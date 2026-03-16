Μετά τα Όσκαρ, ξεκίνησε το πραγματικό πάρτι: Οι σταρ που έκλεψαν την παράσταση στα after-parties

Η τελετή των Oscars 2026 ολοκληρώθηκε με λάμψη, συγκίνηση και αρκετές ιστορικές στιγμές. Η βραδιά, που φιλοξενήθηκε στο Dolby Theatre και παρουσίασε ο Conan O'Brien, ανέδειξε μεγάλους νικητές και εντυπωσιακές κινηματογραφικές επιτυχίες.
Μεγάλος θριαμβευτής της βραδιάς ήταν η ταινία One Battle After Another, που απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, ενώ ξεχώρισαν επίσης οι βραβεύσεις των Michael B. Jordan, Jessie Buckley και Amy Madigan.
Ωστόσο, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, η απονομή των αγαλματιδίων ήταν μόνο η αρχή. Μετά το τέλος της τελετής, οι αστέρες του Χόλιγουντ μετακινήθηκαν στα πολυτελή after-parties της βραδιάς, όπου η λάμψη συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Governors Ball: Το επίσημο πάρτι των Όσκαρ
Το επίσημο after-party της Ακαδημίας, το περίφημο Governors Ball, αποτελεί κάθε χρόνο τον πρώτο σταθμό των νικητών.