Kate Middleton: Η εμφάνιση – έκπληξη στο πλευρό του πρίγκιπα William στη μνήμη της βασίλισσας Ελισάβετ

Η παρουσία της πριγκίπισσας της Ουαλίας στο Women’s Institute στο Sunningdale αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη, καθώς η εμφάνισή της δεν ήταν προγραμματισμένη. Με ένα μαύρο καρό φόρεμα με τονισμένα μανίκια, γόβες στην ίδια απόχρωση και τα μαλλιά της σε χαλαρές μπούκλες, η Kate Middleton συνδύασε την κομψότητα με τη διακριτικότητα, αποτίοντας φόρο τιμής στην αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ.

Getty Images

Στις 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα μνήμης για την τρίτη επέτειο του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ, ο πρίγκιπας William επισκέφθηκε το Women’s Institute, όπως προαναφέρθηκε, έναν οργανισμό με τον οποίο η αείμνηστη μονάρχης διατηρούσε στενούς δεσμούς για περισσότερα από 80 χρόνια. Η παρουσία της Kate Middleton, που δεν είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων, τράβηξε όλα τα βλέμματα.

Η βασίλισσα Ελισάβετ υπήρξε ένθερμο μέλος του WI, διετέλεσε πρόεδρός του από το 2003 έως το 2022 και το είχε συνδέσει με τη φιλανθρωπική της δράση αλλά και με στιγμές χαλάρωσης. Στο ίδιο πνεύμα, το πριγκιπικό ζεύγος συναντήθηκε με μέλη του οργανισμού, άκουσε ιστορίες από την εποχή της βασίλισσας και συμμετείχε σε συζητήσεις με τσάι και γλυκά, συνεχίζοντας έτσι την παράδοση που εκείνη τόσο αγαπούσε.