Η Rihanna έφερε στον κόσμο την πρώτη της κόρη – Η φωτογραφία και το όνομα της μικρής

Η Rihanna έγινε για τρίτη φορά μητέρα, σκορπίζοντας ενθουσιασμό σε θαυμαστές και διεθνή μέσα. Στις 13 Σεπτεμβρίου, η παγκόσμια σταρ και επιχειρηματίας έφερε στον κόσμο την πρώτη της κόρη με τον A$AP Rocky. Το όνομα της μικρής είναι Rocki Irish Mayers, εμπνευσμένο από το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του πατέρα της, με μια μικρή αλλά ιδιαίτερη παραλλαγή στο γράμμα.

Η RiRi, που έχει ήδη δύο γιους – τον RZA και τον Riot – ολοκληρώνει έτσι την οικογενειακή της ευτυχία με το τρίτο της παιδί. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση στο Instagram, όπου η τραγουδίστρια μοιράστηκε φωτογραφίες κρατώντας τρυφερά τη νεογέννητη Rocki, μαζί με ένα ακόμη στιγμιότυπο που ξεχώρισε: μικροσκοπικά ροζ γάντια του μποξ, εμπνευσμένα από τον κινηματογραφικό ήρωα Rocky Balboa. Ένα συμβολικό «κάλεσμα» στη δύναμη και την αντοχή – έννοιες που χαρακτηρίζουν τόσο την ίδια όσο και την οικογένειά της.

Η ανακοίνωση της γέννησης προκάλεσε θύελλα χαράς στα social media, με την ανάρτηση να συγκεντρώνει περισσότερα από 5 εκατομμύρια likes μέσα σε δύο ώρες. Οι θαυμαστές πανηγύρισαν όχι μόνο για τον ερχομό της Rocki, αλλά και για τη νέα πνοή που δίνει η Rihanna στην προσωπική της ζωή, ενώ δεν έλειψαν και τα μηνύματα που ζητούσαν… την επιστροφή της στη δισκογραφία.

Κι αυτό γιατί η γέννηση συνέπεσε με μια άλλη σημαντική στιγμή: πριν λίγες εβδομάδες, η τραγουδίστρια γιόρτασε τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει σχεδόν δέκα χρόνια από το εμβληματικό Anti (2016), η Rihanna δεν έμεινε ανενεργή. Αντίθετα, έχτισε μια τεράστια επιχειρηματική αυτοκρατορία με το Fenty Beauty και το Savage x Fenty, κερδίζοντας μια θέση στη λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes.