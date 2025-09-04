Βασιλιάς Kάρολος: Σχολίασε την κατάσταση της υγείας του και μάλλον πρόδωσε τον τύπο του καρκίνου που έχει

Στο πλαίσιο της περιοδείας, ο Κάρολος συναντήθηκε με την 85χρονη Jacqueline Page, καρκινοπαθή που νοσηλεύεται στη νέα μονάδα. Σε μια σύντομη αλλά σημαντική συζήτηση, εκείνη σχολίασε χαμογελώντας ότι αισθάνεται πως «φθείρεται». Ο βασιλιάς ανταπέδωσε με ειλικρίνεια και χιούμορ: «Ξέρω, αυτό είναι τρομερό πράγμα, όπως αρχίζω να το ανακαλύπτω ήδη. Ο οργανισμός δεν λειτουργεί και τόσο καλά όταν περνάς τα 70».

Η φράση, ελαφρώς αυτοσαρκαστική, αποκάλυψε έναν μονάρχη που δεν κρύβει την επίδραση του χρόνου στην ανθρώπινη φύση όπως και τις επιπτώσεις της ασθένειας του, προσφέροντας παράλληλα ψυχική ανάταση στους συνομιλητές του.

Η πολυπόθητη ενημέρωση για την υγεία του

Λίγο αργότερα, ένας άλλος ασθενής ρώτησε ευθέως τον Κάρολο για την πορεία της ανάρρωσής του. Η απάντηση ήταν λιτή αλλά καθησυχαστική: «Δεν πάω κι άσχημα».

Η φράση των τεσσάρων λέξεων που χρησιμοποίησε, αποτέλεσε ουσιαστικά την πρώτη άμεση δημόσια αναφορά του για την κατάστασή του τους τελευταίους μήνες. Ο βασιλιάς είχε διαγνωστεί με καρκίνο τον Φεβρουάριο 2024 και εξακολουθεί να υποβάλλεται σε θεραπεία για μια μορφή της νόσου που δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα – πέρα από τη διευκρίνιση ότι δεν πρόκειται για καρκίνο του προστάτη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Κάρολος γνώρισε τον Matthew Sinda, ο οποίος πάσχει από καρκίνο του προστάτη. Ο ασθενής τού είπε συγκινημένος: «Έχω την ίδια ασθένεια. Είναι καρκίνος του προστάτη. Τελικό στάδιο. Μπορεί να φύγω σήμερα, μπορεί και αύριο».

Ο βασιλιάς άκουσε προσεκτικά και απάντησε με ειλικρίνεια και ενσυναίσθηση: «Η μισή δυσκολία είναι να το ανιχνεύσεις εγκαίρως, έτσι δεν είναι; Το σπουδαίο, νομίζω, είναι ότι γίνονται όλο και καλύτεροι στο να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις. Το πρόβλημα είναι ότι πάντα υπάρχει ελπίδα για το μέλλον. Λυπάμαι γι’ αυτό, είναι τόσο απογοητευτικό».

Μικρές δόσεις χιούμορ για αποφόρτιση

Η συζήτηση συνεχίστηκε σε πιο ανάλαφρο κλίμα, με τον βασιλιά να ρωτά τον ασθενή: «Σας παρέχουν όλη τη σωστή θεραπεία; Υπέροχες νοσοκόμες.» Ο Matthew απάντησε χαμογελώντας πως θεωρεί ότι ο Κάρολος είναι «μόλις έναν χρόνο μεγαλύτερός του», σχόλιο που προκάλεσε το γέλιο του μονάρχη. Όταν ο ασθενής παραδέχθηκε ότι «θα ήθελε ένα ποτό», ο Κάρολος ανταπάντησε αμέσως: «Υποτίθεται ότι είναι πολύ καλό για την καρδιά».

Μετά την αποχώρηση του βασιλιά, ο Matthew Sinda δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Ήμουν κατενθουσιασμένος. Έδειξε ενδιαφέρον· χάρηκα που τον είδα να αναρρώνει καλά».

Μήνυμα δύναμης και συνέχειας

Η επίσκεψη στο Midland Metropolitan University Hospital δεν είχε μόνο συμβολικό χαρακτήρα. Κατέδειξε ότι ο Κάρολος Γ΄, παρά τη διάγνωση και τις συνεχιζόμενες θεραπείες, παραμένει ενεργός και αφοσιωμένος στα καθήκοντά του, επιλέγοντας να επικοινωνεί με ειλικρίνεια και χιούμορ. Οι αυθόρμητοι διάλογοι – «Δεν πάω κι άσχημα», «Η μισή δυσκολία είναι να το ανιχνεύσεις εγκαίρως» – άφησαν στο κοινό την αίσθηση ενός ηγέτη που συνδυάζει ρεαλισμό, ανθρωπιά και διακριτική αισιοδοξία.