Μετά τα Όσκαρ, ξεκίνησε το πραγματικό πάρτι: Οι σταρ που έκλεψαν την παράσταση στα after-parties

Η απονομή των Όσκαρ ολοκληρώθηκε με επιτυχία, και στο Χόλιγουντ η νύχτα μόλις άρχιζε. Από το εμβληματικό Governors Ball μέχρι το διάσημο πάρτι του Vanity Fair, οι μεγαλύτεροι αστέρες του κινηματογράφου συνέχισαν τους εορτασμούς με εμφανίσεις που τράβηξαν όλα τα βλέμματα.

ΑΠΟ ΤΟΝΙΑ ΤΖΑΦΕΡΗ

Η τελετή των Oscars 2026 ολοκληρώθηκε με λάμψη, συγκίνηση και αρκετές ιστορικές στιγμές. Η βραδιά, που φιλοξενήθηκε στο Dolby Theatre και παρουσίασε ο Conan O'Brien, ανέδειξε μεγάλους νικητές και εντυπωσιακές κινηματογραφικές επιτυχίες.

Μεγάλος θριαμβευτής της βραδιάς ήταν η ταινία One Battle After Another, που απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, ενώ ξεχώρισαν επίσης οι βραβεύσεις των Michael B. Jordan, Jessie Buckley και Amy Madigan.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, η απονομή των αγαλματιδίων ήταν μόνο η αρχή. Μετά το τέλος της τελετής, οι αστέρες του Χόλιγουντ μετακινήθηκαν στα πολυτελή after-parties της βραδιάς, όπου η λάμψη συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Governors Ball: Το επίσημο πάρτι των Όσκαρ

Το επίσημο after-party της Ακαδημίας, το περίφημο Governors Ball, αποτελεί κάθε χρόνο τον πρώτο σταθμό των νικητών.

Εκεί, οι νέοι κάτοχοι των αγαλματιδίων περιμένουν για να χαραχθεί το όνομά τους πάνω στο Όσκαρ τους – μια τελετουργία που έχει εξελιχθεί σε παράδοση.

Ανάμεσα σε εκείνους που εμφανίστηκαν στο πάρτι ήταν φυσικά ο Michael B. Jordan, ο οποίος φωτογραφήθηκε με το αγαλματίδιό του, αλλά και η Jessie Buckley που φρόντισε να περάσει από το ειδικό εργαστήριο χάραξης του βραβείου της.

Το μενού της βραδιάς επιμελήθηκε, όπως κάθε χρόνο, ο διάσημος σεφ Wolfgang Puck μαζί με τον γιο του Byron Puck. Οι καλεσμένοι δοκίμασαν δεκάδες γαστρονομικές δημιουργίες, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν τα χειροποίητα παγωτά που ετοιμάστηκαν ειδικά για περισσότερους από 1.500 προσκεκλημένους.

Το πάρτι του Vanity Fair: Η πιο φωτογραφημένη βραδιά

Αν υπάρχει ένα after-party που έχει ταυτιστεί με τα Όσκαρ, αυτό είναι το θρυλικό Vanity Fair Oscar Party.

Στο κόκκινο χαλί του πάρτι εμφανίστηκαν μερικά από τα πιο λαμπερά ονόματα του Χόλιγουντ, ανάμεσά τους η Kim Kardashian, η οποία επέλεξε ένα εντυπωσιακό χρυσό φόρεμα του οίκου Gucci, αλλά και το ζευγάρι Lauren Sánchez και Jeff Bezos.

Στο ίδιο κόκκινο χαλί φωτογραφήθηκαν επίσης οι Demi Moore, Naomi Watts, Hailey Bieber οι οποίες εμφανίστηκαν χαλαρές και γελαστές, καθώς και o πρωταγωνιστής της σειράς «Love Story», Paul Anthony Kelly, καθώς και πολλοί ακόμη celebrities.

Μερικοί από τους celebrities που ξεχώρισαν στο party του Vanity Fair

Lauren Sánchez και Jeff Bezos / Getty Images
Demi Moore / Getty Images
Kim Kardashian / Getty Images
Naomi Watts / Getty Images
Paul Anthony Kelly / Getty Images
Hailey Bieber / Getty Images

Timothée Chalamet και Kylie Jenner

Dua Lipa, Callum Turner

Robert Pattinson και Suki Waterhouse

Adrien Brody και Georgina Chapman

Nicole Kidman

Kendall Jenner

Bella Hadid

Jon Hamm

Τα ιδιωτικά πάρτι των σταρ

Παράλληλα με τα επίσημα events, αρκετοί μεγάλοι αστέρες διοργάνωσαν δικά τους πάρτι σε διαφορετικά σημεία του Los Angeles.

Ανάμεσα στους οικοδεσπότες της βραδιάς ήταν ο Elton John, η Madonna, αλλά και το διάσημο ζευγάρι Jay‑Z και Beyoncé, που συγκέντρωσαν δεκάδες celebrities από τον χώρο του κινηματογράφου, της μουσικής και της μόδας.

Ανάμεσα στους καλεσμένους που ξεχώρισαν ήταν επίσης η Priyanka Chopra με τον σύζυγό της Nick Jonas, αλλά και ο Jeff Goldblum με τη σύζυγό του Emilie Livingston.

Ρεκόρ και ιστορικές υποψηφιότητες

Η φετινή χρονιά ξεχώρισε και για αρκετά κινηματογραφικά ρεκόρ. Η ταινία Sinners του Ryan Coogler έφτασε τις 16 υποψηφιότητες, ενώ η διάσημη ενδυματολόγος Ruth E. Carter έγινε η πιο πολυβραβευμένη και πολυπροτεινόμενη μαύρη γυναίκα στην ιστορία των Όσκαρ.

H Emma Stone, υποψήφια για την ταινία Bugonia, έγινε η νεότερη γυναίκα που συγκέντρωσε επτά συνολικά υποψηφιότητες.

Τα Όσκαρ παραμένουν η πιο λαμπερή νύχτα του κινηματογράφου, όμως για το Χόλιγουντ η βραδιά δεν τελειώνει με την ανακοίνωση των βραβείων. Τα after-parties αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας τους, έναν χώρο όπου οι σταρ αφήνουν για λίγο το επίσημο πρωτόκολλο της τελετής και γιορτάζουν τη χρονιά που πέρασε, τις νίκες ή τις πικρίες.

Ποια είναι η Κασσάνδρα Κουλουκουντή που κέρδισε Όσκαρ για το casting του "One Battle After Another"

Διαζύγιο: Πώς το ζει η μαμά- Πώς το θυμάται το παιδί;

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Έχεις Δύο Λεπτά;», η Έλενα Πάκου και η Δέσποινα Δήμα προσεγγίζουν το θέμα του διαζυγίου μέσα από δύο διαφορετικές, αλλά βαθιά συνδεδεμένες οπτικές: εκείνη της χωρισμένης μαμάς και εκείνη της κόρης χωρισμένων γονιών.

