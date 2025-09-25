ΤΟ ΒΗΜΑ logo

RIHANNA

Η Rihanna έφερε στον κόσμο την πρώτη της κόρη – Η φωτογραφία και το όνομα της μικρής

Η Rihanna έφερε στον κόσμο την πρώτη της κόρη – Η φωτογραφία και το όνομα της μικρής 1

Η ανακοίνωση της γέννησης προκάλεσε θύελλα χαράς στα social media, με την ανάρτηση να συγκεντρώνει περισσότερα από 5 εκατομμύρια likes μέσα σε δύο ώρες.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Η Rihanna έγινε για τρίτη φορά μητέρα, σκορπίζοντας ενθουσιασμό σε θαυμαστές και διεθνή μέσα. Στις 13 Σεπτεμβρίου, η παγκόσμια σταρ και επιχειρηματίας έφερε στον κόσμο την πρώτη της κόρη με τον A$AP Rocky. Το όνομα της μικρής είναι Rocki Irish Mayers, εμπνευσμένο από το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του πατέρα της, με μια μικρή αλλά ιδιαίτερη παραλλαγή στο γράμμα.

Η RiRi, που έχει ήδη δύο γιους – τον RZA και τον Riot – ολοκληρώνει έτσι την οικογενειακή της ευτυχία με το τρίτο της παιδί. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση στο Instagram, όπου η τραγουδίστρια μοιράστηκε φωτογραφίες κρατώντας τρυφερά τη νεογέννητη Rocki, μαζί με ένα ακόμη στιγμιότυπο που ξεχώρισε: μικροσκοπικά ροζ γάντια του μποξ, εμπνευσμένα από τον κινηματογραφικό ήρωα Rocky Balboa. Ένα συμβολικό «κάλεσμα» στη δύναμη και την αντοχή – έννοιες που χαρακτηρίζουν τόσο την ίδια όσο και την οικογένειά της.

Η ανακοίνωση της γέννησης προκάλεσε θύελλα χαράς στα social media, με την ανάρτηση να συγκεντρώνει περισσότερα από 5 εκατομμύρια likes μέσα σε δύο ώρες. Οι θαυμαστές πανηγύρισαν όχι μόνο για τον ερχομό της Rocki, αλλά και για τη νέα πνοή που δίνει η Rihanna στην προσωπική της ζωή, ενώ δεν έλειψαν και τα μηνύματα που ζητούσαν… την επιστροφή της στη δισκογραφία.

Κι αυτό γιατί η γέννηση συνέπεσε με μια άλλη σημαντική στιγμή: πριν λίγες εβδομάδες, η τραγουδίστρια γιόρτασε τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει σχεδόν δέκα χρόνια από το εμβληματικό Anti (2016), η Rihanna δεν έμεινε ανενεργή. Αντίθετα, έχτισε μια τεράστια επιχειρηματική αυτοκρατορία με το Fenty Beauty και το Savage x Fenty, κερδίζοντας μια θέση στη λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes.

Οι εγκυμοσύνες της, όπως και οι επαγγελματικές της εμφανίσεις, δεν ήταν ποτέ συνηθισμένες. Την τρίτη της εγκυμοσύνη την αποκάλυψε με θεαματικό τρόπο στο Met Gala του Μαΐου, φορώντας ένα σύνολο σχεδιασμένο ειδικά για να αναδεικνύει την κοιλιά της. «Ήρθε η στιγμή να δείξουμε στον κόσμο τι ετοιμάζουμε», είπε τότε στους δημοσιογράφους, με τη χαρακτηριστική της αυτοπεποίθηση. Το ίδιο είχε κάνει και το 2023, όταν ανακοίνωσε τη δεύτερη εγκυμοσύνη της πάνω στη σκηνή του Super Bowl Halftime Show, φορώντας ένα κόκκινο κορμάκι που άφηνε να φανεί η φουσκωμένη κοιλιά της.

Η Rihanna και ο A$AP Rocky απασχόλησαν την επικαιρότητα και για άλλους λόγους μέσα στο 2023, καθώς τον Φεβρουάριο ο ράπερ βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πολύκροτης δίκης, όπου τελικά κρίθηκε αθώος για υπόθεση οπλοχρησίας. Σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή, η Rihanna στάθηκε στο πλευρό του, φέρνοντας μαζί της και τους δύο γιους τους στο δικαστήριο – μια εικόνα που έδειξε πόσο ενωμένη είναι η οικογένειά τους.

RECOMMENDED

PODCAST

Sex μετά τα παιδιά (και ανάμεσα στα deadlines)

Οι γυναίκες δεν είμαστε συνηθισμένες να μιλάμε ανοιχτά για το sex αλλά μήπως ήρθε η ώρα; Στο νέο επεισόδιο του “Έχεις Δυο Λεπτά;” η Ειρήνη και η Έλενα κάνουν την αρχή ανοίγοντας το κεφάλαιο “sex μετά τα παιδιά” (αλλά και ανάμεσα στις δεκάδες υποχρεώσεις της καθημερινότητας).

ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ

READ NEXT

NEWS

MORE

LATEST STORIES

READ MORE

CLOSE

©2025 MORE MEDIA. ALL RIGHTS RESERVED.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ