο σκηνοθέτης Tim Burton και η ηθοποιός Monica Bellucci ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από μια λιτή αλλά συγκινητική κοινή δήλωσή τους, όπου τόνισαν ότι χωρίζουν με «σεβασμό και αμοιβαία αγάπη».

Η είδηση του χωρισμού του Tim Burton και της Monica Bellucci έπεσε σαν βόμβα στον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς θεωρούνταν ένα από τα πιο γοητευτικά και ταλαντούχα ζευγάρια διεθνώς. Οι δύο σταρ, που ενώθηκαν τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή, αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, εκδίδοντας μια λιτή κοινή ανακοίνωση μέσω του AFP, στην οποία επεσήμαναν ότι η απόφαση πάρθηκε με αγάπη και σεβασμό.

Ο έρωτας ανάμεσα στον «σκοτεινό πρίγκιπα» του Χόλιγουντ και την «ιέρεια της μεσογειακής ομορφιάς» γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 2022 στο Φεστιβάλ Lumière στη Λυών. Εκεί η Monica Bellucci απένειμε στον Tim Burton το βραβείο για τη συνολική προσφορά του στον κινηματογράφο, με τη στιγμή αυτή να γίνεται το ξεκίνημα μιας σχέσης που συζητήθηκε όσο λίγες.

Η σχέση τους πέρασε σύντομα από το προσωπικό στο επαγγελματικό επίπεδο, με την Bellucci να πρωταγωνιστεί στη συνέχεια του «Beetlejuice» με τίτλο «Beetlejuice Beetlejuice». Στην ταινία υποδύθηκε την Dolores, μια σκοτεινή φιγούρα που επιζητεί εκδίκηση, δίπλα στον Michael Keaton που επανέλαβε τον θρυλικό ρόλο του. Η πρεμιέρα στη Βενετία το 2024 και τα εισπρακτικά έσοδα που άγγιξαν τα 300 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ φάνηκαν να σφραγίζουν όχι μόνο την καλλιτεχνική αλλά και τη συναισθηματική τους ένωση.

Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται, η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Αν και η σχέση τους χαρακτηρίστηκε από τρυφερότητα και θαυμασμό, το ζευγάρι αποφάσισε να βάλει τέλος, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια. Η κοινή δήλωση που εξέδωσαν, μιλώντας για «σεβασμό και αμοιβαία αγάπη», δείχνει ότι θέλησαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους και να προστατεύσουν τόσο την ιδιωτική τους ζωή όσο και τη δημόσια εικόνα τους.

Ο χωρισμός του Tim Burton και της Monica Bellucci υπενθυμίζει πως ακόμα και τα πιο δυνατά και καλλιτεχνικά ταίρια ζευγάρια δεν είναι άτρωτα μπροστά στις προκλήσεις της ζωής. Παρότι πλέον δεν θα συνεχίσουν μαζί την προσωπική τους πορεία, το αποτύπωμα της συνεργασίας τους θα παραμείνει ανεξίτηλο στη μεγάλη οθόνη.

Η σχέση τους, έστω και αν δεν είχε το «happy end» που πολλοί θα ήθελαν, θα μείνει ως ένα από τα πιο γοητευτικά κεφάλαια στη σύγχρονη ιστορία του κινηματογράφου.

