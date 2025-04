Johnny Depp: H απίστευτη αλλαγή στην εικόνα του – Με λευκά μαλλιά και γαλάζια μάτια

Ο Johnny Depp επιστρέφει δυναμικά στον κινηματογράφο και προκαλεί αίσθηση – όχι μόνο λόγω της νέας του ταινίας Day Drinker, αλλά και εξαιτίας της θεαματικής αλλαγής στην εμφάνισή του. Ο 61χρονος σταρ ξεκίνησε πρόσφατα τα γυρίσματα της ταινίας στην Ισπανία, σηματοδοτώντας τη μεγάλη του επανεμφάνιση στο Χόλιγουντ μετά από μια μακρά και έντονα δημοσιοποιημένη περίοδο δικαστικών μαχών και προσωπικών αναταράξεων.

To Day Drinker, σε σκηνοθεσία του Marc Webb (500 Days of Summer, The Amazing Spider-Man), είναι ένα δράμα μυστηρίου που εκτυλίσσεται πάνω σε ένα ιδιωτικό γιοτ. Η ιστορία ακολουθεί μια bartender, την οποία υποδύεται η Madelyn Cline, που εργάζεται πάνω στο πλοίο και γνωρίζει έναν αινιγματικό επισκέπτη – τον χαρακτήρα του Johnny Depp. Ανάμεσά τους αναπτύσσεται μια έντονη και μυστηριώδης σχέση, η οποία περιπλέκεται όταν εμφανίζεται μια εγκληματική φιγούρα, την οποία υποδύεται η Penélope Cruz. Οι τρεις τους μπλέκονται σε έναν ιστό από μυστικά, πάθη και επικίνδυνα παιχνίδια εξουσίας, με φόντο το γοητευτικό, αλλά και απειλητικό περιβάλλον της θάλασσας.

Το καστ συμπληρώνεται από τους Arón Piper και Manu Ríos (Elite), Juan Diego Botto και τη νεαρή Anika Boyle. Η ταινία φέρνει κοντά σταρ της νέας γενιάς με καταξιωμένους ηθοποιούς, ενώ είναι η τέταρτη συνεργασία του Depp με την Penélope Cruz, μετά τα Blow, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides και Murder on the Orient Express.

Η μεγαλύτερη έκπληξη, ωστόσο, έρχεται από την εξωτερική εμφάνιση του Johnny Depp, ο οποίος εμφανίζεται αγνώριστος. Με μακριά, τραβηγμένα προς τα πίσω γκρίζα μαλλιά, πλούσια γκριζαρισμένη γενειάδα, χρωματιστούς φακούς επαφής και ένα εντυπωσιακό ναυτικό μπλε κοστούμι και γαλάζιο πουκάμισο, ο Depp αποπνέει μια εντελώς διαφορετική αύρα από το γνώριμο grunge στιλ που τον έχουμε συνηθίσει.