ΤΟ ΒΗΜΑ logo

KEANU REEVES

Keanu Reeves – Alexandra Grant: Βάζουν τέλος στις φήμες γάμου με μια γλυκιά φωτογραφία

Keanu Reeves – Alexandra Grant: Βάζουν τέλος στις φήμες γάμου με μια γλυκιά φωτογραφία 1
Matt Winkelmeyer/Getty Images

Ο Keanu Reeves και η Alexandra Grant συνεχίζουν τη σχέση τους μακριά από τις υπερβολές της βιομηχανίας, προσφέροντας ένα διαφορετικό πρότυπο ζευγαριού.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Ο Keanu Reeves, ο «αιώνιος καλός» του Χόλιγουντ, και η σύντροφός του, η καλλιτέχνις Alexandra Grant, έγιναν για ακόμη μία φορά πρωταγωνιστές στη διεθνή επικαιρότητα. Αυτή τη φορά, όμως, όχι λόγω κάποιας κινηματογραφικής επιτυχίας, αλλά εξαιτίας μιας σειράς φημών που κατέκλυσαν τα social media: ότι το ζευγάρι είχε παντρευτεί μυστικά.

Η απάντηση δεν άργησε να έρθει και είχε όλη τη φρεσκάδα και την αμεσότητα που χαρακτηρίζει τη Grant. Με μια ανάρτηση στο Instagram, μοιράστηκε μια φωτογραφία όπου εκείνη και ο Reeves ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί, κατά την επίσκεψή τους στο Roden Crater, τη μνημειακή καλλιτεχνική εγκατάσταση του James Turrell στην Αριζόνα. Μακριά από σκηνικά υπερβολής, το στιγμιότυπο είχε απλότητα και γνησιότητα – στοιχεία που ταιριάζουν και στους δύο.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, η Grant αντιμετώπισε με χιούμορ τις φήμες:

«Αυτή είναι μια αληθινή φωτογραφία. Όχι φωτογραφία αρραβώνων ή ανακοίνωση γάμου φτιαγμένη με AI… απλώς ένα φιλί! (Ίσως μάλιστα τη στιγμή ακριβώς πριν ή μετά… αν κρίνουμε από τις κάπως αστείες εκφράσεις στα πρόσωπά μας!)».

Keanu Reeves – Alexandra Grant: Βάζουν τέλος στις φήμες γάμου με μια γλυκιά φωτογραφία 2

Με τον ίδιο παιχνιδιάρικο τόνο, συνέχισε: «Τη μοιράζομαι εδώ για να πω ένα ευχαριστώ σε όλους για τα συγχαρητήρια για τον γάμο μας. Εκτός του ότι… δεν παντρευτήκαμε».

Και έκλεισε με μια δόση στοχασμού αλλά και προειδοποίησης για την εποχή των ψευδών ειδήσεων: «Τα καλά νέα είναι πολύ απαραίτητα αυτές τις μέρες, αλλά εξακολουθούν να είναι fake news, οπότε να προσέχετε εκεί έξω! Ορίστε, λοιπόν, λίγη πραγματική ευτυχία!».

Ο Keanu Reeves και η Alexandra Grant γνωρίστηκαν χρόνια πριν, μέσα από μια συνεργασία στον χώρο της τέχνης και του βιβλίου. Η φιλία τους εξελίχθηκε σε σχέση, και το 2019 εμφανίστηκαν για πρώτη φορά δημόσια ως ζευγάρι στο LACMA Art + Film Gala στο Λος Άντζελες. Από τότε έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αφήνοντας την αγάπη τους να φαίνεται μέσα από μικρές, αυθεντικές στιγμές.

Η διαφορά ηλικίας τους – εκείνος είναι 61 ετών και εκείνη 52 – δεν έχει παίξει ποτέ κανέναν ρόλο στη δυναμική της σχέσης τους. Αντίθετα, πολλοί θαυμαστές εκτιμούν την ειλικρίνεια με την οποία οι δυο τους διαχειρίζονται τον δημόσιο βίο τους, χωρίς να «πουλούν» την ιδιωτική τους ζωή για προβολή.

Οι φήμες και η αλήθεια

Οι ψίθυροι περί γάμου φούντωσαν πρόσφατα, καθώς αρκετές σελίδες και χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα υποστήριξαν ότι ο Reeves και η Grant είχαν ανταλλάξει όρκους σε μια μυστική τελετή. Η ίδια η καλλιτέχνις, όμως, επέλεξε να απαντήσει με μια δόση παιχνιδιάρικης ειρωνείας: αντί για μια αυστηρή διάψευση, χάρισε στο κοινό μια εικόνα γεμάτη αγάπη και ελαφρότητα, «μετατρέποντας» τα fake news σε μια ευκαιρία να μοιραστεί την πραγματική της χαρά.

Η επιλογή αυτή αντανακλά και τον χαρακτήρα του Reeves, ο οποίος παραμένει διαχρονικά ένας από τους πιο προσγειωμένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Μακριά από σκάνδαλα και υπερβολές, προτιμά να ζει τη ζωή του με σεμνότητα και ανθρωπιά – κάτι που φαίνεται να μοιράζεται απόλυτα με την Alexandra.

Σε έναν κόσμο όπου οι ειδήσεις συχνά παραποιούνται και τα social media κατακλύζονται από υπερβολές, το μήνυμα της Grant είχε μια ξεχωριστή βαρύτητα. Με μια φωτογραφία και λίγες λέξεις, υπενθύμισε ότι η ευτυχία μπορεί να βρίσκεται στα απλά, αυθεντικά πράγματα – κι όχι απαραίτητα σε ένα γάμο ή σε μια τυπική «ανακοίνωση».

Ο Keanu Reeves και η Alexandra Grant συνεχίζουν έτσι τη σχέση τους μακριά από τις υπερβολές της βιομηχανίας, προσφέροντας ένα διαφορετικό πρότυπο ζευγαριού: εκείνο που βασίζεται στη συντροφικότητα, στη δημιουργία και στην αληθινή αγάπη.

RECOMMENDED

PODCAST

Sex μετά τα παιδιά (και ανάμεσα στα deadlines)

Οι γυναίκες δεν είμαστε συνηθισμένες να μιλάμε ανοιχτά για το sex αλλά μήπως ήρθε η ώρα; Στο νέο επεισόδιο του “Έχεις Δυο Λεπτά;” η Ειρήνη και η Έλενα κάνουν την αρχή ανοίγοντας το κεφάλαιο “sex μετά τα παιδιά” (αλλά και ανάμεσα στις δεκάδες υποχρεώσεις της καθημερινότητας).

ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ

READ NEXT

NEWS

MORE

LATEST STORIES

READ MORE

CLOSE

©2025 MORE MEDIA. ALL RIGHTS RESERVED.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ