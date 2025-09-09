ΤΟ ΒΗΜΑ logo

KATE MIDDLETON

Kate Middleton: Η εμφάνιση – έκπληξη στο πλευρό του πρίγκιπα William στη μνήμη της βασίλισσας Ελισάβετ

Το καρό φόρεμά της, η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram και η επιστροφή του πρίγκιπα Harry στο Λονδίνο βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Η παρουσία της πριγκίπισσας της Ουαλίας στο Women’s Institute στο Sunningdale αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη, καθώς η εμφάνισή της δεν ήταν προγραμματισμένη. Με ένα μαύρο καρό φόρεμα με τονισμένα μανίκια, γόβες στην ίδια απόχρωση και τα μαλλιά της σε χαλαρές μπούκλες, η Kate Middleton συνδύασε την κομψότητα με τη διακριτικότητα, αποτίοντας φόρο τιμής στην αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα μνήμης για την τρίτη επέτειο του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ, ο πρίγκιπας William επισκέφθηκε το Women’s Institute, όπως προαναφέρθηκε, έναν οργανισμό με τον οποίο η αείμνηστη μονάρχης διατηρούσε στενούς δεσμούς για περισσότερα από 80 χρόνια. Η παρουσία της Kate Middleton, που δεν είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων, τράβηξε όλα τα βλέμματα.

Η βασίλισσα Ελισάβετ υπήρξε ένθερμο μέλος του WI, διετέλεσε πρόεδρός του από το 2003 έως το 2022 και το είχε συνδέσει με τη φιλανθρωπική της δράση αλλά και με στιγμές χαλάρωσης. Στο ίδιο πνεύμα, το πριγκιπικό ζεύγος συναντήθηκε με μέλη του οργανισμού, άκουσε ιστορίες από την εποχή της βασίλισσας και συμμετείχε σε συζητήσεις με τσάι και γλυκά, συνεχίζοντας έτσι την παράδοση που εκείνη τόσο αγαπούσε.

Σε ανάρτησή τους στο Instagram, ο William και η Kate μοιράστηκαν στιγμιότυπα από την ημέρα, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Κέικ και συζήτηση για να τιμήσουμε τα τρία χρόνια από τον θάνατο της αείμνηστης Βασίλισσας Ελισάβετ Β’».

Την ίδια ημέρα, στο Λονδίνο, ο πρίγκιπας Harry έδωσε το δικό του «παρών» στα WellChild Awards, έναν θεσμό που στηρίζει εδώ και χρόνια. Νωρίτερα είχε επισκεφθεί ιδιωτικά το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Windsor για να τιμήσει τη μνήμη της γιαγιάς του. Παρά το ότι οι δύο αδελφοί βρέθηκαν ξανά στο Ηνωμένο Βασίλειο την ίδια περίοδο, δεν αναμένεται να συναντηθούν, με τα προγράμματά τους να μην επιτρέπουν κοινή εμφάνιση. Ωστόσο, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ο Harry να συναντήσει τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο.

Η απρόσμενη εμφάνιση της Kate Middleton δίπλα στον πρίγκιπα William ανέδειξε για ακόμη μια φορά τον ρόλο της ως σταθερού στηρίγματος της μοναρχίας. Η διακριτική της κομψότητα, σε συνδυασμό με το φορτισμένο συμβολισμό της ημέρας, τόνισαν τη συνέχεια της βασιλικής οικογένειας μετά την απώλεια της Ελισάβετ.

Την ίδια ώρα, η παράλληλη παρουσία του πρίγκιπα Harry στο Ηνωμένο Βασίλειο υπογράμμισε τη διαρκή επικαιρότητα της δυναστείας των Windsor, σε μια συγκυρία όπου η μνήμη της αείμνηστης βασίλισσας παραμένει ζωντανή και ενώνει, έστω και σιωπηρά, τις διαφορετικές διαδρομές των μελών της οικογένειας.

