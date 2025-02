Marla Maples: Ποια είναι η ξεχασμένη πρώην σύζυγος του D. Trump που εμφανίστηκε στα φετινά Grammys

Να σημειωθεί πως το διαζύγιο με την Ivana, ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, αφού σύμφωνα με τη New York Daily News, η Ivana φέρεται να κατηγόρησε τον σύζυγό της ότι τη βίασε και της τράβηξε τα μαλλιά, σε τσακωμό για τις απιστίες του. Τελικά κατέληξαν σε μια φιλική συμφωνία με την πρώην και πρώτη σύζυγο του δισεκατομμυριούχου να λαμβάνει 14 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση και να γίνεται ιδιοκτήτρια μιας έπαυλης στο Κονέκτικατ και μιας κατοικίας 118 δωματίων στο κτήμα Mar-a-Lago στη Φλόριντα.

Η Ivana Trump κατάφερε να συγχωρέσει τον Trump, αλλά ποτέ τη Maples. «Ποτέ δεν δέχτηκα τη συγγνώμη της», είπε η Ivana και πρόσθεσε: «Κατέστρεψε την οικογένειά μου και τον γάμο μου». Και ενώ γνωρίζουμε πολλά για την πρώτη γυναικά του Trump, καθώς επίσης και για την τρίτη και τωρινή του, την Melania -δεν γνωρίζουμε αρκετά για τη Marla Maples.

Ο Trump και η Marle Maples συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε ένα τουρνουά το 1985. Εκείνος ήταν 39 χρόνων και ήδη ο βασιλιάς του real estate στην Aμερική. Εκείνη, μια 22χρονη πρώην εστεμμένη της ομορφιάς. Τον Δεκέμβριο του 1993, στο ξενοδοχείο Plaza της Νέας Υόρκης, ο Donald Trump παντρεύτηκε τη Μarla Maples, με την οποία απέκτησε μια κόρη, την Tiffany. Για να εξασφαλίσει αυτή τη φορά τα περιουσιακά του στοιχεία, ο Trump φρόντισε η Marla να υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο.

Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες μετά τη γέννηση της μοναχοκόρης τους, Tiffany, η οποία είναι και το τέταρτο παιδί του Donald. Ωστόσο, το love story του δεν κράτησε για πολύ. Οι απιστίες και στον δεύτερο γάμο, δεν άργησαν να έρθουν από τον Donald, ο οποίος φαινόταν να έχει πια βαρεθεί και τη δεύτερη σύζυγό του.

