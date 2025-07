Lauren Sánchez: Το ένα φόρεμα χάθηκε μυστηριωδώς, το άλλο τυλίχθηκε στις φλόγες στη Βενετία

Ο γάμος της Lauren Sánchez με τον πλουσιότερο γαμπρό του πλανήτη, Jeff Bezos, ήταν ένα event υπερπαραγωγή, με θέα τη Βενετία, εκλεκτούς προσκεκλημένους και ένα στιλιστικό οπλοστάσιο από 27 φορέματα που ξεπερνούσε ακόμα και τα πιο υπερβολικά bridal dreams. Κι όμως, εκεί που όλα φαίνονταν προγραμματισμένα μέχρι την τελευταία παγιέτα, δύο ατυχή επεισόδια έδωσαν μια αναπάντεχη δόση στην couture πλευρά του τριήμερου.

One of Lauren Sánchez’s 27 outfit options for her wedding extravaganza was stolen by a partygoer.https://t.co/IsXMKz1ENO