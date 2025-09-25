Keanu Reeves – Alexandra Grant: Βάζουν τέλος στις φήμες γάμου με μια γλυκιά φωτογραφία

Ο Keanu Reeves, ο «αιώνιος καλός» του Χόλιγουντ, και η σύντροφός του, η καλλιτέχνις Alexandra Grant, έγιναν για ακόμη μία φορά πρωταγωνιστές στη διεθνή επικαιρότητα. Αυτή τη φορά, όμως, όχι λόγω κάποιας κινηματογραφικής επιτυχίας, αλλά εξαιτίας μιας σειράς φημών που κατέκλυσαν τα social media: ότι το ζευγάρι είχε παντρευτεί μυστικά.
Η απάντηση δεν άργησε να έρθει και είχε όλη τη φρεσκάδα και την αμεσότητα που χαρακτηρίζει τη Grant. Με μια ανάρτηση στο Instagram, μοιράστηκε μια φωτογραφία όπου εκείνη και ο Reeves ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί, κατά την επίσκεψή τους στο Roden Crater, τη μνημειακή καλλιτεχνική εγκατάσταση του James Turrell στην Αριζόνα. Μακριά από σκηνικά υπερβολής, το στιγμιότυπο είχε απλότητα και γνησιότητα – στοιχεία που ταιριάζουν και στους δύο.
Στη λεζάντα της φωτογραφίας, η Grant αντιμετώπισε με χιούμορ τις φήμες:
«Αυτή είναι μια αληθινή φωτογραφία. Όχι φωτογραφία αρραβώνων ή ανακοίνωση γάμου φτιαγμένη με AI… απλώς ένα φιλί! (Ίσως μάλιστα τη στιγμή ακριβώς πριν ή μετά… αν κρίνουμε από τις κάπως αστείες εκφράσεις στα πρόσωπά μας!)».