Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ έκανε μία από τις πιο ανθρώπινες εμφανίσεις του μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο, δίνοντας εμμέσως το στίγμα της υγείας του με μία φράση μόλις τεσσάρων λέξεων. Η παρουσία του στα επίσημα εγκαίνια του Midland Metropolitan University Hospital στο Σμέθγουικ των West Midlands αποτέλεσε ισχυρό μήνυμα συνέχειας του έργου του, αλλά και μια υπενθύμιση ότι η μάχη με την ασθένεια δεν τον κρατά μακριά από τα βασιλικά του καθήκοντα.
Εντυπωσιακή υποδοχή και δυνατή συμβολική στιγμή
Το πρωί της τελετής, πλήθος συγκεντρώθηκε στην είσοδο του νέου νοσοκομείου, χειροκροτώντας και ζητωκραυγάζοντας καθώς ο μονάρχης έκανε την εμφάνισή του. Ο Κάρολος φορούσε κομψό γκρι κοστούμι συνδυασμένο με κόκκινη γραβάτα που έφερε μοτίβα αρχαίων ναών, σχεδιασμένη από το ελληνικό brand Thalassa Collection. Το στιλ του, διακριτικά επίσημο αλλά όχι αυστηρό, έδωσε την αίσθηση ενός ηγέτη που παραμένει κοντά στους πολίτες.
Ο 76χρονος βασιλιάς πέρασε αρκετή ώρα συνομιλώντας με προσωπικό, γιατρούς, εθελοντές και ασθενείς, τονίζοντας την αξία ενός σύγχρονου νοσηλευτικού ιδρύματος που φιλοδοξεί να γίνει πρότυπο περίθαλψης για ολόκληρη την περιοχή των West Midlands.