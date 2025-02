Grammy 2025: Η «γυμνή» εμφάνιση της Bianca Censori και ο κακοποιητικός Kanye West

Μάλιστα σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok το Cbs Mornings, ο West δίνει οδηγίες στη Censori, πριν εκείνη βγάλει το μαύρο γούνινο παλτό της και αποκαλύψει το διάφανο φόρεμά της. Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε η ιδρύτρια και επικεφαλής αναλύτρια του LipReader, Nicola Hickling, ο ράπερ φάνηκε να λέει στη σύζυγό του να βγάλει το παλτό της.

Σύμφωνα με την ειδικό, ο West της λέει ενώ εκείνη φαίνεται να νιώθει άβολα: «Κάνεις σκηνή τώρα» με εκείνη να κουνάει το κεφάλι της. «Κάνε αίσθηση, θα κάνεις αίσθηση» φάνηκε να της λέει στη συνέχεια. Η Censori τότε γνέφει το κεφάλι της για άλλη μία φορά με τον West να της λέει: «Ρίξ΄το πίσω σου και μετά γύρνα, σε κρατάω». «Εντάξει, πάμε» απαντά η Bianca.

Πολλοί υποστηρίζουν μάλιστα, πως ίσως τελικά ήταν μια ακόμη αποτυχημένη προσπάθεια του ζευγαριού να αναπαραστήσει το εξώφυλλο του άλμπουμ του ράπερ με τίτλο Vultures.

Bianca West gets kicked out of grammy after showing up naked https://t.co/eq2BlSzE5f #kanye #grammys