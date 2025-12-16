Η Angelina Jolie φωτογραφίζεται στο γαλλικό TIME και δείχνει για πρώτη φορά την ουλή από τη μαστεκτομή της

Πάντα ειλικρινής και θαρραλέα απέναντι σε όσα αφορούν το σώμα και τις επιλογές της, η Angelina Jolie επιστρέφει σε ένα από τα πιο καθοριστικά κεφάλαια της ζωής της. Σε νέα συνέντευξή της στο TIME France, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μιλά για πρώτη φορά ανοιχτά για την απόφασή της να δείξει δημόσια τις ουλές της διπλής μαστεκτομής, όχι ως προσωπική εξομολόγηση, αλλά ως πράξη συλλογικής δύναμης και ενημέρωσης.
Angelina Jolie photographed by Nathaniel Goldberg for the first issue of Time France. 📷— Film Crave (@_filmcrave) December 15, 2025
«Μοιράζομαι αυτές τις ουλές με πολλές γυναίκες που αγαπώ», λέει μεταξύ άλλων.
Η 50χρονη σταρ εξηγεί ότι η απόφασή της να δείξει τις ουλές δεν ήταν παρορμητική. Αντιθέτως, ήταν βαθιά συνειδητή και συνδεδεμένη με την ανάγκη να σταθεί δίπλα σε άλλες γυναίκες που έχουν περάσει παρόμοιες εμπειρίες.
«Μοιράζομαι αυτές τις ουλές με πολλές γυναίκες που αγαπώ. Και πάντα συγκινούμαι όταν βλέπω άλλες γυναίκες να μοιράζονται τις δικές τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.