Η Dakota Johnson είναι το νέο πρόσωπο του Calvin Klein – Οι αποκαλυπτικές πόζες που κόβουν την ανάσα

Η Dakota Johnson κάνει για πρώτη φορά καμπάνια με τον Calvin Klein και η εμφάνισή της έχει ήδη τραβήξει την προσοχή. Η 36χρονη ηθοποιός ποζάρει για τον φακό του Gordon von Steiner και το αποτέλεσμα είναι super hot. Τη βλέπουμε να στέκεται δίπλα στην πισίνα με ένα βιβλίο, topless πάνω σε ένα πιάνο φορώντας casual τζιν, ή πάνω σε μπιλιάρδο φορώντας μόνο τα εσώρουχά της. Η νέα καμπάνια εκπέμπει μια αίσθηση φυσικότητας και άνεσης, χωρίς περιττά στοιχεία.

Στη καμπάνια βλέπουμε την ηθοποιό σε μια «χαλαρή ημέρα στο σπίτι, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας», ενώ οι φωτογραφίες και το βίντεο κινούνται ανάμεσα «στον διακριτικό αισθησιασμό και το παιχνιδιάρικο χιούμορ», εστιάζοντας στις νέες εφαρμογές denim και τις καινοτομίες των εσωρούχων της νέας σειράς. Το μήνυμα της καμπάνιας είναι σαφές: «να ζεις με αυτοπεποίθηση».

@calvinklein

Η ηθοποιός σχολιάζει τη σύνδεσή της με την καμπάνια: «Τα jeans και τα εσώρουχα του Calvin Klein έχουν μια διαχρονική ποιότητα που κάνει τα πάντα να δείχνουν σωστά από τη στιγμή που τα φοράς. Όταν μια γυναίκα είναι μόνη στο σπίτι – είτε δουλεύει, είτε διαβάζει, είτε απλώς κάνει ό,τι θέλει – μπορεί να νιώσει μια αίσθηση ελευθερίας και αισθησιασμού».

Και συνεχίζει: «Το να μεταφέρουμε αυτή την ενέργεια και να τη συνδυάσουμε με την εμβληματική ταυτότητα του οίκου Calvin Klein ήταν κάτι μοναδικό αλλά και διαχρονικό ταυτόχρονα. Μου αρέσει που αυτή η καμπάνια γιορτάζει το να νιώθεις άνετη, ελεύθερη και sexy με τους δικούς σου όρους. Μερικές φορές, το πιο sexy πράγμα που μπορεί να κάνει μια γυναίκα είναι απλώς να υπάρχει».