Miss Universe 2025: Η Fatima Bosch από το Μεξικό στέφεται νικήτρια εν όψει σκανδάλων και εντάσεων στην Ταϊλάνδη

Ο 74ος διαγωνισμός Miss Universe στην Ταϊλάνδη έμελλε να μείνει στην ιστορία για το πλήθος των αντιδράσεων και των κρίσεων που τον περιέβαλαν.
Από καταγγελίες περί έλλειψης σεβασμού προς τις διαγωνιζόμενες, μέχρι τη θεαματική ομαδική αποχώρηση και τον τραυματισμό που πάγωσε την ατμόσφαιρα, η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε ότι η λάμψη του τίτλου συνοδεύτηκε φέτος από αρκετή αναταραχή.
Miss Universe Mexico, Fatima Bosch, has won Miss Universe 2025! pic.twitter.com/y7uHGssTcL— Pop Core (@TheePopCore) November 21, 2025
Κι όμως, παρ΄όλα αυτά, η Fatima Bosch κατάφερε να κερδίσει το κοινό, την κριτική επιτροπή και τελικά τον τίτλο, παραδίδοντας ένα μήνυμα δύναμης και ενδυνάμωσης των γυναικών.