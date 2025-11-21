Miss Universe 2025: Η Fatima Bosch από το Μεξικό στέφεται νικήτρια εν όψει σκανδάλων και εντάσεων στην Ταϊλάνδη

Η 25χρονη Fatima Bosch από το Μεξικό στέφθηκε νικήτρια από την περσινή κάτοχο του τίτλου, Victoria Kjær Theilvig από τη Δανία. Δεύτερη τερμάτισε η Praveenar Singh από την Ταϊλάνδη, ενώ ακολούθησαν η Stephany Abasali (Βενεζουέλα), η Ahtisa Manalo (Φιλιππίνες) και η Olivia Yacé (Ακτή Ελεφαντοστού).

Getty Images

Στον τελικό, η Bosch ρωτήθηκε πώς θα αξιοποιήσει τον τίτλο της για να κάνει τον κόσμο πιο ασφαλή για τις γυναίκες. Η απάντησή της, ενθουσιώδης και άμεση, κέρδισε το χειροκρότημα:

«Ως γυναίκα και ως Miss Universe, θα χρησιμοποιήσω τη φωνή και τη δύναμή μου για να υπηρετήσω τους άλλους. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε, να αλλάξουμε τα πράγματα και να γραφτεί ιστορία από όσες τολμούν να υψώνουν το ανάστημά τους».

Ο διαγωνισμός μέσα στη δίνη των σκανδάλων

Παρά τη λαμπερή κατάληξη, η διοργάνωση χαρακτηρίστηκε από μια έντονη σκιά αμφισβήτησης.

Το περιστατικό με τον Nawat Itsaragrisil

Λίγες εβδομάδες πριν τον μεγάλο τελικό, ο Ταϊλανδός εκτελεστικός διευθυντής Nawat Itsaragrisil καταγγέλθηκε ότι επέκρινε δημοσίως τη Bosch για το ότι δεν δημοσίευσε συγκεκριμένο προωθητικό υλικό. Το περιστατικό κατέγραψαν κάμερες: όταν η Bosch απάντησε ότι δεν τη «σέβεται ως γυναίκα», εκείνος κάλεσε την ασφάλεια να την απομακρύνει.

Η αντίδραση ήταν άμεση: αρκετές διαγωνιζόμενες, ανάμεσά τους και η περσινή Miss Universe Victoria Kjær Theilvig, αποχώρησαν σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Ο πρόεδρος της Miss Universe Organization, Raul Rocha Cantu, δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει «να παραβιαστούν οι αξίες του σεβασμού και της αξιοπρέπειας των γυναικών».

Ο Nawat ζήτησε στη συνέχεια συγγνώμη, αλλά το επεισόδιο είχε ήδη γίνει διεθνής είδηση.

Παραίτηση δύο κριτών πριν την τελική βραδιά

Σε μια ακόμη ένδειξη αναταραχής, δύο κριτές παραιτήθηκαν λίγες ώρες πριν τον τελικό, χωρίς λεπτομέρειες να γίνουν δημοσίως γνωστές. Η εξέλιξη επιβεβαίωσε το κλίμα εσωτερικής κρίσης στη διοργάνωση.

Το ατύχημα της Miss Jamaica Gabrielle Henry

Σοκ προκάλεσε το περιστατικό με τη Gabrielle Henry (Miss Jamaica), η οποία έπεσε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια της πασαρέλας με το βραδινό φόρεμα και μεταφέρθηκε με φορείο.

Ευτυχώς, όπως διευκρίνισε η Miss Universe Jamaica Organisation, δεν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ ο Raul Rocha Cantu επισκέφθηκε την ίδια στο νοσοκομείο.

Η ιστορική συμμετοχή της Nadeen Ayoub

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε και η συμμετοχή της Nadeen Ayoub, της πρώτης γυναίκας που εκπροσώπησε τον παλαιστινιακό λαό στον θεσμό. Η Ayoub κατάφερε να φτάσει μέχρι την τελική 30άδα, κερδίζοντας θερμό χειροκρότημα για την παρουσία της.

Το Miss Universe 2025 στην Μπανγκόκ θα μείνει στην ιστορία ως ένας διαγωνισμός γεμάτος λάμψη, αλλά και ένταση, ρήξεις και διεκδικήσεις.

Σε μια χρονιά όπου οι συζητήσεις γύρω από τον σεβασμό, τη θέση της γυναίκας και τα όρια της διοργάνωσης ήταν εντονότερες από ποτέ, η νίκη της Fatima Bosch μοιάζει περισσότερο με δήλωση παρά με τυπικό τίτλο.