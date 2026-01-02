ΤΟ ΒΗΜΑ logo

Η πρώτη αντίδραση της Μαρίας Σάκκαρη μετά την πρόταση γάμου: «Είμαι ένα πολύ τυχερό κορίτσι»

Στις δηλώσεις της μετά το εντυπωσιακό της ντεμπούτο στη σεζόν, η πρωταθλήτρια του τένις αναφέρθηκε στον αρραβωνιαστικό της.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Ακόμη μία σημαντική επιτυχία πρόσθεσε στο ενεργητικό της η Μαρία Σάκκαρη, οδηγώντας την ελληνική ομάδα στην κορυφή του United Cup που διεξήχθη στο Περθ της Αυστραλίας. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε της Ναόμι Οσάκα με 2-0 σετ, σε έναν αγώνα υψηλών απαιτήσεων, ο οποίος αποδείχθηκε καθοριστικός για την τελική νίκη της Ελλάδας στη διοργάνωση.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε μόνο στην αγωνιστική της απόδοση, αλλά στράφηκε και στην προσωπική της ζωή.

Η Μαρία Σάκκαρη απάντησε για την πρόσφατη πρόταση γάμου που δέχθηκε από τον σύντροφό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Η ίδια, εμφανώς χαμογελαστή αλλά με διακριτικό τόνο, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και τη χαρά της, τονίζοντας πως αισθάνεται ιδιαίτερα τυχερή που έχει στο πλευρό της έναν άνθρωπο που την αγαπά και τη στηρίζει, σημειώνοντας ότι ο αρραβωνιαστικός της αποτελεί σημαντική πηγή δύναμης στην καθημερινότητά της - «Σας ευχαριστώ πολύ! Είμαι ένα πολύ τυχερό κορίτσι που έχω έναν σύντροφο που που αγαπώ και με αγαπάει, ο αρραβωνιαστικός μου πλέον. Είναι εξαιρετικός και μου δίνει μεγάλη δύναμη και κουράγιο», είπε χαρακτηριστικά.

Η πρώτη αντίδραση της Μαρίας Σάκκαρη μετά την πρόταση γάμου: «Είμαι ένα πολύ τυχερό κορίτσι» 3

@mariasakkari/Instagram

Παρά το έντονο ενδιαφέρον για την προσωπική της ευτυχία, η Μαρία Σάκκαρη φρόντισε να επαναφέρει το επίκεντρο στη μεγάλη σημασία της επιτυχίας για την Ελλάδα στο United Cup, δείχνοντας πως αυτή την περίοδο, προτεραιότητά της παραμένει το κορτ και η συμβολή της στην εθνική προσπάθεια.

Δείτε στο παρακάτω video τις δηλώσεις της:

