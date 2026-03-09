ΤΟ ΒΗΜΑ logo

Η Dakota Johnson είναι το νέο πρόσωπο του Calvin Klein – Οι αποκαλυπτικές πόζες που κόβουν την ανάσα

Η 36χρονη ηθοποιός ποζάρει για τον φακό του Gordon von Steiner και το αποτέλεσμα είναι super hot.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Η Dakota Johnson κάνει για πρώτη φορά καμπάνια με τον Calvin Klein και η εμφάνισή της έχει ήδη τραβήξει την προσοχή. Η 36χρονη ηθοποιός ποζάρει για τον φακό του Gordon von Steiner και το αποτέλεσμα είναι super hot. Τη βλέπουμε να στέκεται δίπλα στην πισίνα με ένα βιβλίο, topless πάνω σε ένα πιάνο φορώντας casual τζιν, ή πάνω σε μπιλιάρδο φορώντας μόνο τα εσώρουχά της. Η νέα καμπάνια εκπέμπει μια αίσθηση φυσικότητας και άνεσης, χωρίς περιττά στοιχεία.

Στη καμπάνια βλέπουμε την ηθοποιό σε μια «χαλαρή ημέρα στο σπίτι, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας», ενώ οι φωτογραφίες και το βίντεο κινούνται ανάμεσα «στον διακριτικό αισθησιασμό και το παιχνιδιάρικο χιούμορ», εστιάζοντας στις νέες εφαρμογές denim και τις καινοτομίες των εσωρούχων της νέας σειράς. Το μήνυμα της καμπάνιας είναι σαφές: «να ζεις με αυτοπεποίθηση».

Η ηθοποιός σχολιάζει τη σύνδεσή της με την καμπάνια: «Τα jeans και τα εσώρουχα του Calvin Klein έχουν μια διαχρονική ποιότητα που κάνει τα πάντα να δείχνουν σωστά από τη στιγμή που τα φοράς. Όταν μια γυναίκα είναι μόνη στο σπίτι – είτε δουλεύει, είτε διαβάζει, είτε απλώς κάνει ό,τι θέλει – μπορεί να νιώσει μια αίσθηση ελευθερίας και αισθησιασμού».

Και συνεχίζει: «Το να μεταφέρουμε αυτή την ενέργεια και να τη συνδυάσουμε με την εμβληματική ταυτότητα του οίκου Calvin Klein ήταν κάτι μοναδικό αλλά και διαχρονικό ταυτόχρονα. Μου αρέσει που αυτή η καμπάνια γιορτάζει το να νιώθεις άνετη, ελεύθερη και sexy με τους δικούς σου όρους. Μερικές φορές, το πιο sexy πράγμα που μπορεί να κάνει μια γυναίκα είναι απλώς να υπάρχει».

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Johnson εξηγεί γιατί η συνεργασία με το brand ταιριάζει με τη φάση της ζωής της: «Η συνεργασία με τον Calvin αυτή τη στιγμή νιώθω ότι είναι πολύ συμβατή με το σημείο που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Βρίσκομαι σε μια φάση της γυναικείας μου ύπαρξης όπου νιώθω αρκετά ήρεμη και συγκεντρωμένη. Περνάω πολύ χρόνο στο σπίτι και νιώθω πολύ άνετα με το σώμα μου».

Για τις ήσυχες βραδιές στο σπίτι πρόσθεσε: «Η νύχτα στο σπίτι είναι η αγαπημένη μου δραστηριότητα. Συνήθως είμαι με τα εσώρουχα, διαβάζοντας ή βλέποντας ταινίες».

Η Johnson, κόρη της Melanie Griffith και του Don Johnson, δε φοβάται καθόλου τις τολμηρές εμφανίσεις. Μη ξεχνάμε, άλλωστε, ότι μας συστήθηκε με το ερωτικό δράμα 50 Shades of Grey.

Όπως είχε πει σε συνέντευξή της σε γερμανικό περιοδικό: «Έχω καταφέρει να φορέσω κάποια από τα πιο όμορφα φορέματα, και νιώθω όμορφη μέσα σε αυτά, οπότε τα φοράω. Μερικές φορές αυτά τα φορέματα φαίνονται ωραία πάνω μου. Αλλά υπάρχουν και κάποια που δοκιμάσαμε και δεν φαινόταν καθόλου ωραία. Εξαρτάται από το σχήμα, το φινίρισμα, το χρώμα και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε αν βρω ένα όμορφο φόρεμα που νιώθω άνετα, φυσικά θέλω να το φορέσω! Και είναι διασκεδαστικό να φοράς sexy φορέματα». Η ηθοποιός αναφερόταν στα sheer φορέματα που συνηθίζει να φορά τα τελευταία χρόνια στο κόκκινο χαλί. Πρόκειται για ένα σήμα-κατατεθέν της που μερικοί είχαν σχολιάσει αρνητικά. Ωστόσο, η ηθοποιός εξακολουθεί να νιώθει sexy και δε δίχνει να θέλει να απολογηθεί για αυτό.

