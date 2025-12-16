Η Angelina Jolie φωτογραφίζεται στο γαλλικό TIME και δείχνει για πρώτη φορά την ουλή από τη μαστεκτομή της

Η ίδια θέλησε να συμμετάσχει σε αυτή τη συλλογική αφήγηση, γνωρίζοντας ότι το TIME France θα εστίαζε στην ενημέρωση για την υγεία του μαστού, την πρόληψη και τη γνώση γύρω από τον καρκίνο.

Η απόφαση του 2013 και το προσωπικό της βίωμα

Η Angelina Jolie υποβλήθηκε σε προληπτική διπλή μαστεκτομή το 2013, μετά τη διάγνωση ότι φέρει τη μετάλλαξη του γονιδίου BRCA1, που αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Η απόφασή της ήταν βαθιά επηρεασμένη από την απώλεια της μητέρας της, της ηθοποιού Marcheline Bertrand, η οποία πέθανε το 2007, σε ηλικία 56 ετών, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Στο ιστορικό άρθρο της στους New York Times, με τίτλο My Medical Choice, η Jolie είχε εξηγήσει ότι ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου μειώθηκε από 87% σε λιγότερο από 5% μετά την επέμβαση, τονίζοντας πως το έκανε και για τα παιδιά της, ώστε να μην μεγαλώσουν με τον φόβο της απώλειας.

Το 2015, προχώρησε και σε αφαίρεση ωοθηκών και σαλπίγγων, ως επιπλέον προληπτικό μέτρο.

Υπέρ της καθολικής πρόσβασης σε γενετικό έλεγχο

Στη νέα της συνέντευξη, η Jolie υπογραμμίζει τη σημασία της ενημέρωσης και της ισότιμης πρόσβασης στην πρόληψη.

Τονίζει ότι κάθε γυναίκα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χαράζει τη δική της πορεία υγείας, έχοντας στα χέρια της τις απαραίτητες πληροφορίες. Ο γενετικός έλεγχος και οι προληπτικές εξετάσεις, όπως επισημαίνει, δεν θα έπρεπε να εξαρτώνται από οικονομικούς ή γεωγραφικούς παράγοντες.

Για την ίδια, το να μοιραστεί δημόσια την εμπειρία της δεν ήταν ποτέ μια πράξη προβολής, αλλά μια προσπάθεια να ενισχυθούν οι ενημερωμένες και ελεύθερες επιλογές των γυναικών.

Παράλληλα, η Angelina Jolie μίλησε και για τη νέα της ταινία Couture, σε σκηνοθεσία Alice Winocour, που θα κυκλοφορήσει στη Γαλλία τον Φεβρουάριο του 2026. Στην ταινία υποδύεται τη Maxine Walker, μια Αμερικανίδα σκηνοθέτιδα που διαγιγνώσκεται με καρκίνο του μαστού.

Η ίδια εξηγεί ότι την τράβηξε ο τρόπος με τον οποίο η ταινία μιλά για την ασθένεια όχι ως τέλος, αλλά ως μέρος της ζωής. Αναφέρεται με συγκίνηση στη μητέρα της, θυμίζοντας ότι πολλές φορές οι ασθενείς αισθάνονται πως η αρρώστια γίνεται η μοναδική τους ταυτότητα, κάτι που η ίδια η ταινία αποφεύγει με έντονο το στοιχείο της λεπτότητας.

Η Angelina Jolie δεν δείχνει απλώς τις ουλές της, δείχνει έναν δρόμο αποδοχής, γνώσης και ελευθερίας επιλογών. Με τη φωνή της, μετατρέπει μια βαθιά προσωπική εμπειρία σε συλλογικό μήνυμα ενδυνάμωσης, υπενθυμίζοντας ότι η πρόληψη σώζει ζωές και ότι η δύναμη συχνά κρύβεται ακριβώς εκεί όπου κάποτε υπήρξε φόβος.