Gwyneth Paltrow: Ο έρωτας με τον Ben Affleck, ο καβγάς με τη Madonna και το «κέρατο» στον Brad Pitt

Στο νέο αποκαλυπτικό βιβλίο Gwyneth: The Biography της Amy Odell ξεδιπλώνεται η εντυπωσιακή ζωή της Gwyneth Paltrow, από την πρώτη της εμφάνιση στη σκηνή μόλις 12 ημερών στο πλευρό της μητέρας της, μέχρι την πολυτάραχη πορεία της ως to απόλυτo It Girl των 90s, που δε φοβόταν να προκαλέσει κι από εκεί, στην wellness guru που γνωρίζουμε σήμερα. Το βιβλίο της Odell κάνει βουτιά στη ζωή της Paltrow, δίνοντάς μας άγνωστες πληροφορίες για την πορεία της. Μάλιστα, σε σημεία αποκαλύπτονται και πιο...προβληματικές πτυχές της ηθοποιού της οποίες λίγοι γνωρίζουν.

Ένα nepo-baby στο φως της δημοσιότητας

Γεννημένη σε μια οικογένεια με βαθιές ρίζες στο χώρο του θεάματος (η μητέρα της, Blythe Danner, ηθοποιός, και ο πατέρας της, Bruce Paltrow, παραγωγός τηλεόρασης), η Gwyneth έκανε τα πρώτα της βήματα στον κόσμο της υποκριτικής όταν ήταν 12 μόλις ημερών. Μεγαλώνοντας, κέρδισε το κοινό με την γοητευτική παρουσία της, ενώ στα 26 της κέρδισε το Όσκαρ για την ταινία Shakespeare in Love και καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο λαμπερά πρόσωπα της δεκαετίας του ’90.

Στο σχολείο Spence της Νέας Υόρκης, η γοητεία της ήταν τόσο έντονη που ακόμη και οι μεγαλύτεροι συμμαθητές της ήθελαν να την πλησιάσουν, αλλά ταυτόχρονα η επιτυχία της προκαλούσε ανταγωνισμούς. Μια συμμαθήτρια είχε πει χαρακτηριστικά: «Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι θα γινόταν διάσημη».

Η σχέση με Brad Pitt και η καριέρα που ανέβαζε την ένταση